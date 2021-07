Luglio è arrivato e porta con sé notizie non proprio buone per il conto corrente. Una vera batosta per alcuni correntisti che a partire da questo mese, e per tutti quelli a seguire, non potranno più effettuare prelievi di denaro presso gli sportelli bancomat. In questo caso cosa bisogna fare?

La data tanto attesa è arrivata. La batosta sul conto corrente arriva proprio dal mese di luglio 2021. Da questo momento, infatti, e per i mesi a seguire, una vera rivoluzione delle abitudini interesserà alcuni correntisti.

Di cosa stiamo parlando? A partire dal primo giorno del mese di luglio non si potrà più prelevare denaro presso gli sportelli ATM bancomat.

Ad essere interessati dalla rivoluzione creditizia, però, non saranno i correntisti di qualsiasi istituto bancario ma solo quelli che hanno sottoscritto un rapporto contrattuale con la banca ING Direct.

Tutto questo, mentre altri istituti di credito iniziano a adeguarsi a tecniche di gestione dei conto corrente sempre più online per ridurre i costi di canoni e altri oneri accessori collegati alla gestione tradizionale.

Prima di fornire una panoramica a 360 gradi della rivoluzione sul conto corrente messa in campo da ING Direct, su quali sono le nuove istruzioni da seguire e su come bisognerà procedere per continuare a svolgere le normali operazioni senza sportello bancomat, potrebbe essere di aiuto il video YouTube di Pietro Michelangeli che fornisce un’interessante guida sull’ammontare di soldi da tenere sul conto corrente per non cadere sotto le grinfie del Fisco.

Conto corrente: stop ai prelievi bancomat da luglio

Quella che inizialmente sembrava quasi una falsa notizia, anche se riportata da più fonti giornalistiche, a poco meno di tre giorni è diventata pura realtà. Con l’inizio di luglio 2021 entra in scena lo stop ai prelievi presso gli sportelli ATM bancomat.

Una decisione inattesa che ha spiazzato quota parte dei correntisti italiani. Sì, perché non tutti accuseranno il colpo della chiusura e sospensione dei prelievi bancomat.

La decisione è stata, infatti, presa soltanto da un unico istituto creditizio, ING Direct, la banca online di matrice olandese passata alla ribalta con il “Conto Arancio”, per motivi non imputabili, come si potrebbe pensare, ad una crisi aziendale.

Al contrario, il cambio di passo ufficializzato pare sia stato voluto per allargare gli orizzonti della propria strategia commerciale: bisogna correre dietro alla costante evoluzione del contesto macroeconomico per evitare di essere tagliati fuori dal mercato, cosa di non poco conto.

In questa prospettiva, la banca ING ha da sempre avuto una visione lungimirante. Pertanto, non deve destare sorpresa la decisione di dare il via libera ad una vera e propria “guerra al contante”, soprattutto se si considera che ING è prettamente una banca “virtuale”, operante online e con ben il 96% di correntisti digitali.

Il cliente, poi, viene prima di tutto, così come le sue esigenze. Per questo motivo, è indispensabile adattarsi alle sue preferenze il prima possibile, oltre che alla rivoluzione tecnologica sempre più first mobile.

Lo ha capito bene anche Fineco Bank, la prima ad aver comunicato ai suoi correntisti un cambio di rotta simile a quello adottato da ING. In questo caso, però, a chiudere sono stati i conto corrente con giacenze di importo eccedente i 100.000 euro e in presenza di altre condizioni, quali l’assenza di prodotti finanziari e di investimento.

Conto corrente: non solo bancomat, chiuse anche le filiali ING

Che la decisione presa da ING sia vantaggiosa o meno è ancora presto per dirlo. I risvolti si vedranno soltanto con il passare del tempo quando sarà possibile valutare se i correntisti della banca si siano adeguati o no alla nuova rivoluzione imposta del gruppo olandese.

La chiusura dei bancomat e lo stop ai prelievi potrebbero far scappare a gambe levate i clienti ING verso altre banche oppure rivelarsi una vera e propria mossa vincente. Per il momento, il malumore è generalizzato, ma c’era da aspettarselo.

Allo stesso tempo, i clienti delle altre banche non sono poi così sereni. Il timore è che sulla scia della banca olandese anche i propri istituti di credito possano spingere verso un cambio di rotta, una volta valutati gli effetti positivi della strategia dei concorrenti.

Ma la rivoluzione ING non riguarda solo il conto corrente e lo stop ai prelievi presso gli sportelli bancomat. Anche le filiali del gruppo olandese a partire dal 1°luglio hanno chiuso le proprie porte, così come avvenuto per le casse automatiche.

La conferma arriva dal sito Quifinanza.it: “A partire luglio 2021, sarà possibile accedere alle filiali ING esclusivamente prenotando un appuntamento dalla sezione “Contattaci” della propria Area Riservata e solo per particolari operazioni”.

Le filiali ING hanno chiuso in molte città italiane: Bergamo, Verona, Firenze, Monza, Cagliari, Trieste. Solo quella con sede a Torino non subirà delle modifiche seppure lo svolgimento delle sue operazioni verrà conformato alle nuove disposizioni aziendali.

All’opposto, con apposita comunicazione ING ha reso noto alle filiali di Roma Tuscolana e Salaria, Napoli, Padova e Bologna, il trasferimento delle sedi già in corso.

Conto corrente ING: come prelevare presso altri bancomat

Ovviamente, la rivoluzione pensata da ING non vuole mettere a rischio i rapporti con i clienti. Chiusi bancomat, ATM e filiali, è necessario mettere i correntisti nella condizione di poter comunque compiere le comuni operazioni, senza destare malumore.

Per quanto concerne i prelevamenti, da luglio i clienti ING potranno ritirare il denaro presso un qualsiasi sportello bancomat presente sul territorio italiano, indipendentemente da quale sia la banca titolare dell’ATM. Tale modalità, lo precisiamo a scanso di equivoci, comporta costi e commissioni propri del contratto.

In tal senso, la banca ha provveduto a suddividere i propri utenti in diverse categorie allo scopo di chiarire quale sia l’ammontare dei costi di commissione che verranno applicati per ciascun prelievo fatto su altri sportelli bancomat.

In particolare, saranno i clienti di vecchia data a fruire dei maggiori benefici. A questi, infatti, se clienti ING prima del 2018 non si applicherà nessuna commissione per i prelievi in denaro superiori alla somma di 50,00 euro.

Per importi inferiori a tale cifra, la commissione da sostenere sarà di 0,45 centesimi di euro. Diverso trattamento è previsto, invece, per titolari di Conto Arancio con stipula del contratto dopo il 2018.

In tal caso, qualora sul conto venissero depositate a cadenza mensile somme inferiore ai 1.000 euro da pensioni o stipendi, il costo per le commissioni derivanti dal prelievo presso un altro sportello bancomat è pari a zero.

In tutte le altre situazioni non disciplinate da ING i correntisti si troveranno a sostenere una spesa per commissioni pari a 0,75 centesimi di euro.

Nessun cambiamento si ravvisa per tutte le altre operazioni differenti dal prelievo di contante. Queste continueranno ad essere effettuate dall’App ING, scaricabile sul proprio smartphone.

In alternativa, se non si ha dimestichezza con la tecnologia, ci si può collegare sul sito internet ufficiale della banca olandese per compier qualsiasi tipo di operazione creditizia.

Conto corrente: come funziona il versamento degli assegni ING

Chiariti i dubbi su come i clienti ING dovranno muoversi per prelevare del contante in seguito alla chiusura degli sportelli bancomat e delle filiali, e definiti i costi a cui vanno incontro, rimane da sciogliere un altro nodo di fondamentale importanza: cosa bisogna fare per versare un assegno?

Ebbene la rivoluzione di luglio interessante il conto corrente non ha risparmiato gli assegni. Anche su tale fronte, si segnalano importanti novità.

La procedura per versare un assegno ING diventa molto semplice e funzionale. Basta inviare l’assegno per mezzo posta alla sede ING di Milano.

La conferma su tale modo di operare arriva proprio dal sito aziendale ing.it: “Gli assegni vanno spediti via posta a ING, Casella Postale n. 10632, 20159 Milano”.

Niente di più facile. Tuttavia, per evitare grattacapi nel caso in cui accidentalmente l’assegno venisse smarrito, si consiglia di scegliere una spedizione assicurata anche se porta al sostenimento di un’ulteriore spesa prima non prevista.

Per forza di cose, anche chi ha la necessità di alimentare il proprio Conto Arancio a partire da luglio 2021 dovrà fare affidamento su giroconti e bonifici. Come contropartita ING mette a disposizione dei propri clienti un servizio di assistenza ben assortito allo scopo di mantenere vivo il contatto con i correntisti.

Si può, infatti, contattare dall’Italia il numero 02.89.66.59.87. per qualsiasi problema. Per problematiche tecniche su sito internet e App mobile si può chiamare da rete fissa il numero verde 800.71.71.73. Da dispositivo mobile, invece, il numero da contattare è 02.999.67.89.

Stop bancomat e filiali, l’inversione di rotta tutta italiana

Da luglio e per i mesi a seguire verranno dismessi gli sportelli bancomat di ING, mentre le casse automatiche saranno definitivamente fuori uso.

Tuttavia, quello che sembra un vero e proprio atto rivoluzionario da parte dal Gruppo olandese può essere interpretato come un cambiamento a metà. Cambia il rapporto creditizio fra banca e cliente, così come la gestione del contante, frutto di un inversione di rotta ben chiara.

La tendenza è verso la riduzione dei punti di prelievo bancomat nel nostro paese. Una strategia messa in atto non soltanto da ING ma anche da diversi istituti bancari presenti sul territorio nazionale. I dati parlano chiaro.

Non basta andare molto indietro nel tempo per capire di cosa stiamo parlando. Nel 2020 sono stati chiusi oltre 800 sportelli bancari dislocati in lungo ed in largo per l’Italia.

Con riguardo alle filiali, invece, nello stesso anno la Banca D’Italia, sulla base di stime ed elaborazioni, segnala sul territorio nazionale la presenza di 23.481 filiali complessive. Un dato che rapportato a quello dell’anno precedente segnala un calo del 3,4%.

Questo dimostra come la riduzione del numero di filiali e sportelli bancomat sia un fenomeno di portata generale non riconducibile soltanto ad ING.

Tra le Regioni interessate dal maggiori chiusure bancarie rientrano la Liguria, l’Abruzzo e la Valle D’Aosta, seguite, poi, da Emilia-Romagna, Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Sicilia.