Conto più ricco? Arriva il Bonus Libretto Postale: subito 700€ a questi fortunati

Poste Italiane sempre più vicina ai propri clienti, anche economicamente. Arriva una ghiotta opportunità per alcuni fortunati i quali potranno beneficiare di un Bonus Libretto Postale di 700 euro rispettando un solo requisito. Scopriamo subito a chi spetta il di più sul conto e chi sono questi beneficiari.

Risparmiare qualche spicciolo allo stato attuale è un’impresa estremamente difficile. La crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 prima e dal conflitto Russia Ucraina, poi, sta letteralmente mettendo in ginocchio migliaia di famiglie italiane strette nella morsa dei rincari delle bollette di luce e gas, dell’aumento dei prezzi del carburante (benzina, diesel e Gpl) e dell’impennata dei prezzi dei beni di consumo.

Nonostante la situazione per nulla favorevole, però, tra uno stringere la cinghia ed un altro, non mancano le occasioni per mettere da parte i propri risparmi.

E proprio il sacrificio supportato per racimolare qualche gruzzoletto di euro da conservare, spinge le famiglie a ricercare metodi sicuri di deposito per saperli al sicuro, in modo da non avere alcun tipo di preoccupazione.

Poste Italiane, su questo versante, è sempre attenta alle esigenze dei propri clienti. Oltre ai tradizionali Buoni Fruttiferi Postali, il secondo posto della classifica degli strumenti di risparmio più apprezzati dalle famiglie italiane è occupato dai Libretti Postali.

Stiamo parlando di libretti emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, rilasciati da Poste Italiane, su cui pende la garanzia dello Stato.

A questi vantaggi offerti dai Libretti Postali se ne aggiunge uno in più, questa volta tutto economico. Un vero e proprio Bonus Libretto Postale da 700 euro in più sul conto corrente spetta alle famiglie italiane che rispettano un solo requisito.

Senza perdere altro tempo, vediamo subito chi sono questi fortunati che potranno godere fin da subito del Bonus Libretto Postale, in costa consiste e quale requisito occorre rispettare per fruire dei 700 euro sul conto corrente.

Bonus Libretto Postale da 700 euro: tutto quello che c’è da sapere

Prima di capire in cosa consiste il Bonus Libretto Postale di 700 euro, occorre partire da un altro servizio aggiuntivo fornito da Poste Italiane: il Libretto Smart.

Si tratta di uno Libretto Postale particolarmente all’avanguardia che offre ai clienti la possibilità di gestire i propri risparmi comodamente da casa, online, direttamente dal sito internet ufficiale di Poste Italiane o tramite App Banco Posta o Carta Libretto.

Quest’ultima Carta, legata al Libretto Postale, è la più apprezzato dagli italiani per la facilità di utilizzo, di controllo del saldo, di prelievo dal conto corrente e di effettuazione di girofondi su e da Libretto Postale Smart.

La premessa era d’obbligo per capire in cosa consiste il Bonus Libretto Postale da 700 euro e per conoscere chi sono questi fortunati che potranno usufruire di un conto più ricco.

Conto più ricco? Arriva il Bonus Libretto Postale: subito 700€ a questi fortunati

La spiegazione risiede in un servizio offerto dalla Carta Libretto Postale di Poste Italiane: l’assicurazione contro furto di contante.

In particolare, chi preleva dagli uffici di Poste o anche presso gli sportelli automatici Postmat è coperto per 48 ore da un’assicurazione gratuita contro il furto per un importo massimo di 700 euro all’anno.

E’ questo il Bonus Libretto Postale di 700 euro che rende più ricco il conto corrente. Attenzione, però, perché non tutti potranno accedere al beneficio. Il Bonus Libretto Postale e riservato, infatti, a specifici clienti di Poste Italiane.

A questo punto viene spontaneo chiedersi: chi sono questi fortunati che potranno usufruire del Bonus Libretto Postale di 700 euro?

La risposta non è affatto scontata: l’accesso al Bonus Libretto Postale da 700 euro, relativo all’assicurazione contro il furto di contante, è riservato esclusivamente ai titolari di Carta Libretto Postale che accreditano sul conto la propria pensione.

Come richiedere la Carta Libretto Postale e accedere al Bonus 700 euro

Per accedere al Bonus Libretto Postale di 700 euro, dunque, occorre essere titolari della Carta Libretto di Poste Italiane.

La stessa va richiesta all’ufficio postale dove è stato aperto il conto collegato al Libretto di risparmio.

La Carta Libretto Postale viene rilasciata subito se si richiede in forma dematerializzata, senza la necessità di presentare alcuna richiesta.