Se da una parte le banche stanno adottando delle politiche di aumenti di costi di gestione e commissioni del conto corrente, come diretta conseguenza aumenta anche il numero di quelli a costo zero da gestire totalmente online.

Si tratta di una vera rivoluzione tecnologica a 360 gradi e che non presenta alcun svantaggio, tutt’altro.

È sufficiente avere una certa dimestichezza con il mondo virtuale, pc e smartphone, ed il gioco è fatto. Con un semplice click si potrà gestire il proprio conto, comodamente da casa, autorizzando pagamenti e gestendo le proprie spese. Niente di più facile.

Lo hanno capito bene anche le banche tradizionali, ossia quelle con sedi fisiche e filiali distribuite su più territori, che si stanno avvicinando sempre di più alle banche digitali.

Per quale motivo? Semplicemente perché offrire servizi, gestire operazioni e pratiche online, consente agli istituti di credito tradizionali di risparmiare in termini di costo e di tempo: si azzerano le spese e si riesce a frenare l’avanzata della concorrenza. Cosa di non poco conto.

Pertanto, forniremo una guida su quali sono i migliori conto correnti a costo zero e tutte le caratteristiche che li rendono convenienti e della facili da gestire.

Al riguardo, si consiglia la visione del videoYouTube di Leonardo Pinna sui migliori conto correnti online del 2021.

Conto corrente: le insidie delle carte di conto

I tradizionali istituti di credito si trovano a dover fare i conti con le “carte conto”. Cosa sono? La carta conto è uno strumento di pagamento dotato di IBAN che dà il diritto a eseguire una molteplicità di operazioni.

Chi non ha mai utilizzato tali carte per effettuare bonifici, ricariche di cellulare, pagare un acquisto online, eseguire un pagamento tramite POS, prelevare presso un qualsiasi sportello ATM o farsi accreditare stipendi e pensioni?

Ebbene, forniscono i servizi tipicamente messi a disposizione da un conto corrente. Alcune danno anche la possibilità di acquistare criptovalute, spendere in valuta straniera, fare investimenti e tanto altro ancora.

Tutte operazioni virtuali che permettono alle carte conto di guadagnare punti sul classico conto corrente per convenienza economica, praticità e velocità delle operazioni da effettuare.

D’altra parte, non poteva essere diversamente. La rivoluzione tecnologica e digitale ha ormai invaso tutti i settori dell’economia mondiale. E il settore creditizio non poteva rimanerne fuori. L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha solo velocizzato un’evoluzione comunque inevitabile, aiutata anche dalle decisioni del Governo di indire una “Guerra al contante”.

Conto corrente: perché passare a quello online

Ma perché è conveniente affidarsi ad un conto corrente online? A questo quesito potrebbe rispondere chi ha un conto corrente tradizionale. Basta fare un semplicemente resoconto su quanto si spende al mese o all’anno fra commissioni, canone, costi delle operazione e quant’altro.

Ovviamente non poco, ma c’era di immaginarselo. Le banche tradizionali, quelle fisiche per meglio intenderci, sopportano a loro volta delle spese.

Da quelle per la gestione del denaro contante (con i tassi della Banca Centrale Europea sottozero), a quelle direttamente collegate alla gestione delle filiali (affitto, costi per il personale, spese accessorie), fino ai costi puramente burocratici, come quelli legati ai servizi effettuati agli sportelli.

Tutti costi che non hanno le banche digitali e che di conseguenza non si ripercuotono sui propri utenti.

Conto corrente: online zero canone e filiali

In effetti, la differenza in termini di costo fra un conto corrente tradizionale e online è notevole. Il risparmio delle banche digitali è imputato ad una serie di fattori. Innanzitutto, gli istituti virtuali non hanno filiali sparse sul territorio e quindi usufruiscono di un personale molto ridotto.

Tutto ruota intorno ad un’App a cui accedere tramite internet o direttamente dal proprio dispositivo mobile. Per meglio comprendere, la banca fisica, a cui generalmente ci rivolgiamo per effettuare qualunque operazione, viene sostituita da un’applicazione.

Questa diventa la nostra filiale virtuale, aperta 24 ore su 24, accessibile tramite un solo click e a code azzerate.

Conto corrente: online paghi solo l’imposta di bollo e la ritenuta

Chiunque decida di aprire un conto corrente virtuale deve, però, sapere che non è totalmente esente da spese. Ci sono, infatti, dei costi inevitabili da sostenere anche nei casi in cui si opta per un conto corrente a zero spese.

Fra l’altro, si tratta di costi, da corrispondere anche per il tradizionale conto corrente, ossia imposta di bollo e ritenuta fiscale del 26%.

La prima varia a seconda del soggetto intestatario del conto corrente ed è dovuta per il solo fatto di avere un conto. È di ammontare pari a 34,20 euro annui per le persone fisiche con un saldo medio superiore alla soglia dei 5.000 euro. Mentre, per le persone giuridiche ammonta a 100,00 euro, indipendentemente dal saldo del conto corrente.

La ritenuta fiscale del 26%, invece, si applica se maturano interessi creditori sul conto corrente.

Conto corrente: i migliori a costo zero di giugno 2021

Entriamo del cuore dell’argomento fornendo una panoramica sui migliori conto correnti a zero spese di giugno. Più nei dettagli, analizzeremo tre conti digitali, in virtù nel grande successo che stanno riscuotendo in Italia già da un po' di tempo.

Ovviamente, si consiglia di spulciare online per ricercare anche altre alternative. Non perché quelle che da qui a breve analizzeremo non sono le migliori, ma semplicemente per l’offerta di conti online è ampia e diversificata.

Conto corrente N26: due mastercard e zero spese

In cima alla lista dei migliori conto correnti a zero spese di giugno 2021 c’è N26 Standard. Si tratta di un conto a zero spese e senza filiali, apribile direttamente online in soli 8 minuti

N26 è una banca diretta, con sede in Germania a Berlino, che offre servizi finanziari a clienti di vari stati membri dell'Area unica dei pagamenti in euro e degli Stati Uniti.

Cresciuta notevolmente negli ultimi anni in Italia, la banca digitale offre la possibilità agli interessati di aprire un conto corrente in modo totalmente gratuito, rilasciando una card Mastercard trasparente a canone zero, dotata di IBAN italiano, compatibile con Google Pay e Apple Pay.

Include 3 prelievi gratis al mese, da effettuare presso qualsiasi sportello presente sul territorio italiano e nell’intera area euro, oltre a prelievi gratis con CASH26.

Ai nuovi clienti N26 Standard viene rilasciata anche una card virtuale, sempre a costo zero, da utilizzare fin da subito per gli acquisti online.

Inoltre, con il conto corrente zero spese di canone N26 Standard si possono effettuare bonifici SEPA gratis e ricevere, inviare o richiedere denaro in pochi secondi ad altri utenti N26 senza la necessità di disporre delle loro coordinate bancarie ma utilizzando MoneyBeam.

In aggiunta, si possono pagare bollettini postali, RAV, MAV, il bollo auto con PagoPA con un click dal proprio dispositivo mobile. Una procedura che annulla le lunghe attese e le code dei tradizionali sportelli fisici.

Per qualsiasi tipo di informazione o assistenza, i clienti N26 possono utilizzare la chat online presente sul sito internet ufficiale della banca.

Hype Start il conto corrente smart

Particolarmente innovativa è Hype Start: si presenta per metà come una banca digitale in quanto distribuita da Banca Sella. I passaggi per aprire un conto corrente Hype start sono abbastanza semplici e non differiscono da quelli di altre banche online. Basta registrarsi online e seguire ogni passo della procedura guidata.

Con il conto corrente HYPE viene inviata gratuitamente a domicilio una carta Mastercard contactless da utilizzare per effettuare pagamenti e prelievi in tutto il mondo.

Direttamente dall’App scaricata sullo smartphone è possibile consultare i movimenti fatti sul conto corrente, scambiare denaro con altri utenti in tempo reale e addirittura fissare degli obiettivi di risparmio. L’app riconosce le spese e le organizza in automatico, senza preoccuparsi di nulla.

La carta è abilitata all’acquisto di Bitcoin e consente di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti e servizi tramite App: fino al 10% di cashback.

Per il resto, si possono effettuare le normali operazioni di conto corrente: versare e pagare bonifici, pagare MAV in modo gratuito, prelevare contante e ricaricare la carta da ATM QuiMultiBanca, oppure con bonifico in entrata (gratis).

Unica pecca è l’impossibilità di accreditare pensione e/o stipendio sul conto corrente.

Conto corrente Illimity: la banca online made in Italy

Tra i migliori conto correnti a costo zero spese c’è Illimity. La banca online con sede in Italia, a Milano, quotata anche alla Borsa Italiana. Completamente digitale offre ai suoi clienti una vasta gamma di servizi a seconda del tipo di conto corrente.

Si può, infatti, scegliere tra un conto Illimity smart, totalmente gratis e esente da vincoli e condizione, ed il conto Illimity Plus, con canone mensile ma che può essere azzerato.

Con il conto corrente Illimity smart, a zero spese, si ha una carta di debito internazionale, gratuita da utilizzare ovunque anche online per effettuare acquisti.

Si possono controllare movimenti, saldo conto e impostare limiti di spesa per gestire consapevolmente il denaro depositato, oltre a ricevere ed inviare denaro tra illimiters senza spendere un centesimo.

Come per qualsiasi conto corrente online, è consentito effettuare ricariche telefoniche, procedere al pagamento di MAV/RAV e F24 tramite applicazione da scaricare ed installare sul proprio smartphone.

Una particolare funzione “Progetti di Spesa” consente di mettere da parte piccole somme di denaro su cui illimity ti restituisce lo 0,5%.

Chi effettua l’upgrade al Conto Plus illimity potrà godere di una serie di servizi aggiunti. Fra questi, la possibilità di scegliere il colore della carta a canone zero che verrà inviata comodamente a casa, il “Servizio Paga” con le tue banche gratuito, prelievi in Italia e nel mondo illimitati a partire da 100,00 euro, bonifici istantanei gratuiti.