Se cerchi il miglior conto deposito basterebbe leggere queste offerte, no? In realtà non è così, perché ogni promozione nasconde pro e contro, e potrebbe risultare poco conveniente per chi vuole vincolare per mesi o anni i propri risparmi. Per questo ti suggeriamo di fare attenzione anche a come funzioni rispetto ad un conto corrente.

Probabilmente hai già sentito parlare di "conto deposito": è una delle tante opzioni di risparmio che le banche offrono ai propri clienti e correntisti, in alternativa al conto corrente o all'apertura di una semplice carta prepagata.

E tra tutte le proposte che potrai avere dalle banche, se vuoi risparmiare e avere la sicurezza che i tuoi risparmi siano al sicuro, ti assicuriamo che la scelta migliore sarà sempre quella di aprire un conto deposito.

Ed è la scelta migliore specie in un periodo in cui i risparmi degli italiani stanno venendo sempre più a meno, a causa della crisi economica.

Ovviamente non mancano le offerte che puoi trovare su Internet, molte delle quali "vantaggiose", vere e proprie "promozioni". Quando ci sono offerte del genere bisogna stare molto attenti, perché in molti casi l'unico a guadagnarci non sarai tu, come correntista, ma la banca.

Per questo, prima di procedere alla lista dei migliori conti deposito attualmente in circolazione, preferiamo fare un breve riassunto di come funzioni con un conto deposito rispetto ad un conto corrente.

Conto deposito, la miglior scelta per risparmiare e guadagnare: ecco come funziona

Se stai cercando di risparmiare sui costi bancari, dovrai fare attenzione alle offerte sui migliori conti deposito, anche quelli che vengono presentati come "i più economici".

Ma come funziona un conto deposito? Se sei già correntista o cliente presso una banca, puoi richiedere l'apertura di un conto deposito, che ti permetta di depositare una somma di denaro a patto di vincolarla per un determinato periodo di tempo, che va da un minimo di tre mesi ad un massimo di 48 mesi.

L'apertura di un conto può essere fatta sia in filiale, davanti ad un addetto, oppure via online, seguendo le indicazioni della pagina adibita all'home banking.

Però precisiamo il punto del vincolo. Se tu autorizzi questo vincolo sui risparmi che hai versato, e che verserai successivamente, la banca ti offrirà un tasso d'interesse che ti permetterà di guadagnare ogni anno anche l'1%.

Ovviamente questo tasso è il migliore previsto per chi, ad esempio, stipula un vincolo al conto deposito di 36 mesi, se non 48 mesi. Difficilmente con un semplice vincolo di 3 mesi puoi avere un'ottima percentuale.

Inoltre, se hai notevoli risparmi, praticamente ti potrebbe uscire anche uno stipendio in più all'anno.

Certo, col vincolo non potrai autorizzare operazioni quali pagamenti o domiciliazioni, ma se si parla di soldi che non vuoi assolutamente toccare, il conto deposito non ti creerà alcun problema.

Miglior conto deposito: ecco le offerte per guadagnare di più, tra IBL e Privata Leasing

Se cerchi il miglior conto deposito dovrai valutare tra le offerte i seguenti dettagli:

convenienza nel guadagno annuale,

nel guadagno annuale, spese per l'attivazione e per il vincolo.

In quesro caso la scelta spetterà a te, se preferire spendere di più per aprire il conto, ma portare a casa ogni anno un ottimo guadagno, oppure spendere il meno possibile, e risparmiare anche sul piano di vincolo che la banca ti propone.

Se cerchi il miglior conto deposito per guadagno annuale, ti consigliamo l'offerta di IBL e Privata Leasing..

Nel caso di IBL, è possibile provvedere all'apertura di un conto deposito se, entro il 30 giugno 2022, si sottoscrive l'apertura di un conto corrente, sempre con IBL.

Con l'offerta "Time Deposit Gold", avrai modo di guadagnare da un minimo di 0,6% per un vincolo di soli 3 mesi, ad un massimo di 1,6% per un vincolo di 36 mesi.

E senza provvedere al pagamento per l'apertura o per l'eventuale estinzione del conto.

Però i vantaggi di "Time Deposit Gold" potrebbero non essere così convenienti, dal momento che, per questi due vincoli accennati, la banca garantisce tali tassi solo con "periodicità della liquidazione degli interessi trimestrali".

Inoltre, nonostante l'offerta "zero spese", l'imposta di bollo è di 120 euro.

In alternativa puoi provare Privata Leasing, che garantisce non solo gli interessi anticipati, ma anche un tasso lordo pari al 1,4%.

Teoricamente potrebbe trattarsi del miglior conto deposito in circolazione: l'offerta garantisce un guadagno di ben 228,60 euro, al netto di spese e di commissioni.

In realtà l'offerta di Privata Leasing potrebbe non essere il massimo, dal momento che il presunto guadagno è calcolato su un deposito vincolato di 30.000 euro, e per 12 mesi.

Pertanto potrebbe non essere il miglior conto deposito se cerchi un buon guadagno ma non con tutti questi vincoli.

Però va aggiunto che, rispetto all'offerta di IBL, Privata Leasing prevede un'imposta di bollo di soli 60 euro.

Se non altro hai modo di risparmiare sul bollo.

Miglior conto deposito più economico: scegli BancaProgetto, Aixeda e Findomestic

Se il tuo obiettivo alla fine è di avere il miglior conto deposito più economico, e quindi con meno spese o vincoli possibili, puoi optare per queste tre offerte, già segnalate dal Sole24Ore:

Banca Progetto ,

, Aixeda,

Findomestic.

La prima offerta, di Banca Progetto, garantisce un conto deposito libero (cioè senza vincoli prefissati), e con un tasso lordo all'1,25% per i primi 195 giorni di promozione, per poi stabilizzarsi all'1% per altri 170 giorni.

A questo si aggiunge l'assenza di una durata predefinita e il costo del bollo di soli 9,30€.

Di contro, il guadagno è abbastanza modesto: stimando un conto da 10.000 euro, guadagneresti solo 74 euro.

La seconda offerta, di Aixeda, permette di avere forse il miglior conto deposito possibile, con tassi fino al 2% e un guadagno di 222 euro. Più la possibilità di procedere all'estinzione anticipata e di aprire il conto senza provvedere al pagamento dell'imposta di bollo.

Di contro, se vuoi puntare a tassi e guadagni alti, ti toccherà stipulare un vincolo minimo di 12 mesi (se non di 24 mesi), e depositare risparmi per un valore di 30.000 euro.

Altrimenti, come terza offerta, abbiamo Findomestic, che permette dalla sua la possibilità di aprire un conto anche solo di 1000 euro, e progressivamente arricchirlo con versamenti mensili.

E se depositi fino a 10.000 euro, avrai un tasso dell'1%.

Di contro, superata la soglia di 10.000 euro, il tasso passa allo 0,5% fisso, e se vuoi aprire un conto con un importo superiore a 5.000 euro, dovrai pagare un'imposta di bollo pari al 2 per mille del valore.

Come puoi vedere, non sempre è possibile guadagnarci se non si dispongono di grosse cifre.

Però è sempre meglio il conto deposito di un conto corrente.

Il miglior conto deposito vale più del miglior conto corrente: ecco perché

Come abbiamo visto, il funzionamento di un contonon è assolutamente difficile, e per certi versi è anche migliore rispetto ad altre opzioni bancarie, come il conto corrente. Perché risparmi e guadagni, anche se viene richiesta una quota minima e un vincolo temporale.

E' vero comunque che un conto corrente serve assolutamente per chi ha uno stipendio, una pensione o deve provvedere al pagamento di imposte e/o contributi vari. Quindi ha senso spendere soldi per avere un conto corrente che ti permetta tutte queste operazioni essenziali.

Il vero problema di questi servizi è che alla fine ti ritrovi con dei soldi fermi nel proprio conto corrente.

E con l'inflazione che stiamo vivendo, ormai al 7%, tenere i soldi in un conto corrente potrebbe non convenire affatto, perché l'inflazione danneggia tutto: stipendi, pensioni, e anche risparmi.

Il conto deposito non solo ti protegge i risparmi, ma te li fa lievitare.

A questo si aggiunge anche il fatto che, se accetti il vincolo, hai ben tre sicurezze:

è protetto da FITD, Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi,

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, è apribile in ogni momento ,

, può prevedere anche un vincolo opzionale, e non obbligatorio.

Va detto che questa ultima opzione non garantisce assolutamente un tasso d'interesse alto. Anzi, il più delle volte rasenta lo zero. Per questo molte banche consigliano, come soluzione migliore a questo impasse, quella di collegare il conto deposito ad un conto corrente.

Tra le poche operazioni ammesse, c'è infatti quella di versare i soldi dal conto deposito al conto corrente. Non subirai alcun abbassamento del tasso, al peggio avrai meno soldi che potranno lievitare.