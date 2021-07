Come preannunciato, con l’arrivo del primo luglio sono giunte importanti novità che coinvolgeranno in maniera definitiva centinaia di migliaia di cittadini italiani, con lo stop dei prelievi bancomat e il rischio di chiusura di alcuni conti corrente. Ecco chi rischia adesso lo stop dei prelievi bancomat e quali sono le motivazioni.

Come preannunciato durante le settimane precedenti all’arrivo del primo luglio, a partire dall’inizio di questo nuovo mese saranno centinaia di migliaia i cittadini italiani che purtroppo saranno coinvolti da alcune problematiche legate ai prelievi in contanti con il bancomat.

Si tratta dunque del rischio di dover dire definitivamente addio alla consueta abitudine di prelevare i contanti direttamente presso lo sportello bancomat i soldi relativi al proprio conto corrente.

A questo proposito, occorre però rassicurare che questo rischio non colpisce tutti gli italiani indistintamente ma fa riferimento esclusivamente ad alcune categorie di cittadini, il cui conto corrente fa parte di alcuni specifici istituti di credito e bancari.

Effettivamente, questa non è altro che l’applicazione operativa di una strategia commerciale ben studiata da parte dei manager e dirigenti dell’istituto di credito olandese ING Direct.

L’obiettivo in questo caso era quello di andare a realizzare un sistema innovativo orientato alle tecnologie digitali e allo sfruttamento più efficace del settore online, che andrebbe così a rivoluzionare l’attuale modalità di prelievo dei contanti.

Nel corso dell’articolo, quindi, saranno affrontate nel dettaglio tutte le novità che riguarderanno per i prossimi mesi tutti gli utenti italiani che hanno un conto corrente presso l’istituto di credito olandese ING Direct, quali saranno le conseguenze principali delle decisioni messe in atto dai dirigenti dell’istituto e chi rischia addirittura la chiusura del proprio conto corrente.

Lo stop dei prelievi con bancomat: i cittadini coinvolti

Dunque, come annunciato in precedenza, a partire dal primo luglio di questo anno, sono entrate in vigore una serie di novità importantissime che coinvolgeranno centinaia di migliaia cittadini italiani e correntisti che risultano essere in possesso di specifici conti correnti.

In questo senso, dovranno inevitabilmente subire lo stop dei prelievi in contanti con il bancomat presso le filiali ING Direct tutti quei correntisti che risultano essere titolari di un conto corrente dell’istituto di credito.

Nello specifico il blocco dei prelievi in contanti avverrà per tutti i contribuenti italiani che risultano avete un conto corrente presso l’istituto di credito olandese ING Direct, inclusi anche coloro che fanno parte della banca online Conto Arancio.

I principali motivi del blocco dei prelievi con il bancomat

Secondo quanto diffuso durante le ultime settimane, sono stati gli stessi dirigenti e manager dell’istituto di credito olandese, ING Direct, a portare avanti la decisione fondamentale di prevedere un vero e proprio stop per quanto riguarda i prelievi dei soldi in contanti direttamente con il bancomat.

Questa decisione da parte dell’ING Direct, tuttavia, ha destato non poche preoccupazioni e ansie da parte degli stessi correntisti e cittadini italiani i cui conti corrente sono stati aperti presso quell’istituto di credito.

Occorre quindi sottolineare che la decisione intrapresa da parte dell’istituto di credito ING Direct di eliminare definitivamente la possibilità ai propri correntisti di prelevare i soldi direttamente tramite i bancomat della propria filiale è dovuta ad una serie di motivazioni.

In questo caso, il riferimento principale è sicuramente quello legato alle nuove esigenze da parte dell’istituto di credito e al tempo stesso alla necessità di sfruttare al meglio tutte le opportunità e la strumentazione innovativa messa a disposizione dal mondo digitale e dell’online.

A questo proposito, secondo quanto espresso dai dirigenti del gruppo olandese ING Direct, sembrerebbe che la decisione dello stop dei prelievi in contanti sia dovuto anche ad un adeguamento dell’istituto ai nuovi contesti macroeconomici in continuo cambiamento, sia dal punto di vista sociale ed economico che sotto la prospettiva tecnologica.

Per questo motivo è necessario ricordare agli utenti che fanno parte del gruppo olandese e che quindi dispongono di un conto corrente presso l’istituto di credito ING Direct, che una decisione così radicale come quella di bloccare il prelievo dei contanti presso le proprie filiali è sicuramente uno dei tanti passi intrapresi per continuare a combattere contro l’uso dei contanti, orientando la propria struttura operativa verso soluzioni tecnologiche e maggiormente digitali.

Non dovrebbe infatti sorprendere che proprio in riferimento alle statistiche relativa agli utenti dell’istituto di credito olandese ING Direct, emerge chiaramente che almeno il 96 per cento dei clienti opera ormai in maniera completamente digitale.

La decisione delle altre banche per il blocco dei prelievi in contanti

È chiaro che la decisione relativa al blocco dei prelievi in contanti per tutti i correntisti e gli utenti che appartengono all’istituto di credito olandese ING Direct, porterà inevitabilmente ad alcune conseguenze di grande impatto.

Tuttavia, occorre sottolineare che la banca ING Direct non è affatto l’unica ad aver avviato un processo di ammodernamento e di orientamento dei sistemi verso un settore più digitale.

Prima del gruppo olandese ING, infatti, già banche come la Fineco Bank avevano preso decisioni simili, orientando la propria strategia proprio intorno al mondo mobile e più in generale digitale.

A questo proposito proprio qualche mese fa, a partire dalla metà del mese di maggio di questo anno, la Fineco Bank ha deciso di avviare la chiusura definitiva di tutti quei conti corrente che avevano dei depositi dal valore superiore ai 100 mila euro, fatta eccezione per quelli in cui erano presenti finanziamenti.

In questo senso, dal 18 maggio 2021, gli utenti della Fineco Bank sono stati coinvolti dalle conseguenze legate al diritto di recesso del contratto con i correntisti, nei casi in cui verifichino delle situazioni e condizioni specifiche, proprio come quelle appena indicate.

Arriva la chiusura di filiali italiane di ING Direct e il cambio sede di altre

Oltre a determinare il blocco definitivo dei prelievi in contanti con il bancomat presso l’istituto di credito olandese ING Direct, i dirigenti del gruppo, hanno anche avviato l’applicazione di una nuova politica che ha destato anche in questo caso non pochi dubbi e perplessità.

Nello specifico, non si verificherà a partire già dalle prime settimane di luglio, il blocco definito delle casse automatiche predisposte per il prelievo in contanti, ma anche la chiusura completa o lo spostamento di una serie di filiali del gruppo olandese, situate in alcune città italiane principali.

In questo contesto, rientrano nella lista delle filiali italiane che saranno definitivamente chiuse dall’istituto di credito ING Direct le seguenti città: Monza, Bergamo, Verona, Genova, Mestre, Cagliari, Trieste, Firenze e Catania.

Un altro discorso, invece, riguarda la filiale situata nei pressi della città di Torino: infatti, in questo caso la filiale non verrà affatto chiusa definitivamente, come erroneamente pensato, bensì sarà coinvolta da un cambiamento radicale per quanto riguarda anche le attività che vengono svolte all’interno della stessa sede, le quali saranno coinvolte da un processo di rimodulazione.

Inoltre, i dirigenti del gruppo olandese ING Direct hanno anche preso la decisione di modificare la sede di molte delle filiali situate sul territorio nazionale, già a partire dall’inizio del primo luglio dell’anno corrente.

A questo proposito, rientrano nella lista delle città italiane che subiranno un cambio della sede, le città di Napoli, Roma, Bologna, Padova e Milano. Per quanto riguarda la capitale, entrambe le sedi romane, sia quella situata a Salaria che quella a Tuscolana dovranno essere coinvolte dai cambiamenti della sede.

In questo senso, saranno gli stessi dirigenti dell’istituto di credito olandese ING Direct a comunicare l’effettiva modifica della sede.

Cosa cambierà ora per i clienti di ING Direct

In seguito alla preoccupante decisione intrapresa da parte dei principali dirigenti e manager del gruppo olandese ING Direct, il blocco dei prelievi in contanti del bancomat nonché la chiusura delle filiali italiane e il cambiamento delle sedi disposte nelle varie città del territorio nazionale avrà delle conseguenze radicali che non erano affatto desiderate da parte dei correntisti che hanno un conto corrente presso l’istituto di credito olandese.

Per questo motivo, per andare incontro alle nuove esigenze dei propri utenti, una volta che avverrà la chiusura totale e definitiva di tutte le casse automatiche ATM presso le filiali dell’istituto, i clienti del gruppo olandese ING Direct potranno comunque continuare a prelevare i propri soldi in contanti, attraverso anche gli sportelli destinati al prelievo appartenenti ad altri istituti di credito oppure bancari.

Per questo motivo, tutti i correntisti e gli utenti che hanno l’esigenza di effettuare dei prelievi tramite delle casse automatiche ATM di altri istituti, dovranno rispettare purtroppo le nuove condizioni economiche stabilite da parte del gruppo ING, che prevedono dunque accrediti di commissioni per ciascuna transazione economica effettuata.

In questo caso quindi ogni utente sarà tenuto ad effettuare il pagamento delle commissioni ogni qualvolta decide di effettuare un prelievo in contanti presso un qualsiasi altro ATM di altri istituto di credito o bancari.

Nello specifico si tratta di 45 centesimi di commissione per i prelievi di importo inferiore a 50 euro, che dovrà essere pagato da tutti i correntisti che hanno aperto il proprio conto corrente presso di gruppo olandese prima del 2018. Mentre nei casi in cui l’importo che si intende prelevare supera i 50 euro, non saranno applicate commissioni aggiuntive durante la fase di prelievo dei contanti.

Per tutti gli altri, invece, le commissioni saranno uguali a 0,75 centesimi, indipendentemente dall’importo che si intende prelevare, ad eccezione dei cittadini che mensilmente ricevono l’accredito di assegno pensionistico o di busta paga.

Addio a tutti i conti corrente inattivi

Secondo quanto confermato da parte della testata giornalistica MF-Milano Finanza, all’interno del recente articolo, sembrerebbe che nelle scorse settimane numerosi utenti ING che hanno dei conti corrente inattivi sono stati avvisati di un’imminente chiusura del proprio conto.

Si tratta quindi di quei conti con un saldo pari a zero o il cui conto non è utilizzato da diverso tempo.