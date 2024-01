Costa di più il gas o la corrente? Analisi dei prezzi e dell'efficienza delle due utenze

Soprattutto per chi vive in zone particolarmente fredde, la stagione invernale spesso e volentieri coincide con delle bollette abbastanza salate. La necessità di riscaldare casa porta infatti ad utilizzare differenti dispositivi che, ovviamente, vanno a pesare sui costi mensili delle utenze. Per questo in tanti si domandano, nel tentativo di risparmiare, se costa di più il gas o la corrente.

Oggi cercheremo di rispondere a questo interrogativo, soprattutto per coloro che sono nella condizione di scegliere tra diverse fonti di riscaldamento.

Cosa costa meno: il gas o la corrente?

Nel domandarci cosa costa di più tra il gas e la corrente, dobbiamo innanzitutto verificare l’effettiva efficienza dei nostri impianti. Inoltre, i prezzi di corrente e gas possono subire sensibili variazioni in base al fornitore scelto. Inoltre, per quanto riguarda il gas, anche la zona climatica di residenza coincide con prezzi diversi.

Dunque, gli importi che analizzeremo saranno puramente indicativi.

Fatta questa premessa doverosa, le stime di ARERA per la giornata odierna parlano di un prezzo dell’energia pari a 0,113 euro per kWh in caso di tariffa monoraria, pari a 0,117 euro per kWh in F1 e 0,111 euro per kWh in F23.

Ovviamente, a questi importi vanno aggiunte le imposte. Per chi ha già scelto il mercato libero, inoltre, questi importi possono variare.

Per quanto riguarda il prezzo del gas, invece, parliamo di 0,463 €/Smc per tariffa monoraria.

Cosa è più caro, il gas o l'elettricità?

In base ai prezzi analizzati fino ad ora, costa di più il gas o la corrente elettrica?

È stato dimostrato che, di base, i sistemi di riscaldamento a gas sono più convenienti di quelli a corrente. Difatti, a parità di utilizzo, i sistemi di riscaldamento a gas di solito consentono un costo inferiore rispetto a quelli alimentati ad energia elettrica.

Inoltre, il potere di riscaldamento del gas, rispetto a quello dell’elettricità, di solito è maggiore. Questo significa che anche un sistema di riscaldamento dell’acqua calda sanitaria, se alimentato a gas, possiede una velocità di riscaldamento ed una potenza maggiore rispetto a quella delle caldaie alimentate a corrente.

Cosa conviene tra riscaldamento gas o elettrico?

Tuttavia, anche se la corrente costa leggermente di più rispetto al gas, come abbiamo anticipato bisogna valutare adeguatamente l’efficienza dei dispositivi in proprio possesso.

Infatti, quando si effettua un’analisi di costi e convenienza dei vari sistemi di riscaldamento, non si tengono mai in considerazione le eventuali perdite dei propri dispositivi.

Inoltre, è bene considerare il fatto che il riscaldamento elettrico è molto più semplice e agevole da utilizzare. E ha un vantaggio non indifferente: può essere utilizzato in combinazione con altri sistemi di riscaldamento alimentati ad energia alternativa e sostenibile.

Dobbiamo però considerare, oltre ai costi delle utenze, anche quelli dei dispositivi di riscaldamento. Chi decide di dotarsi di termosifoni a gas, infatti, potrà installare una sola caldaia, atta ad azionare tutti i caloriferi dell’abitazione.

Chi, invece, intende riscaldare casa mediante una pompa di calore, non potrà installare un solo dispositivo, ma dovrà dotare tutte le stanze da riscaldare di un dispositivo.

Quanto si risparmia con il gas?

Ora che abbiamo capito cosa costa di più tra gas e corrente, cerchiamo di capire quanto, effettivamente, si può risparmiare col gas.

Secondo le stime, un metro cubo di gas equivale, più o meno, a 10 kWh. In base a quanto detto fino ad ora, quindi, è possibile concludere che utilizzare la corrente elettrica significa spendere circa quattro volte di più rispetto al gas.

Leggi anche: Quale caldaia conviene installare? I fattori chiave da considerare durante la scelta