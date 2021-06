Il 1° luglio è sempre più vicino. Mancano solo ormai 10 giorni a questa scadenza che porterà novità importanti per il conto corrente. E per i prelievi bancomat ci saranno grandi novità. Dal 1 luglio infatti alcuni correntisti non potranno più prelevare presso i tradizionali sportelli bancomat.

Dal 1 luglio infatti alcuni correntisti non potranno più prelevare presso i tradizionali sportelli bancomat come avvenuto fino ad oggi perchè questi Atm saranno destinati alla chiusura. Vediamo per chi e come funzionerà il meccanismo una volta chiusi questi sportelli bancomat. E anche qualche consiglio utile per evitare di gettare soldi in commissioni bancarie.

Conto Corrente stop ai prelievi dal 1 luglio: ecco per chi!

Il primo luglio è la data segnata da tempo sul calendario. Da questa data ci saranno importanti novità per i correntisti e titolari di rapporti con la banca ING. La banca olandese infatti ha deciso di chiudere i propri sportelli bancomat in tutto il nostro paese per passare sempre più ad un sistema di rapporti quasi esclusivamente online con la propria clientela. Quelli di Ing potrebbero essere però solamente i primi clienti bancari di una lunga serie visto che la tendenza sembrerebbe la stessa anche per altre banche.

Con il desiderio sempre chiaro di fare girare meno contante possibile e favorire le movimentazioni e i passaggi di denaro in maniera digitale.

Ecco le parole di Alessio Miranda, manager di Ing Italia: “Il nostro obiettivo è evolvere verso un sistema sempre più cashless e mobile first. Che è un progetto coerente con le richieste della nostra clientela”.

Conto corrente: lo stop dei prelievi bancomat da parte di Ing

A fare data dal 1 luglio 2021, quindi tra poco meno di 10 giorni, non si potrà più prelevare presso gli sportelli bancomat di Ing. Visto che verranno dismessi. La banca del gruppo olandese ha preso questa decisione per favorire sempre più i movimenti online, puntando quasi tutto sul digitale e avviando una lotta aperta alla circolazione del contante.

Per Ing la decisione - che comunque non ha fatto contento più di un correntista - è stata meno complicata rispetto ad altri istituti bancari che magari vorrebbero prendere la stessa decisione ma ancora non lo hanno fatto.

Si diceva di una decisione meno complicata che per altre banche visto che questo mutamento di strategia di accesso dei clienti non è così invasivo visto che già il 96% dei clienti della banca è digitale.

Da valutare se nei prossimi mesi questa di Ing rimarrà una decisione isolata oppure altri istituti bancari prenderanno la stessa decisione della realtà bancaria olandese magari valutando proprio l'andamento dell'esempio della banca.

Di certo l'allarme dei correntisti è alto, soprattutto tra quelli meno digitalizzati, meno avvezzi ai pagamenti e ai bonifici online e abituati a prelevare allo sportello o frequentare fisicamente la banca per le varie operazioni necessarie.

Conto corrente: la chiusura delle filiali da parte di Ing

Ing però non si limita solo a questo tipo di decisione per quel che riguarda la propria strutturazione in Italia. Chiuderanno le filiali Ing di molte città italiane: da segnalare Trieste, Mestre, Vicenza, Genova, Cagliari, Firenze, Catania, Bergamo, Verona e Monza.

La Filiale di Torino rimarrà aperta nell'attuale sede ma l'attività verrà riorganizzata attraverso i nuovi parametri che sono stati stabiliti. Ci sarà invece una conferma delle seguenti filiali ma con cambio di sede: si tratta di Napoli, Roma Salaria e Tuscolana, Bologna, Milano e Padova.

Ma la domanda che ci si pone è: una volta dismessi i bancomat e con l'assenza di filiali nella propria città i correntisti che non sono pronti o non vogliono passare ad un sistema “all digital” cosa possono fare? Detto che tutte le operazioni potranno essere compiute direttamente dall'applicazione Ing, scaricabile su ogni smartphone o dispositivo mobile, oppure accedendo alla pagina ufficiale web della banca, per chi volesse fare dei prelievi in contanti cosa si dovrà fare?

Conto corrente senza più prelievi bancomat: che fare?

In una situazione senza più diverse filiali e senza i bancomat, al cliente di Ing che vuole continuare a prelevare non resta che rivolgersi a uno degli sportelli bancomat di un'altra banca. Onde evitare il malumore crescente di alcuni titolari di conto corrente, si è data la possibilità di effettuare queste operazioni bancarie presso gli Atm di altri istituti bancari. Ovviamente l'operazione in certi casi prevede la presenza di costi.

La banca olandese ha cercato in questo caso di venire in contro a parte della propria clientela mettendo alcune categorie di clienti in condizioni di vantaggio dal punto di vista delle commissioni che vengono pagate per effettuare ogni operazione.

Per i clienti storici della banca ci sarà una gratuità di tale operazione: infatti non ci sarà nessuna commissione su prelievi superiori ai 50 euro per i correntisti Ing che hanno un rapporto con l'istituto bancario che risale a prima del 2018.

Ma attenzione perchè se il prelievo effettuato dovesse essere minore di 50 euro viene applicata una commissione bancaria che nella fattispecie è di 0,45 centesimi di euro.

Agevolazioni anche per i clienti Ing con Conto Arancio: anche se dovesse essere stato attivato dopo il novembre 2018 se sul conto vengono accreditate ad esempio pensioni o stipendi, il costo dei prelievo presso altri bancomat sarà pari a zero.

Per tutte le casistiche non citate fino a questo momento il prelievo presso altri bancomat avrà una commissione pari a 0,75 centesimi.

La banca olandese ING ha attivato anche dei canali di comunicazione. C'è il numero 02.89.66.59.87. In presenza di malfunzionamenti del sito, oppure dell’app è attivo il numero 800.71.71.73 (raggiungibile da rete fissa); per la rete mobile o estero è attivo il numero 02.999.67.89.

Conto Corrente: presso Ing cambiano anche le norme legate agli assegni

In Banca Ing cambierà anche la norma per versare gli assegni. Anche i cambiamenti sui versamenti degli assegni faranno data da 1 luglio prossimo. Gli assegni dovranno essere inoltrati per mezzo posta alla sede centrale italiana di Ing di Milano. Gli assegni vanno spediti alla Casella Postale n. 10632, 20159 Milano. La spedizione assicurata da nuovi costi da sostenere ai correntisti ma anche maggiori garanzie che il tutto abbia un esito positivo.

Allo stesso modo anche per accreditare nuovi importi sul Conto Arancio della banca, dal 1 luglio verrà dismesso il servizio di alimentazione di Conto Arancio che non avvenga con bonifici e giroconti. Questi strumenti diventeranno l'unica maniera per accreditare importi sul Conto Arancio.

L'azienda olandese aprirà anche nuovi store e nuovi hub dedicati alla consulenza e alla presentazione dei nuovi prodotti di investimento della banca.

La situazione generale dei conti correnti

Naturalmente la decisione di Ing non è che la soluzione più estrema ad una situazione nella quale sempre più banche interverranno in primis per una questione di promozione di un sistema interamente tracciabile. E poi per cercare di intervenire sui conti correnti.

Ci sono realtà bancarie che già informano sulla chiusura dei conti correnti del tutto privi di movimentazioni d'investimento o finanziamento. Obiettivo è indirizzare il correntista ad aderire alle proposte della banca. Gli istituti sono anche pronti ad alzare le commissioni o i canoni mensili.

L'andamento delle chiusure dei bancomat nel nostro paese

Mancano pochi giorni al primo luglio e le casse automatiche di Ing diffuse su tutto il territorio nazionale scompariranno. Come detto se ne andranno tutte le casse automatiche e contemporaneamente chiuderanno diverse filiali sparse sul territorio nazionale.

Come elencato in un articolo de Il Giornale, la chiusura dei punti di prelievo bancomat non è una cosa circoscritta solo a Ing. Molti istituti bancari hanno preso questa strada. E solo nell'anno 2020 sono stati chiusi ben 831 sportelli bancari diffusi su tutto il paese. Dai dati elaborati dalla Banca d'Italia nel 2020 si afferma la presenza di 23.481 filiali diffuse su tutto il territorio nazionale. Rispetto all'anno precedente, il 2019, c'è una flessione del 3,4%.

Il Giornale riporta anche i dati relativi al territorio italiano nel suo complesso: in Italia c'è una banca ogni 2522 abitanti. Ma va aggiunto che ben 2802 comuni su 7904 non hanno nel loro territorio ne un ufficio bancario ne un bancomat.

Analizzando le chiusure dal punto di vista regionale emerge che guida la classifica la Valle d'Aosta. Per la Regione una percentuale in calo con le filiali scese da 79 a 74.

Segue poi la Liguria con un calo da 677 a 638 filiali. Terzo posto in classifica per l'Abruzzo con gli sportelli scesi da 526 a 496. Seguono in questa poco invidiabile graduatoria Emilia-Romagna (-5,5%), Basilicata (-5,4%), Sicilia (-4,4%), Friuli Venezia-Giulia (-4,0%), Piemonte (-3,9%), Umbria (-3,7%), Sardegna (-3,7%), e Lazio (-3,5%).

Conto corrente e chiusure: come si evitano le commissioni?

In una situazione nella quale lo scenario va in una certa direzione che cosa può fare il correntista per limitare i danni? Una guida a certe azioni utili arriva sempre da Il Giornale. Il quotidiano illustra alcune possibilità: la prima è la più ovvia e immediata. Per non essere costretti a pagare le commissioni che vengono previste da altri istituti bancari occorre rassegnarsi e abbandonare progressivamente l'uso del caro e vecchio contante. Al quale magari si è anche affezionati. Occorre sempre di pù spostarsi su carte di debito, carte di credito e prepagate.

Altra possibilità è quella di cercare dei conto correnti on line attivi che non abbiano e non prevedano canoni mensili o commissioni quando si effettuano alcune delle principali operazioni bancarie.

Altra soluzione è quella di effettuare un numero minore di prelievi ma con cifre importanti ogni volta in modo da ridurre il pagamento di una commissione.

Infine ma non da ultimo, il Giornale consiglia anche di valutare l'ipotesi di aprire un nuovo conto sempre in una banca fisica e reale, presente sul territorio e ben diffusa nella propria città come numero di filiali in modo di evitare costi extra.