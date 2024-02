Cosa cucinare per risparmiare tempo e soldi: 10 idee economiche per il secondo e la cena

Quali sono gli errori più comuni che commettiamo nel riempire il carrello della spesa? Ecco cosa cucinare per risparmiare tempo e soldi in cucina.

Fare la spesa al supermercato costa, questo è certo. Tra l’altro l’inflazione e il carovita fanno lievitare a vista d’occhio i prezzi sugli scaffali. Ma bisogna pur mangiare.

Allora, cosa cucinare per risparmiare?

In questo articolo, ecco qualche considerazione su quali sono gli errori più comuni che commettiamo nel riempire il carrello della spesa e come arrivare a risparmiare anche un terzo del budget mensile.

Cosa mangiare quando si hanno pochi soldi

Iniziamo dalla base ovvero da quegli alimenti che non dovrebbero mai mancare in dispensa o nel frigorifero e che, a ben vedere, sono economici.

Frutta e verdura di stagione, legumi, pasta e cereali come il riso, carne bianca e pesce azzurro, uova, latte e yogurt.

In questo elenco c’è tutto ciò che occorre per vivere bene e in salute, aggiungendo ogni tanto qualche latticino magro come la ricotta.

Ma il vero segreto in cucina, per mangiare bene quando si hanno pochi soldi, è evitare tutti i prodotti confezionati e fare da sé. Bastano farina, zucchero e uova per realizzare torte e biscotti, evitando così dolci confezionati e merendine che, oltre a costare tanto, non sono neppure salutari.

E così, per tutto il resto. Cotolette, cordon bleu, polpettoni e polpette, con un po’ di pratica, si possono preparare da sé, acquistando solo pochi ingredienti.

Anche pane e pizza sono preparazioni molto economiche e si può imparare perfino a fare la pasta in casa, anche ripiena, come i ravioli.

Cosa mangiare con 3 euro: il secondo economico

Se un piatto di pasta, bene o male, è facile ed economico da preparare (se tutto manca, si può ricorrere anche a un piatto di spaghetti aglio, olio e peperoncino), non così è per il secondo.

Ovviamente però, la parte proteica di un pasto è importante e non si può eliminare, se si vuole mettere un tavola un menù sano e bilanciato.

Al netto del primo, a base di riso o pasta, ecco cosa è possibile cucinare per la seconda portata, con una spesa di 3 euro, per 3-4 persone.

1. Padellata di uova con una mozzarella 2. Polpette di ricotta o involtini di mortadella al sugo (con il quale si può condire la pasta) 3. Alici impanate o in padella con pomodorino e origano 4. Arista di maiale con mele e patate 5. Insalata di fagioli o ceci con tonno e cipolla di Tropea 6. Salsicce di tacchino al vino bianco 7. Involtini di verza ripieni di macinato di carne (a scelta, quella che è in offerta e costa meno. Di solito si preparano con la carne di maiale) 8. Insalata caprese 9. Medaglioni di melanzane (impanati con uovo e pangrattato, con l’aggiunta di sottiletta o altro formaggio filante all’interno) 10. Polenta con radicchio (in forno con burro e parmigiano).

Questa sono solo 10 idee per un secondo piatto gustoso ed economico, al costo inferiore ai 3 euro ma online si trovano davvero tantissime ricette a cui ispirarsi ogni giorno.

Cosa mangiare con 5 € a cena

Il pranzo è servito, ora bisogna pensare alla cena. Solitamente, la maggior parte delle famiglie non replica con il primo piatto in tavola. Al massimo, se si opta per un secondo a pranzo, per la cena si può preparare un ottimo risotto cremoso (scopri il trucco per farlo così).

Per quanto riguarda la cena, l’ideale è preparare un piatto proteico, a cui aggiungere un contorno, accompagnando il tutto con un po’ di pane, magari integrale (e fatto in casa).

Ecco le 10 migliori idee per mangiare con 5 € a cena:

1. Torta salata ricotta e spinaci 2. Broccoli e salsiccia 3. Pizza o panzerotti pugliesi con mozzarella e pomodoro 4. Parmigiana di melanzana o zucchine ripiene con crema di patate e mozzarella 5. Fave e cime di rapa 6. Cosce di pollo con le patate 7. Frittata di cipolle con insalata 8. French toast 9. Crema di zucca e lenticchie 10. Filetto di platessa con verdure.

Come si può notare, la media di costo per queste cene è di 5€, magari considerando che un giorno se ne spendono 4€ e un altro 6€. Molto dipende anche da quante persone si siedono a tavola, se tre o quattro.

Come risparmiare tempo in cucina

Certo, realizzando tutto a mano, anche gli impasti per i lievitati e la pasta, si risparmiano molti soldi.

Ma dove trovare il tempo per fare tutto?

Le parole d’ordine sono: cucinare in grandi quantità e congelare.

Ad esempio, bisogna bandire dal carrello della spesa tutti i sughi pronti. Meglio preparare 2-3 litri di ragù e mettere in freezer i vasetti, così da avere tutto pronto all’occorrenza.

Una volta stilato il menù per la settimana, tra pranzo e cena, è molto importante preparare una lista della spesa con tutti gli ingredienti necessari.

Se si va al supermercato una volta o due alla settimana, si risparmia di gran lunga che non recandosi ogni giorno per acquistare qualcosa di pronto da riscaldare per la cena.

Infatti, avendo già gli ingredienti in casa, è possibile organizzarsi per tempo, magari anticipando qualche preparazione alla sera prima oppure a pranzo, per la sera.