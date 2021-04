Dall'8 aprile sono partiti i primi bonifici per oltre 600 mila professionisti, partite Iva e imprese che hanno richiesto i contributi a fondo perduto 2021 previsti dal Decreto Sostegni: quando arrivano i soldi? Una circolare dell'Agenzia delle Entrate ha reso noto un primo bilancio delle domande pervenute e di quelle prese in carico. Ecco come controllare lo stato della domanda e quando vengono pagati i contributi a fondo perduto.

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso i primi dati sui pagamenti dei contributi a fondo perduto: a fronte di circa un milione di domande pervenute dal 30 marzo sino all’8 aprile, sono in previsione bonifici per almeno 1.907.992.796 euro. Dall’8 aprile 2021, infatti, sono iniziati i pagamenti per le 600 mila domande che – secondo il resoconto dell’Agenzia – sono già state prese in carico e i cui bonifici sono già stati predisposti.

Le tempistiche necessarie per le erogazioni si aggirano attorno ai dieci giorni, come precisato dal premier Mario Draghi: ciò significa che dall’8 aprile i soldi arriveranno a coloro che hanno presentato le richieste al 30 marzo. In seguito verranno stanziati anche tutti gli altri contributi sottoforma di assegno o di credito di imposta (in compensazione al modello F24).

Si possono richiedere i contributi a fondo perduto 2021 fino al 28 maggio, tramite la piattaforma Sogei, ma quando arrivano i soldi? Ecco chi ha già ricevuto il denaro, quali sono le tempistiche da attendere prima dell’arrivo dei prossimi pagamenti e come verificare lo stato della domanda.

Attenzione agli errori: chi richiede il sussidio senza possedere i requisiti rischia di incorrere in sanzioni, oltre al recupero dell’intero credito erogato con l’aggiunta degli interessi.

Contributi a fondo perduto, quando arrivano i soldi?

Come annunciato dal premier Mario Draghi in conferenza stampa lo scorso 19 aprile, i primi bonifici e le prime erogazioni dei contributi a fondo perduto per professionisti, Partite Iva e imprese sono iniziati subito dopo Pasqua, a partire da giovedì 8 aprile. Il comunicato dell’Agenzia delle Entrate in merito all’effettuazione dei primi pagamenti, comunque, è arrivato intorno alle ore 17:30: ciò significa (presumibilmente) che il pagamento verrà effettivamente visualizzato sul conto corrente dei beneficiari a partire dal giorno successivo, ovvero dal 9 aprile.

I tempi previsti per le erogazioni – come chiarito da Draghi – prevedono almeno 10 giorni di distanza dalla presentazione delle istanze: ciò significa che questi pagamenti sono relativi ai professionisti e alle partite Iva che hanno effettuato la richiesta dei sostegni il 30 marzo, giorno di apertura della piattaforma Sogei.

Tuttavia, non si tratta di un click day: le domande per i contributi a fondo perduto possono essere effettuate fino al 28 maggio 2021, con le medesime tempistiche previste per le erogazioni.

Contributi a fondo perduto: come controllare lo stato della domanda

Tutti coloro che hanno presentato la domanda per i contributi a fondo perduto potranno controllare, in qualsiasi momento, lo stato della richiesta accedendo all’apposita area privata, nella sezione “Fatture e corrispettivi”.

Per visualizzare lo stato della domanda basta cliccare sulla sezione “Contributi a fondo perduto” e poi su “Consultazione esito”.

Nel caso in cui la domanda fosse stata “sospesa”, significa che dopo i primi controlli si sono verificate delle omissioni di documenti. Per esempio il mancato inserimento della dichiarazione dei redditi o la presentazione di una dichiarazione con compensi e ricavi superiori a quelli indicati nella domanda. Per sbloccare l’istanza sarà necessario presentarne una sostitutiva entro il 28 maggio.

Se, invece, i controlli danno esito negativo, viene rilasciata una ricevuta di scarto, mentre in caso di esito positivo viene rilasciata una ricevuta che conferma la presa in carico dell’istanza.

Contributi a fondo perduto, al via i primi bonifici

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che nella giornata di giovedì 8 aprile sono partiti i primi bonifici ai beneficiari dei contributi a fondo perduto: un gettito da due miliardi di euro per il pagamento delle prime 604.534 domande alle Partite Iva che hanno fatto richiesta dei sostegni entro la mezzanotte del 5 aprile scorso.

L’Agenzia delle Entrate ha ricevuto circa un milione di domande – a partire dal 30 marzo – tramite la piattaforma Sogei per un ammontare complessivo di 1.907.992.796 euro, che verranno stanziati nelle prossime settimane.

Alcune istanze di pagamento verranno erogate direttamente sul conto corrente indicato in sede di presentazione della domanda, altri, invece, verranno fruiti in compensazione.

Sono oltre 600 mila le domande di contributi a fondo perduto già elaborate e i cui pagamenti sui conti correnti sono già stati disposti. Più ridotto, invece, il numero di coloro che hanno deciso di fruire del credito sottoforma di credito di imposta (circa 10 mila domande secondo i dati diffusi dal Fisco).

Contributi a fondo perduto: chi prende di più?

Dal punto di vista territoriale, la Lombardia è la Regione dalla quale sono pervenute maggiori istanze e per la quale – di conseguenza – verranno erogati i maggiori ristori. La Regione più colpita dalla prima ondata di coronavirus ha coinvolto circa 100 mila operatori economici per un gettito complessivo di 357 milioni di euro, che corrispondono al 16,4% del totale.

A seguire ci sono la Campania con 70.534 imprese coinvolte, il Lazio con 68.697 operatori economici, la Puglia con 45.926 aziende, la Toscana con 42.141, la Sicilia con 41.763 e il Veneto con 40.620. Chiudono il Piemonte con un totale di 39.411 domande inviate, l’Emilia-Romagna con un totale di 38.556 soggetti coinvolti, la Calabria con 20.987 operatori economici, la Sardegna con 17.657 e poi tutte le altre Regioni.

Per quanto riguarda, invece, le attività beneficiarie, spiccano in classifica proprio i settori più colpiti dalla crisi pandemica: le attività di alloggio e ristorazione occupano la vetta della classifica con 421 milioni di euro ricevuti.

A scendere si trovano il commercio all’ingrosso e al dettaglio, il comparto di riparazione di autoveicoli e motocicli con quasi 400 milioni di euro spettanti e le attività manifatturiere con circa 209 milioni di euro.

Contributi a fondo perduto: cosa sono?

I contributi a fondo perduto sono una delle misure introdotte dal Decreto Sostegni, il primo provvedimento economico del Governo presieduto da Mario Draghi. Si tratta di un credito di imposta o di un sussidio erogato direttamente sul conto corrente del beneficiario che spetta a professionisti, Partite Iva, imprese e aziende che hanno registrato un calo di fatturato a causa della pandemia e delle chiusure legate al Covid-19.

Il valore dei contributi è variabile da un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche (2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche) a un massimo di 150 mila euro.

I requisiti di accesso ai contributi a fondo perduto sono stabiliti dal Dl Sostegni e non prevedono più l’assegnazione sulla base dei Codici Ateco, ma invece il calcolo sulla base delle perdite di fatturato registrate nel corso del 2020 rispetto ai corrispettivi registrati nel 2019.

Un’altra novità è la modalità di presentazione delle domande: a partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio tutti i potenziali beneficiari possono compilare i moduli e le istanze e inviare all’Agenzia delle Entrate la loro richiesta attraverso la piattaforma Sogei. In un tempo stimato di 10 giorni dalla presentazione delle istanze, dovrebbero essere erogati i sussidi spettanti.

Contributi a fondo perduto: a chi spettano?

I contributi a fondo perduto possono essere richiesti da un’ampia platea di beneficiari:

i titolari di partita Iva;

le imprese,

i forfettari;

i professionisti iscritti agli ordini;

le aziende agricole;

gli enti non commerciali;

le associazioni sportive dilettantistiche (Asd).

Per poter richiedere il sussidio – a partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio – però, occorre rispettare alcuni requisiti:

aver conseguito ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019;

nel 2019; aver registrato un calo del fatturato e dei corrispettivi pari ad almeno il 30% nel 2020 rispetto ai ricavi conseguiti nel 2019.

L’importo del contributo varia al variare del calo di fatturato e viene assegnato sulla base di un sistema a 5 fasce.

Contributi a fondo perduto: come funziona il calcolo?

Per calcolare il valore dei contributi a fondo perduto è necessario dapprima prendere in considerazione il fatturato del 2020, per poi calcolare il fatturato medio mensile (derivante dalla divisione per 12 del primo valore).

Chi ha aperto la Partita Iva nel corso del 2020 o la propria impresa nel 2019, invece, non ha un valore di riferimento. Pertanto si vedrà assegnato il contributo minimo previsto: 1.000 o 2.000 euro.

Al fatturato medio mensile calcolato in precedenza andrà applicata l’aliquota corrispondente secondo questo schema:

aliquota del 60% per i soggetti che nel 2019 hanno registrato ricavi o compensi fino a 100.000 euro;

per i soggetti che nel 2019 hanno registrato ricavi o compensi fino a 100.000 euro; aliquota del 50% per i soggetti che nel 2019 hanno registrato ricavi compresi tra 100.001 euro e fino a 400.000 euro;

per i soggetti che nel 2019 hanno registrato ricavi compresi tra 100.001 euro e fino a 400.000 euro; aliquota del 40% per i soggetti che nel 2019 hanno registrato ricavi compresi tra i 400.001 euro e fino a 1 milione di euro;

per i soggetti che nel 2019 hanno registrato ricavi compresi tra i 400.001 euro e fino a 1 milione di euro; aliquota del 30% per i soggetti che nel 2019 hanno registrato ricavi compresi tra 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

per i soggetti che nel 2019 hanno registrato ricavi compresi tra 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; aliquota del 20% per i soggetti che nel 2019 hanno registrato ricavi compresi tra i 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Controlli, sanzioni e revoca

Per quanto riguarda le erogazioni, le sanzioni, i controlli e la revoca dei contributi a fondo perduto, anche nel Decreto Sostegni si applicano le medesime regole previste dal Decreto Rilancio del Governo Conte bis.

Massima attenzione, quindi, nella compilazione e presentazione delle domande: l’Agenzia delle Entrate eseguirà opportuni controlli per verificare i requisiti e qualora non sussistessero, i soggetti che hanno fruito del beneficio senza le condizioni richieste potrebbero essere chiamati a restituirlo con l’applicazione di sanzioni e interessi.

Qualora il beneficiario si accorga di aver ricevuto il beneficio senza aver rispettato i requisiti, comunque, può cercare di evitare l’applicazione della sanzione, giocando al carta della rinuncia al beneficio. Nel caso in cui, però, la somma sia già stata erogata e percepita, la rinuncia va eseguita in concomitanza con la restituzione della somma ottenuta, con interessi e sanzioni previsti e applicati.