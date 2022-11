I vantaggi di un conto deposito sono molti, ma tanti risparmiatori sono incerti sulla loro sicurezza.

Questa incertezza appare però ingiustificata, dal momento che i depositi sono garantiti fino a 100.000 euro dal fondo interbancario di tutela dei depositi.

E, se si dovesse decidere di aprire un conto deposito, una delle scelte migliori potrebbe essere quella di Illimity Bank. Vediamo come funziona, caratteristiche e quanto conviene.

Il conto deposito Illimity, come aprirlo e perché conviene

Un conto deposito è un conto di risparmio che si appoggia a un conto corrente nella maggior parte dei casi. Anche in quello del conto deposito Illimity, bisogna prima aprire un conto corrente nel medesimo istituto di credito.

Dopo l'apertura del conto corrente si potrà procedere all'apertura del conto deposito Illimity, che si potrà effettuare in pochi minuti dai propri dispositivi informatici.

Il conto deposito consente di scegliere tra due opzioni: conto libero e conto vincolato.

Il conto vincolato prevede un tasso di interesse maggiore ma non permette di ritirare l'importo versato per un periodo di tempo altrettanto ampio.

La linea svincolabile, o libera che dir si voglia, permette invece di ritirare prima l'importo investito, con un interesse sulla somma depositata variabile a seconda del periodo in cui viene vincolato. Se la somma si dovesse ritirare prima della scadenza del vincolo, poi, sarà prevista una penale per il ritiro pari al costo degli interessi maturati. Si avrebbe indietro solo il capitale precedentemente investito, insomma.

Nel caso di Illimity, la linea libera prevede un tasso che va dallo 0,60% per 6 mesi di vincolo al 3% per un vincolo di 60 mesi. Il tasso è da intendersi al lordo delle imposte.

Se il capitale viene vincolato, invece, avremo degli interessi molto più elevati. Per farsi un'idea della differenza, si pensi soltanto che, su in vincolo di 2 anni, la linea vincolata offre un interesse del 2,75% lordo, mentre per la linea libera avremo il 2,10%.

Gli interessi saranno liquidati al termine del vincolo, oppure verrà applicata una cedola annuale tramite la quale si potranno ricevere annualmente gli interessi maturati. Quest'ultima opzione avviene con le durate maggiori, da 2 anni in su.

L'opzione del conto Illimity vincolato è quella che rende di più sul lungo termine. Infatti, per un vincolo che dura 60 mesi, il conto Illimity offre il 4% di rendimento lordo, per questo conviene rispetto ad altri.

La banca Illimity: caratteristiche e peculiarità

La banca Illimity è un istituto di credito tutto digitale. È nata come una start-up nel 2018 e non ha filiali fisiche, tranne la sede di Milano che dopotutto è quella centrale.

Nonostante la sua natura completamente digitale, banca Illimity offre tutti i servizi e i prodotti che potrebbe offrire un istituto tradizionale: prestiti, pagamenti, risparmio e persino assicurazioni.

In ogni caso, la tecnologia viene affiancata da personale umano: la banca conta più di 700 dipendenti, e un team di esperti assiste continuamente la clientela da remoto.

In merito alla sicurezza della banca Illimity non si hanno dubbi, anche perché, come si anticipava, se la banca fallisse il fondo interbancario di tutela dei depositi assicurerebbe la propria somma investita fino a 100.000 euro.

