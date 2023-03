Cosa conviene comprare in Svizzera per risparmiare? In questo articolo scopriremo quali sono i prodotti migliori da acquistare.

Il Paese dei “ricchi”, così viene definita la Svizzera. Ma cosa significa davvero questo? Cosa conviene comprare e non in un Paese definito tra i più ricchi del mondo?

Ginevra e Zurigo sono ormai tra le dieci città più costose al mondo. Negli ultimi anni il costo della vita è vertiginosamente aumentato e questo ne ha portato il via vai dei cittadini verso altri paesi europei per l’acquisto di prodotti alimentari e non solo.

Le Aliquote d’imposta in Svizzera fino al 31 Dicembre 2023 ammontano al 7,7% per tutte le prestazioni con iva normale, un'Aliquota del 2,5% in forma ridotta che comprende beni come acqua, bestiame, pollame, pesci, alimentari vari ma anche giornali e libri.

Se consideriamo che in altri paesi dell’Unione Europea l’iva è molto più salata, senza scendere mai sotto il 15%, ecco che la Svizzera diventa un Paese attrattivo e quindi vale la pensa soffermarsi a capire cosa conviene acquistare per puntare al risparmio. In Italia l'IVA è del 22%, in Francia del 20% ed in Germania del 19%.

Cosa conviene comprare in Svizzera per risparmiare: questi prodotti sono i più convenienti

Tornando alla Svizzera, per quanto riguarda il materiale elettronico è bene considerare che viene importato dalla Cina o dall’America, in forma diretta, senza intermediari. Questo ovviamente agevola i costi, riducendo le spese totali. Se non consideriamo i periodi dei saldi, in Italia, comprare una televisione o un computer può costare molto meno in Svizzera piuttosto che in altri paesi del mondo.

Anche la grande categoria dei giocattoli beneficia di un'IVA più bassa che in Italia. Risulta da dati ufficiali che acquistare un giocattolo in territorio svizzero fa risparmiare a chi lo compra il 6,6% rispetto a se acquistato in Italia.

Nel caso dei giocattoli però dobbiamo anche costatare che rispetto ad altri Paesi europei, la Svizzera rimane comunque uno dei più cari. Si tratta del 25% in più rispetto alla Germania, per esempio.

Cosa conviene comprare in Svizzera per risparmiare? Il caso della benzina

Quando parliamo di benzina dobbiamo fare una premessa importante: il costo finale della benzina è per lo più definito dalle tasse e non solo dal costo della materia prima in sé e dal suo trasporto e distribuzione.

Questo serve per capire che un paese con una tassazione più alta inevitabilmente proporrà il costo della benzina ad un prezzo più caro. L’Italia è colpita dalle tasse sulla benzina del 70%, una percentuale spaventosamente alta. In Svizzera la percentuale scende al 50%, che è comunque incisiva sul prezzo finale.

Rimane difficile stabilire con certezza se convenga o meno fare benzina in Svizzera, essendo un dato molto influenzabile e poco stabile nel tempo.

Si è notato, per esempio, che nelle ultime settimane il costo del gasolio è aumentato ovunque, in tutti i paesi dell’Unione Europea. Questo ha ridotto le differenze evidenti, ma rimane un dato che può subire cambiamenti in qualsiasi momento.

Oggi il prezzo medio del gasolio in Italia ammonta a 1.809 euro al litro, raggiungendo quasi il prezzo medio della benzina che è di 1.852 euro al litro.

In Svizzera, invece, al momento il prezzo della benzina ammonta a 1,95 euro al litro. Come possiamo notare incredibilmente oggi conviene non fare benzina in Svizzera ma piuttosto in Italia. Si tratta di una differenza relativamente irrisoria ma che fa comprendere la difficoltà nell’affermare che in Svizzera convenga fare o meno benzina.

Cosa NON conviene comprare in Svizzera per risparmiare?

Fare la spesa in Svizzera non conviene e questo rimane un dato di fatto. Per questo motivo, moltissime persone preferiscono recarsi oltre il confine del paese per risparmiare un po'. Nonostante questo, negli ultimi anni, con la diffusione sul territorio di alcuni Discount (come Lidl o Aldi) è possibile abbassare i costi della spesa, scegliendo con cura i prodotti più concorrenziali.

In generale risulta che il costo dei beni alimentari in Svizzera sia più alto del 20% fino a raggiungere anche il 30%, rispetto agli altri Paesi europei. Zurigo rimane la città più cara.

Costo della vita e guadagni in Svizzera per lavoratori

Parallelamente al costo della vita elevato dobbiamo però ricordare che la Svizzera è definita come la nazione più generosa negli stipendi e salari.

Il minimo medio in Svizzera è sicuramente superiore alla media OCSE (Organizzazione per la sicurezza e la Cooperazione in Europa), ovvero ammonta a 36.487 franchi. Ad oggi, la Svizzera non beneficia di un salario minimo garantito nazionale, ma i diversi cantoni Svizzeri hanno comunque stabilito internamente dei salari minimi da rispettare.

Questo significa che a seconda della residenza e del luogo di lavoro il salario minimo può variare e raggiungere i 23 CHF all’ora, molto più di quanto si potrebbe guadagnare in qualsiasi altra parte del mondo.

