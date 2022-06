L’ultimo decreto aiuti che il Governo guidato da Mario Draghi ha approvato, contiene anche un nuovo finanziamento da 100 milioni di euro per il Fondo nazionale per il sostegno alla locazione: di che cosa si tratta?

Grazie al bonus affitto 2022, moltissime famiglie italiane con ISEE basso e difficoltà economiche possono ottenere un contributo economico dalla Regione o dal proprio Comune di residenza per risparmiare sul canone mensile. Come?

Non tutti sanno che sono ancora attivi moltissimi bandi per il contributo affitto a livello locale: per scoprire se la tua città lo prevede dovrai verificare sul sito web del Comune o della Regione l’eventuale pubblicazione di nuove comunicazioni.

Andiamo ora a scoprire quali sono le città che permettono di ottenere un contributo economico sull’affitto, a chi spetta, e come si può richiedere per risparmiare sul canone di locazione mensile.

Contributo economico sull’affitto: in quali città è previsto

Quali sono le famiglie che possono ottenere il bonus affitto 2022? Moltissime città italiane hanno confermato il bando per richiedere il contributo economico sul canone di locazione, per lo meno per i nuclei familiari che si trovano in difficoltà economica.

In un precedente articolo sul bonus affitto 2022 ci siamo occupati dei Comuni che erogano contributi economici ai cittadini: tra le altre città figuravano anche Firenze, Rimini, Lucca. Genova, Brescia, Bergamo, Pistoia.

Le Regioni che erogano bonus affitti, invece, sono la Lombardia, la Liguria, la Campania e la Sicilia: in alcuni casi i bandi sono ormai scaduti e siamo in attesa della pubblicazione delle graduatorie di accesso ai benefici.

In questo articolo dedichiamo la nostra attenzione al contributo economico sull’affitto previsto dalla Lombardia e dal Lazio, due delle Regioni più densamente popolate in Italia.

Se risiedi in queste città e hai un ISEE basso, potresti aver diritto allo sconto sul canone di locazione. Vediamo come ottenerlo.

Contributo economico sull’affitto in Lombardia: i requisiti

Partiamo subito dalla Lombardia, dove è ancora attivo – fino al 31 dicembre 2022 – il bando per ottenere il contributo economico sull’affitto 2022. Chi può richiederlo?

Si chiama Misura Unica per l’Affitto il bando promosso a livello regionale ripreso da moltissime città (tra le quali Milano) e Comuni lombardi: i fondi disponibili per il 2022 sono pari a 34.056.902,23 euro.

Per accedere al bonus affitto 2022 della Regione Lombardia occorre soddisfare alcuni requisiti fissati dalla Giunta regionale: anzitutto risiedere in Lombardia ed essere titolari di un contratto di locazione privato o per gli alloggi di godimento di durata minima pari a 6 mesi.

Inoltre, è necessario possedere un indicatore economico equivalente (ISEE) inferiore a 26.000 euro: sono ammesse, quindi, solo le famiglie che saranno in grado di dimostrare la propria fragilità economica.

A quanto ammonta il bonus affitto della Lombardia

Il bonus affitto della Regione Lombardia viene corrisposto a tutti i cittadini che soddisfano i precedenti requisiti fino a un massimo di 10 mensilità, ovvero non oltre i 3.000 euro di contributo.

Avranno una corsia preferenziale tutte le famiglie che hanno subito un peggioramento economico, che hanno cessato, ridotto o perso il lavoro, che si trovano in cassa integrazione, oppure i nuclei familiari al cui interno si trovano soggetti fragili o malati gravi.

Per ottenere il contributo, però, è necessario rivolgere la propria domanda direttamente al Comune di residenza. Per la città di Milano, per esempio, i termini per la presentazione delle domande sono scaduti il 18 maggio scorso.

Contributo economico sull’affitto nel Lazio: a chi spetta

Anche il Lazio ha confermato la possibilità di ottenere un contributo sull’affitto 2022, ma solo per i nuclei familiari in difficoltà economica.

Si chiama Fondo per il sostegno alla locazione ed ha una dotazione iniziale di 22 milioni di euro per il 2022, ai quali sono stati poi aggiunti ulteriori 6 milioni di euro per sostenere tutti i nuclei familiari in difficoltà economica. Le risorse saranno poi trasferite ai singoli comuni laziali.

Per esempio, nella città di Roma è attivo un bonus affitto 2022 destinato a particolari categorie di cittadini: chi può ottenerlo?

Parliamo del Sostegno economico per emergenza abitativa, un contributo che spetta ai cittadini che si trovano in difficoltà con il pagamento del canone di affitto e che necessitano di un sostegno a livello statale. Tale contributo viene corrisposto per quattro anni, ma può essere rinnovato in presenza di determinati requisiti.

È possibile ottenere un bonus affitto 2022 in grado di coprire fino al 90% il costo mensile del canone, senza eccedere il limite di 516 euro per ogni beneficiario.

Contributo economico sull’affitto a Roma: i requisiti

In attesa della pubblicazione del nuovo bando per il contributo economico sugli affitti, siamo in grado di delineare quelli che erano i requisiti richiesti per il bonus previsto lo scorso anno.

Possono ottenere il contributo affitti tutte le famiglie che si trovano in condizioni di disagio economico, ovvero che possiedono un ISEE inferiore a 28.000 euro. Non solo: è richiesta la cittadinanza italiana o il permesso di soggiorno regolare, oltre alla residenza entro i confini comunali.

È necessario risultare titolari di un contratto di affitto per un immobile non di lusso, e non aver già beneficiato del contributo affitto regionale o nazionale per la stessa annualità di riferimento.

Per quanto riguarda gli importi, nel 2020 era previsto un contributo economico che permetteva di risparmiare fino al 40% del canone di locazione per un massimo di tre mensilità.