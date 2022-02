L'offerta di Trenitalia è sempre più variegata. Sono state aggiunte infatti nuove tratte.

I collegamenti creati ad hoc treno+bus o treno+taxi, in aggiunta alle convenzioni con vari servizi, permettono di raggiungere località che prima erano accessibili soltanto tramite auto.

con le Frecce, 230 collegamenti quotidiani con oltre 150 fermate al giorno in più; nuove fermate anche per gli Intercity; 5.800 convogli regionali al giorno a cui si aggiungono i circa 1.000 di Trenitalia Tper con 1.200 servizi che portano verso il mare, 400 verso le mete naturalistiche e 1.400 per le città d’arte.

Pullulano le offerte, soprattutto per chi vuole fare un weekend fuori porta o programmare una vacanza.

Per chi scia pacchetti soggiorno+skipass disponibili fino a fine Marzo, promozioni convenienti treno+terme valide tutto l'anno e idee per una vacanza in montagna, al mare o in città senza usare la macchina !

Sconti pazzeschi alle terme con Trenitalia! Ecco come!

Nelle 50 strutture Federterme dislocate tra Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto è possibile scegliere due diverse tipologie di soggiorno: la Formula weekend e la Formula Settimanale.

Per gli amanti del benessere le opportunità sono tantissime.

L'Italia vanta più di 300 stabilimenti termali che si differenziano a seconda delle proprietà delle acque. Nell'ultimo trimestre del 2021, il governo aveva varato il cosiddetto bonus terme per dare respiro agli stabilimenti termali, uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia.

Ma dove andare per un weekend alle terme? Fino al 31 Dicembre 2022 si può sfruttare la convenzione Trenitalia-Federterme, prenotando due ingressi presso la struttura scelta e esplicitando di voler usufruire dell'offerta.

Occhio però, perché l'ingresso e il biglietto di andata del treno devono riportare la stessa data! O al massimo quella del giorno prima. In questo modo si avrà uno sconto massimo di 25 Euro a persona sul totale speso per il viaggio.

La promozione vale su tutti i treni, anche combinati ma le strutture che aderiscono sono solo una parte.

Alcune di queste possono essere raggiunte prenotando treno+bus altre invece sono raggiungibili in pochi minuti a piedi dalla stazione come ad esempio le terme di Castel San Pietro in Emilia Romagna, Acqui Terme in Piemonte o Abano nel Veneto. Anche gli alberghi delle Terme di Sirmione hanno aderito all'iniziativa.

Questa promozione potrebbe essere sfruttata anche dalle persone anziane che vogliono usufruire delle cure termali senza il pensiero di dover affrontare lunghi viaggi in macchina oppure di farsi accompagnare a destinazione da qualche parente.

10 top località montane raggiungibili con Trenitalia

Almeno per la stagione invernale, Trenitalia ha pensato ad alcune promozioni dedicate agli amanti della montagna. Non solo per gli sciatori, ma anche per chi intende passare qualche giorno nella neve, tra ciaspolate, arrampicate, relax con tutta la famiglia.

Sconti fino al 50%, fino a fine marzo salvo proroghe, per viaggi per Bolzano, Vipiteno, Bressanone, Brunico e Merano, con un soggiorno minimo di 3 notti.

Andare in montagna senza usare la macchina? E' possibile!

Sono 526 i collegamenti Trenitalia previsti verso le località di montagna.

Con i freccialink si possono raggiungere i posti più gettonati del Trentino e dell'Alto Adige. Ad esempio da Milano si può raggiungere Verona e poi da qui con il freccialink (treno ad alta velocità + bus) si può arrivare a Moena ma anche a Cortina ,Pieve di Cadore, Madonna di Campiglio, Val Gardena e Val di Fiemme.

In alcuni posti ci si può spostare poi tranquillamente senza auto sfruttando la mobil card.

Da Milano si può arrivare anche a Courmayeur col treno: con un Frecciarossa Milano-Torino Porta Susa e da qui il bus Freccialink che passa per Aosta e poi Courmayeur. Tra l'altro da Aosta con la cabinovia si arriva anche a Pila, in soli 20 minuti.

Collegamenti Trenitalia da Milano anche per Sauze d'Oulx e Sestriere, mete apprezzate per lo sci e le ciaspolate. Qui però le offerte speciali sono dedicate ai titolari di carte freccia.

Da Belluno in 57 minuti si arriva a Cortina e da Cuneo si arriva a Limone Piemonte, per una vacanza sulle alpi marittime.

L'estate 2021 è stata molto positiva per le località montane. Infatti, a causa della pandemia e del necessario distanziamento, molte persone hanno preferito passare le loro vacanze in montagna. Alla luce di questo, non è escluso che le promozioni per le località montane vengano prorogate e abbraccino i mesi estivi.

7 cose da vedere in Umbria, Toscana e Lazio con Trenitalia

Il treno è una buona scelta anche per visitare il Lazio, l'Umbria, la Toscana ed alcune isole vicine.

Con Trenitalia un biglietto combinato treno+nave permette di raggiungere comodamente l'isola d'Elba. Infatti, si arriva fino a Piombino in treno e poi si prende il traghetto che con un'oretta di viaggio arriva a destinazione.

Se si è invece intenzionati a visitare delle bellezze naturali tra Lazio e Umbria, si possono considerare le seguenti proposte:

Treno+bus per il lago di Piediluco , raggiungibile dalla stazione di Terni in 40 minuti;

, raggiungibile dalla stazione di Terni in 40 minuti; Treno+bus per le cascate delle Marmore, anch'esse raggiungibili in 20 minuti di bus da Terni.

Chi preferisce invece un itinearario culturale, potrebbe trovare interessante i seguenti tour:

da Roma Termini si può raggiungere l' Abbazia di Montecassino (secondo monastero più antico d'Italia) con sconti del 20% per visite guidate;

(secondo monastero più antico d'Italia) con sconti del 20% per visite guidate; Villa Adriana (residenza imperiale dell'imperatore Adriano) e Villa d'Este (magnifica villa del Rinascimento italiano) sono raggiungibili dalla stazione Bagni di Tivoli con il bus.

Un giro in città? Assisi! I biglietti dell'autobus costano solo 1 Euro o poco più.

Con Trenitalia offerte speciali per adulti e ragazzi per visitare L'Italia!

7 idee per una gita in giornata da Milano con Trenitalia

Le possibilità sono molteplici, ce n'è per tutti i gusti. Per chi intende restare in Lombardia, in meno di mezzora ha la possibilità di raggiungere Pavia. Qui, oltre al giro della città, imperdibile è una visita alla Certosa che dista circa 8 kilometri dalla città.

Un altro posto da non perdere è sicuramente la città di Mantova con i suoi gioielli storici architettonici come Palazzo Te e il Duomo. Si può pensare di noleggiare anche una bici e fare una lunga passeggiata sugli argini del fiume Mincio.

Se invece si vuole uscire fuori regione ed assaporare l'aria di mare, la liguria non è molto lontana. In circa un paio d'ore si possono raggiungere delle località molto famose quali Varazze, Noli, Sestri Levante, Pietra Ligure. In estate, soprattutto a ridosso dei weekend quando la situazione traffico diventa critica, la scelta del treno potrebbe essere quella migliore per godersi una giornata di relax nelle spiagge liguri.

Altra destinazione appena fuori regione e servita anche da le frecce è la città di Parma. Capitale europea della cultura nel 2021, è una città ricca di storia con la piazza del Duomo, il teatro Regio, parco Ducale. Famosa anche per le sue eccellenze gastronomiche come il prosciutto e il parmigiano a cui sono dedicati due musei che riapriranno il primo weekend di marzo 2022.

9 offerte Trenitalia attive per adulti e ragazzi

Le offerte di Trenitalia si differenziano a seconda della tipologia di treno, della durata del viaggio e età del passeggero.

Nel weekend, fino al 27 Marzo, chi ha fino a 15 anni (non compiuti) e viaggia con un adulto, non paga il biglietto del treno (regionale).

Per i più giovani che usano il treno regolarmente ci sono:

sconto del 20% su frecce e intercity per chi possiede cartaiostudio (destinata agli studenti delle scuole superiori);

(destinata agli studenti delle scuole superiori); sconto del 50% per chi ha meno di 30 anni ma è socio cartafreccia.

Per gli adulti invece gli sconti sono diversi:

sconto 40% su biglietto di andata e ritorno nel weekend (partenza sabato e ritorno domenica) su frecce e intercity per 2 adulti

(partenza sabato e ritorno domenica) su frecce e intercity per 2 adulti 22€ a persona , sabato e domenica sui regionali, dal 5 febbraio al 24 aprile 2022.

Prezzo fisso sulle frecce con andata e ritorno in giornata:

a partire da 69,00 € in 2^ classe e livello Standard;

a partire da 89,00 € in 1^ classe e livello Business;

a partire da 79,00 € per il livello Premium;

a partire da 159,00 € per il livello Executive.

Soci cartafreccia:

sconti fino al 50% su Frecce, Intercity e Intercity Notte per chi ha più di 60 anni

Per chi intende pianificare una vacanza di più giorni in Italia oppure ha necessità di spostarsi per lavoro tra diverse città nel giro di pochi giorni, Trenitalia ha pensato a due diversi pacchetti:

Italia in Tour 3 si può viaggiare per 3 giorni consecutivi in tutta Italia su tutti i treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia e Trenitalia Tper, escluso Parco Nazionale delle Cinque Terre al costo totale di 29 euro;

si può viaggiare per 3 giorni consecutivi in tutta Italia su tutti i treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia e Trenitalia Tper, escluso Parco Nazionale delle Cinque Terre al costo totale di 29 euro; Italia in Tour 5 si può viaggiare per 5 giorni consecutivi in tutta Italia su tutti i treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia e Trenitalia Tper, escluso Parco Nazionale delle Cinque Terre al costo totale di 49 euro.

Buon viaggio!