Sei titolare di un conto corrente Poste Italiane? Inutile dirti che la notizia ti riguarda in prima persona. Più volte abbiamo avvertito sulla necessità di tenere meno soldi possibili depositati sui propri conti a causa dei tassi d’interessi bancari sempre più al ribasso. Anche la Banca Centrale Europea ha portato la remunerazione dei depositi postali e bancari ad una cifra irrisoria. Se tempi addietro risultava conveniente depositare denaro, grazie soprattutto agli alti tassi di interesse annui, oggi diventa sempre meno profittevole sia per il titolare del conto corrente che per la banca stessa. E la questione tocca direttamente anche Poste Italiane. Il principale ente postale italiano, che da molti anni garantisce servizi di home banking ai propri clienti titolari di conto corrente, ha deciso di non attingere più dai proprio fondi per pagare le spese necessarie al mantenimento dei depositi dei clienti. Insomma, se hai un conto corrente Poste Italiane ti toccherà pagare una tassa sul deposito. A proposito di Poste Italiane, poichè lo SPID è ormai obbligatorio per accedere a quasi tutti i servizi della Pubblica Amministrazione, consigliamo a chi non lo ha ancora attivato la visione della video guida YouTube fornita dallo stesso Ente. Conto corrente: il problema della liquidità per le banche Come accennato in apertura di articolo, nel corso del tempo lo scenario è cambiato radicalmente. Oggi le cose vanno diversamente, ma il processo è iniziato già molti anni addietro. Già da sette anni, infatti, la Banca Centrale Europea (BCE), non solo ha optato per l’azzeramento del tasso sui depositi, ma ha addirittura deciso di renderlo negativo (al momento lo troviamo a poco meno dello -0,5%). Cosa sta a significare? Semplicemente che se una banca deposita le proprie disponibilità liquide presso la Banca Centrale Europea (BCE) non solo non avrà vantaggi in termini di remunerazione, ma si vedrà costretta a pagare una sorte di “tassa” dello 0,5% sulle somme di denaro depositate sul conto corrente. Detta diversamente, ad oggi avere dei risparmi accantonati sul conto corrente, qualsiasi sia la loro fonte di provenienza, pensioni e stipendi inclusi, è diventato un costo a volte molto salato. Ecco perché molte banche italiane hanno deciso di risolvere il problema attraverso alcune azioni tamponatrici. Conto corrente: Poste Italiane introduce la tassa sui depositi Il discorso fin qui fatto interessa anche Poste Italiane. L’ente ha recentemente inviato ad alcuni clienti, titolari di conto corrente, una comunicazione riguardante l’applicazione di tassi negativi sulle loro disponibilità liquide. Una cattiva sorpresa, dunque, ha investito i clienti Poste Italiane seppur limitatamente. In realtà, la nuova tassa verrà applicata solo ad una fetta di correntisti Poste italiane, cioè riguarderà esclusivamente coloro che hanno saldi giornalieri superiori a 5.000.000 di euro. Nello specifico, ai clienti che hanno sul conto corrente depositi fino a questa cifra verrà applicato l’Eonia (Euro OverNight Index Average), già partito lo scorso 15 settembre 2021, ossia il tasso di interesse medio di riferimento nelle operazioni a brevissima scadenza (overnight) svolte sul mercato interbancario europeo. Conto corrente: perché Poste Italiane ha voluto questa nuova tassa? Le ragioni che hanno spinto Poste Italiane a introdurre l’applicazione dell’Eonia sui depositi da 5 milioni di euro, sono state tutte motivate nella lettera inviata ai correntisti interessati. Poste Italiane è stata chiamata all’azione poiché l’andamento dei tassi di interesse avuti negli ultimi anni ha portato ad uno squilibrio tra i costi supportati dal Bancoposta per la gestione dei conti correnti e i ricavi legati all’utilizzo delle giacenza. Insomma, introducendo una sorta di nuova tassa, Poste Italiane mette i cliente nella condizione di dover pagare i costi direttamente imputabili alle giacenze ferme sul conto corrente. Conto corrente: chi sono i clienti Poste Italiane a rischio? Ovviamente quella appena vista è una sorpresa poco gradita ai clienti di Poste Italiane. Ma quando si tocca il portafoglio dei cittadini c’è da immaginarselo. Fortunatamente, però, la nuova tassa non interesserà tutti i titolari di conto correnti postali. Come spiegato in precedenza, la tassa andrà ad interessare solo ed esclusivamente i clienti Poste con una giacenza media giornaliera superiore a 5 milioni di euro. Buona parte di essi, dunque, non correrà alcun rischio. Essendo la soglia fissata molto alta, i tassi negativi interesseranno una platea di correntisti Poste Italiane assai ristretta, clienti corporati in linea di massima. Ma veniamo un po' alle cifre. Considerato che il tasso si attesta a circa -0,49%, da applicare sul saldo medio giornaliero di 5 milioni di euro, ciascun titolare di un conto corrente Poste Italiane sarà chiamato al pagamento di ben 24.500 euro. Tirando le somme, la nuova tassa sul conto corrente porterà via quasi uno stipendio annuale di un impiegato, giornalmente! Fortunatamente, chi ha pochi soldi in giacenza sul conto sarà esentato dal pagamento di questa tassa, ma dovrà comunque onorare tutte le altre tariffe già previste da Poste Italiane. Conto corrente: limite ai contanti con Poste Italiane! Ecco le ultime Oltre alla nuova tassa dello 0,5% sui saldi giornalieri di chi ha un conto corrente Poste Italiane, anche la questione dei prelievi in contanti inizia a preoccupare i correntisti. Un argomento che ha sempre suscitato polemiche nei paesi europei, ma mai come in Italia. Forse perché i vari Governi succeduti a Monteciorio hanno sempre più limitato l’ammontare di denaro prelevabile sia dagli sportelli bancari che dai dispositivi ATM per incentivare all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili (bancomat, carte di credito, carte di debito, etc.). Questo perché l’uso del contante rappresenta terreno fertile per l’evasione e l’elusione fiscale. E anche Poste Italiane, seguendo la linea governativa tracciata, ha imposto a chi possiede un conto corrente un limite di spesa in contanti. Mentre fino al 31 dicembre 2021 tutti potranno pagare l’acquisto di un qualsiasi bene o servizio in contanti, fino alla somma di 1.999,99 centesimi, dal 2022 non si potrà più. Nello specifico, gli acquisti potranno continuare ad essere effettuati, ma la soglia prevista per il pagamento utilizzando il contante si abbassa notevolmente, di quasi mille euro. Per la precisione, a partire da gennaio 2022 si potrà utilizzare il contante con il nuovo limite di 999,99 centesimi. Oltrepassata tale soglia si dovrà ricorrere obbligatoriamente al pagamento con carte di credito, carte di debito, bonifico, assegno, bancomat e carte di debito. Conto corrente: oltre alla nuova tassa, Poste Italiane fissa il limite al prelievo I problemi che gravitano sui titolari di conto corrente Poste Italiane vanno ben oltre la semplice applicazione della tassa prevista per i depositi medi giornalieri di 5 milioni di euro. L’altra grana è rappresentata dal limite al contante disposto nei riguardi dei propri correntisti, o i semplici titolari di carte prepagate. Questa misura, ormai operativa già da diversi anni, impone ai clienti Poste Italiane di non poter prelevare più di 600 euro al giorno di denaro. E anche in questo caso si tratta di un provvedimento voluto per contenere l’evasione fiscale, reprimere gli episodi di fatturazione in nero e abbattere l’economia sommersa. A questo si aggiunge il limite che non permette di prelevare più di 2.500 euro al mese. Dunque, tutti interventi che vogliono stimolare all’utilizzo di strumenti di pagamenti tracciabili, il POS per gli esercenti e la classica carta di credito per i consumatori, affinché si giunga ad una lenta ma graduale scomparsa del contante.

