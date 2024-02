Quali sono le cotture alternative per risparmiare? 5 metodi per tagliare i costi

Come tagliare le bollette in cucina? Ecco le 5 cotture alternative per risparmiare sui costi del gas e dell'energia mentre si cuociono le varie pietanze.

Oltre all’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità, i consumatori italiani hanno dovuto fare i conti, negli ultimi anni, anche con l’aumento dei prezzi di gas ed elettricità. Per tale ragione, anche cucinare in casa è diventata un’operazione che, da semplice gesto quotidiano, si è trasformata in un’azione che potrebbe pesare enormemente sulle bollette. Per questo, anche se adesso i prezzi delle utenze sono stabili da qualche mese, la ricerca di cotture alternative per risparmiare non si è arrestata.

Ci sono, in effetti, dei metodi di cottura che possono consentire alle famiglie di tagliare i costi e risparmiare sulle bollette, soprattutto quella del gas.

Le opzioni che possono aiutare a tagliare i costi senza sacrificare la qualità dei pasti sono in effetti molte. In questo articolo scopriremo 5 metodi di cottura alternativa per cucinare in modo efficiente e risparmiare energia e gas e, di conseguenza, denaro sulle bollette.

Cotture alternative per risparmiare: 5 metodi efficaci

Nel contesto economico attuale, trovare modi per risparmiare denaro è diventato un obiettivo prioritario per molti. Tra le varie spese domestiche, quelle legate all'energia elettrica ed al gas possono rappresentare un peso significativo sulle finanze familiari.

Fortunatamente, come anticipato, esistono diverse strategie che consentono di ridurre i costi, e una delle più efficaci è rappresentata dalle cotture alternative.

Queste sono le 5 metodologie di cottura alternative per risparmiare sulle bollette di gas e luce:

• Cottura in forno

• Utilizzo di un bollitore

• Cottura in pentola a pressione

• Vapore

• Metodo della cottura passiva.

Potrebbe sembrare quasi controintuitivo ma, tra le cotture alternative per risparmiare, c’è il forno. Utilizzare il forno, elettrico o a microonde, al posto del gas, permette infatti un minore spreco di risorse.

Il forno infatti mantiene la sua temperatura interna anche da spento: una volta riscaldato a sufficienza, lo si può spegnere e proseguire la cottura grazie al calore sviluppato all’interno del dispositivo.

Il forno a microonde, poi, è molto rapido e consente di cuocere i cibi in tempi davvero brevissimi. Bastano pochi minuti per ottenere un ottimo risultato.

Per la preparazione di tisane e altre bevande che necessitano di acqua calda, invece, meglio utilizzare un moderno bollitore elettrico al posto dei fornelli a gas.

Questi dispositivi non solo sono rapidissimi e, dunque, il consumo di energia è limitato nel tempo, ma si disattivano automaticamente appena raggiunta la temperatura.

Cotture alternative per risparmiare: pentola a pressione e vapore

Anche la pentola a pressione rientra tra le cotture alternative per risparmiare. Questo dispositivo era molto in voga soprattutto fino agli Anni Novanta e la sua caratteristica principale è che permette di raggiungere, al suo interno, una temperatura molto alta. Di conseguenza, non solo i tempi di cottura si riducono, ma è anche possibile utilizzare una fiamma più bassa per cuocere le pietanze.

L’uso della pentola a pressione, secondo le stime, permette un risparmio di energia e/o di gas pari al 25%.

Allo stesso modo, anche la cottura al vapore consente un notevole risparmio in bolletta, per diversi motivi. Innanzitutto perché anche in questo caso è possibile utilizzare la cottura a fiamma bassa. In secondo luogo, è possibile continuare con la cottura anche a fiamma spenta, dato che il vapore si mantiene a lungo anche dopo aver spento i fornelli.

Come funziona metodo della cottura passiva

Anche la cottura passiva rientra tra le cotture alternative per risparmiare. In questo specifico caso, si risparmia enormemente sul gas consumato per cucinare le pietanze.

Questo metodo è diventato virale durante la pandemia di Covid-19, ma si è recentemente imposto nuovamente grazie ad alcuni post sui social.

Il concetto su cui si basa è molto semplice: sfruttando il calore ottenuto a inizio cottura, basta spegnere la fiamma e proseguire la cottura a fuoco spento.

Sebbene molti usato per cuocere pasta o riso, questo metodo di cottura alternativa per risparmiare sulle bollette può essere sfruttato anche per altre preparazioni.

Infatti, con la cottura passiva si possono cuocere diversi alimenti, dalle verdure a carne e uova.