L'avevamo annunciato diversi mesi fa, e puntualmente le cose stanno accadendo. Le banche, visti i margini contratti che devono sostenere per effetto della riduzione dei profitti generati nei mesi scorsi dopo lo scoppio della pandemia, stanno rivedendo il loro modello di business. Alcune operazioni che risultavano essere intoccabili, come il prelievo con il bancomat, ora diventano invece oggetto di vere e proprie rivoluzioni.

Questo percorso l'aveva avviato la banca olandese ING in Italia, a luglio 2021, chiudendo diverse filiali e chiudendo gli sportelli ATM utilizzati per il prelievo. La banca arancione aveva in mente la trasformazione digitale del suo istituto, andando a tagliare servizi a scarso valore aggiunto come il prelievo fisico, aumentando invece i servizi digitali e i servizi a valore aggiunto nelle filiali, in termini soprattutto di consulenza.

Dopo pochi mesi, anche Deutsche Bank ha adottato la stessa strategia. Di alcuni giorni fa la notizia che il colosso bancario tedesco taglierà ancora diversi sportelli degli attuali 266 filiali in Italia e dirà stop al prelievo cash agli sportelli. La banca tedesca punterà su servizi a valore aggiunto per i cosiddetti clienti affluent, cioè coloro che hanno un patrimonio rilevante. Allora cosa potrà fare un cliente ING o Deutsche Bank per poter prelevare?

Prelievo cash con bancomat: tutto parte il 1 luglio

I lettori di Trend Online e non solo ricorderanno la data 1 luglio. Fu l'inizio della fine del mondo bancario come l'abbiamo sempre conosciuto. Il rapporto tra cliente e banca diventa più orientato ad offrire servizi digitali e di valore aggiunto. Il prelievo cash, il bonifico allo sportello, il pagamento delle tasse con disposizioni fisiche, non sono più operazioni che rendono e che quindi permettono di poter coprire i costi fissi.

La prima banca ad avviare questi cambiamenti fu ING Direct, che dal 1 luglio sigillò i propri ATM point ed avviò la trasformazione di diverse filiali in punti di consulenza ed erogazione di servizi a valore aggiunto. I clienti di ING Direct furono avvisati di questo cambiamento e si ritrovarono dal 1 luglio in una situazione paradossale. Essere clienti di una banca che non consentiva il prelievo cash dagli sportelli della stessa banca. Ogni altra operazione di pagamento con il bancomat era concessa, ma non il prelievo. Almeno dagli sportelli di ING Direct.

La mossa non solo era legata alla necessità di invertire la rotta del margine bancario, ma anche di dare un'accelerata ai pagamenti cashless. Più transazioni elettroniche e meno contanti. Del resto si ricorderà che dal 1 gennaio 2022, l'uso dei contanti scende a 999,99 euro dagli attuali 1.999,99 euro.

L'alternativa lasciata ai clienti era rappresentata dall'uso del bancomat per ogni operazione di pagamento, oppure di prelevare da altri sportelli bancari di altre banche. E su questo punto va chiarito che i costo di prelievo da sportelli bancari diversi da quelli appartenenti alla banca che ha emesso il bancomat, e quindi presso cui è acceso il conto corrente, è oneroso.

Prelievo bancomat da altre banche: quanto costa

Solitamente quando si apre il conto corrente presso una banca, sia fisica che online, il titolare può richiedere il bancomat, o carta di debito. Si tratta di una carta elettronica con chip e pin che permette di poter prelevare denaro contante dagli sportelli ATM della propria banca o di altre banche e di effettuare il pagamento direttamente presso l'esercente da cui si fanno acquisti di beni o servizi. Ma il bancomat può essere usato anche pagare il pedaggio stradale, per esempio.

Quando però si preleva denaro contante dagli sportelli bancomat, si deve prestare attenzione alle commissioni di prelievo. In genere, il prelievo dagli ATM della propria banca sono a costo zero. Anche se diverse banche definiscono un numero massimo di prelievi gratuiti.

Il prelievo invece presso altri sportelli di altre banche, è soggetto ad una commissione. Ad oggi il costo che la banca emittente il denaro contante addebita alla banca emittente il bancomat è di 0,49 euro. Questo costo ovviamente è pagato dalla banca debitrice alla banca proprietaria degli ATM rivalendosi poi sui clienti applicando la stessa commissione o sull'estratto conto periodico, oppure direttamente in fase di prelievo.

Ci sono però alcune banche online, che non avendo sportelli fisici, permettono ai loro clienti di poter prelevare senza alcun costo da qualunque sportello bancario. Come avveniva per i clienti di ING Direct. Come è stata risolta la questione per loro?

Prelievo bancomat per i clienti ING Direct

Dopo la decisione della banca di chiudere i propri sportelli ATM, ha comunicato ai clienti titolari di un rapporto di conto corrente e di una carta bancomat, come avrebbero potuto prelevare e soprattutto il costo della commissione di prelievo.

Per ogni prelievo superiore a 50 euro il cliente ING Direct non paga alcuna commissione. Tuttavia questa gratuità è permessa solo ai clienti cosiddetti storici, ovvero coloro che avevano acceso un rapporto di conto corrente con ING Direct prima del 2018.

Per importi inferiori, la commissione di prelievo è invece stata fissata in 0,45 euro.

Per i titolari invece di Conto Arancio e che accreditano lo stipendio o la pensione, il prelievo è a costo zero, presso qualsiasi sportello bancario. In questo caso l'accensione del Conto Arancio non ha alcuna data spartiacque per rendere applicabile la gratuità.

In tutti gli altri casi, il prelievo di denaro contanti dagli ATM è soggetto ad una commissione di 0,75 euro per ogni transazione. Una bella batosta per chi è solitamente abituato ad usare denaro contante al posto del bancomat.

Prelievo bancomat: addio per i clienti Deutsche Bank

A far compagnia ai clienti di ING Direct ci penseranno i clienti di Deutsche Bank, il colosso bancario tedesco che per voce del suo chief country officer per l'Italia Roberto Parazzini, ha fatto sapere di voler dare un bel taglio agli attuali 266 sportelli in Italia, già tagliati dai precedenti 337 di sei anni fa. E non solo.

Anche Deutsche Bank ha deciso che il prelievo dai propri sportelli non sarà più un servizio erogato. In pratica la banca tedesca, che in Italia ha il suo secondo mercato in Europa, ha deciso di tagliare i ponti con la clientela retail, ossia quella di solito abituata ad andare in banca per prelevare denaro contante, oppure effettuare operazioni elementari allo sportello.

L'obiettivo di Deutsche Bank è quello di indirizzare le risorse al comparto corporate, a sostegno delle imprese, ma non piccole, e per dare un servizio a clienti privati con un patrimonio tra 50.000 euro e 500.000 euro. La strategia della banca è concentrarsi quindi nell'erogazione di servizi di consulenza finanziaria, assicurativa e gestione patrimoniale piuttosto che di banca operativa. Inoltre la banca si dedicherà a che clienti che utilizzano la banca soprattutto da remoto.

La cura dimagrante che Deutsche Bank ha avviato in Italia, segue quella che era stata conclusa tempo fa in Spagna con il taglio di circa 100 filiali in meno di cinque anni, passando da 250 nel 2015 alle attuali 158.

Conto corrente: aumenta il costo del prelievo

La circolazione del contante è una battaglia che si sta cercando di portare avanti da vari fronti, per poter fare emergere sia il nero che combattere il fenomeno del riciclaggio. Abbiamo provato l'ebbrezza del cashback, che premiava chi utilizzava per ogni pagamento in un negozio fisico uno strumento elettronico come il bancomat, con un rimborso fino a 150 euro.

Ma potrebbe presto abbattersi un costo per tutti, in caso di prelievo di contante dai vari punti ATM. Lo ha annunciato la società Bancomat SpA che gestisce il sistema interbancario per la movimentazione del denaro. Si ricorda che Bancomat SpA è una società partecipata dalle maggiori banche italiane. Pertanto ogni decisione di questa società è in realtà una decisione delle banche italiane.

Quale è la proposta di Bancomat SpA?

Cambiare il modello di prelievo oggi operativo in Italia.

Oggi quando si preleva, l'onere della commissione è in capo alla banca, che poi indirettamente la ribalta sul correntista. In pratica la banca che emette il bancomat paga la commissione alla banca proprietaria dell'ATM utilizzato dal cliente della prima banca per il prelievo di denaro.

La proposta è quella di far pagare direttamente la commissione al cliente, al momento del prelievo.

Immaginate l'operazione di inserire il bancomat, digitare il pin e scegliere l'importo del prelievo. A quel punto apparirebbe un messaggio con l'importo della commissione che la banca applicherà una volta confermata l'operazione di prelievo. Infatti procedendo con il prelievo, l'importo erogato sarà ridotto della commissione.

Per ora stiamo solo nel campo delle proposte che non si sono ancora attuate, perchè tutto è nelle mani dell'Antitrust che sta verificando se il principio di concorrenza tra banche è rispettato e soprattutto se non ci sono lesioni dei diritti alla concorrenza per il cliente, soprattutto in quei paesini in cui c'è solo uno sportello bancario.

