Il credito d’imposta rappresenta senza dubbio una grande agevolazione, dal punto di vista fiscale. Ma non tutti hanno la possibilità di anticipare grandi somme di denaro, nonostante l’allettante prospettiva di portare poi le spese in detrazione fiscale. Per questo motivo, la cessione del credito d’imposta è davvero un’alternativa da valutare con attenzione.

In particolar modo, oggi chi desidera sfruttare il Superbonus 110, ha davanti a sé una concreta possibilità di realizzare lavori del valore di migliaia di euro, per l’efficientamento energetico della propria abitazione.

I lavori si eseguono per migliorare l’impianto di riscaldamento, la coibentazione della casa e lo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili. Il tutto a costo zero.

Per quale ragione non ci sono spese da sostenere? Per il semplice motivo che è possibile cedere il proprio credito d’imposta a terzi, potendo così beneficiare della realizzazione dei lavori senza anticipare denaro.

Inoltre la proroga del Superbonus 110% ha introdotto importanti novità, in vista della prossima Legge di bilancio 2022, e proprio riguardanti la cessione del credito.

Chi è proprietario di una villetta o di un’abitazione unifamiliare però deve affrettarsi. Infatti c’è tempo solo fino a giugno del prossimo anno. Ecco tutte le informazioni per procedere subito con la richiesta del Superbonus 110 e capire come funziona la cessione del credito d’imposta.

Proroga Superbonus 110: ultime notizie

Come ogni fine anno che si rispetti, eccoci giunti anche per il 2021 verso l’approvazione della legge di bilancio 2022. Tante le novità già anticipate dal Documento Programmatico di Bilancio (Dpb) approvato dal consiglio dei Ministri nei giorni scorsi.

Le aspettative riguardanti il Superbonus 110, a dir il vero, erano più rosee. Si prospettava infatti una proroga del re dei bonus fino al 2023 o addirittura al 2024, cosa che invece così non è stata.

Infatti arriva lo stop da Draghi, per quanto riguarda la fruizione del Superbonus 110 da parte dei proprietari di villette oppure di case unifamiliari. Come già previsto, per loro il termine ultimo per inviare le richieste resta fissato al 30 giugno 2022.

Un po’ una doccia fredda per i tanti proprietari di case unifamiliari e villette che vedono ora svanire sotto il naso l’opportunità di richiedere il superbonus 110%, per l’efficientamento energetico della propria abitazione. Per chi ha sentito dire che si tratta davvero di un affare, ebbene è così, questa è la verità. Solo che ora svanisce la possibilità di veder prorogare il beneficio.

D’altra parte però, per chi decide di usufruire dell’ecobonus, sono in arrivo tante agevolazioni, soprattutto per quanto riguarda il credito d’imposta e la sua cessione.

Ecco nel dettaglio di cosa si tratta.

Come funziona la cessione del credito d’imposta nel Superbonus 110

Di norma, il credito che si ottiene usufruendo di vari bonus e agevolazioni messi a disposizione del governo, va a compensare le tasse da pagare annualmente in base al proprio reddito prodotto. Le tasse rappresentano infatti delle somme a debito, che il contribuente deve allo Stato.

La detrazione fiscale così intesa dunque si spalma in cinque anni (o anche più, dipende dal tipo di agevolazione). Senza dubbio si tratta di un beneficio non da poco, considerando che ci sono acquisti che è indispensabile effettuare e che quindi approfittare di un credito sulle imposte da pagare rappresenta di per sé un grande vantaggio.

Ci sono casi in cui invece, anticipare tutte le somme per acquistare dei prodotti o eseguire dei lavori (come nel caso dell’econbonus, per il quale sono anche parecchio costosi), non risulta possibile. Avere la forza economica di far realizzare tutti gli interventi necessari all’efficientamento energetico della propria abitazione, come nel caso in esame, significa davvero avere a disposizione grandi somme di denaro.

Ecco spiegato dunque il motivo per cui, in abbinamento al superbonus 110, si propone la possibilità di cedere il proprio credito d’imposta e non di dover saldare il tutto per poi avere un rimborso a lungo termine, tramite la formula del credito sulle imposte.

In questo modo, la banca -o l’intermediario finanziario- ha la facoltà di anticipare il denaro per pagare i lavori oppure far sottoscrivere un finanziamento, che si salderà in seguito grazie alla cessione del credito d’imposta maturato.

L’iter oggi si semplifica ulteriormente, grazie a una novità che riguarda proprio la cessione di tale credito. Eccola.

Superbonus 110%, le novità per cedere il credito d’imposta

L’obiettivo è accelerare, snellire le procedure e chiudere i lavori intrapresi per alcune categorie di contribuenti che, fino a questo momento, hanno potuto approfittare dei grandi vantaggi del superbonus 110.

La platea dei beneficiari si modifica, chiudendo definitivamente la porta ai singoli proprietari di casa (restano ancora dei mesi a disposizione per i condomini), e aprendo invece la strada alle imprese, in prima battuta a quelle del settore turistico.

La novità, rispetto all’opportunità di cedere il credito d’imposta alla banca, sta nella possibilità di svolgere lo stesso tipo di operazione direttamente con la ditta che realizza i lavori.

In altre parole, contattando l’impresa specializzata nell’esecuzione dei lavori del superbonus, è possibile cedere il proprio diritto al credito d’imposta, ottenendo quindi la ristrutturazione ai fini energetici della propria abitazione. L’azienda ci guadagna in quanto ottiene il credito ed è possibile anche che possa cederlo a sua volta.

Perché questa rappresenta una novità e un’agevolazione, in ambito di Superbonus 110%?

Innanzitutto per il fatto che

un decreto attuativo del 2015 che, disciplinando il testo unico bancario, precisava che la cessione del credito relativa alle agevolazioni edilizie era possibile solo nei confronti degli intermediari finanziari, come le banche.

È il Ministero dell’Economia ad aver deciso dunque di modificare tale disposizione, aprendo la strada alla possibilità di cedere il credito d’imposta anche direttamente alla ditta che si occupa dei lavori di ristrutturazione, eliminando quindi l’intermediario e di fatto saltando un passaggio nell’iter burocratico, che certamente permette di guadagnare tempo e denaro.

Credito d’imposta, cos’è e quando conviene

È facile intuire, come già abbiamo avuto modo di sottolineare, che stiamo parlando di una forma di compensazione da portare in dichiarazione dei redditi, la quale determina un certo ammontare di tasse da pagare per l’anno in corso.

Queste ultime rappresentano un debito per il contribuente, nei confronti dello Stato. Pertanto che ben vengano importi a credito che vadano ad azzerare quanto invece dovuto.

Risulta evidente come il credito d’imposta rappresenti una forma di guadagno reale, pur non permettendo di monetizzare, in quel momento, il beneficio. Infatti, poniamo il caso di dover necessariamente ristrutturare il giardino di casa oppure di cambiare d’urgenza i sanitari.

Rispettivamente, utilizzando il bonus verde e il bonus idrico, si affronta la spesa ma più a cuor leggero! Una parte degli importi infatti andrà a compensare le tasse dovute, riducendo al minimo l’esborso (e in alcuni casi azzerandolo, come accade appunto per il superbonus 110).

Per le aziende, ancor più che per i privati, accettare un credito d’imposta risulta essere molto vantaggioso. Infatti possono arrivare ad azzerare le tasse da pagare annualmente, ma non solo. Nel bilancio di ogni azienda è sempre prevista una parte del budget da destinare agli investimenti. Il fatto dunque di risparmiare sul pagamento delle tasse, in automatico mette a disposizione le risorse finanziarie necessarie per dare liquidità a quella voce in bilancio.

Proroga superbonus 110%: per chi è e chi invece lo perde

Come leggiamo nel documento di riferimento

la proroga per il 2023 viene approvata solo per edifici condominiali e istituti case popolari, ma da essa resteranno esclusi gli edifici unifamiliari, cioè le villette, i cui proprietari potranno usare il Superbonus 110% solo fino al 30 giugno 2022.

Questo significa che restano pochi mesi per i proprietari di singole abitazioni per inoltrare la loro richiesta e accedere al mega bonus da migliaia di euro. Il consiglio è di contattare nell’immediato una ditta specializzata, anche perché la lista d’attesa può rivelarsi davvero lunga.

Se da una parte c’è chi sgombra il campo, dall’altro abbiamo le new entry che, per quanto riguarda il 2023,sono rappresentate dalle strutture ricettive come hotel e alberghi, B&B, agriturismi e strutture balneari.

In questo caso però, si specifica che il Superbonus non sarà più al 110% bensì all’80%. Tali strutture risulteranno più avvantaggiate dal punto di vista dell’estensione del beneficio, prevista in tutta probabilità fino al 2026.

Restano confermate le proroghe per poter utilizzare il superbonus 110% anche per i condomini e per gli istituti che gestiscono le case popolari.

Come si ottiene il credito d’imposta

Come riportiamo da un contenuto pubblicato su soldioggi.it

Il credito d'imposta si ottiene in maniera automatica: basta indicare i costi sostenuti nella dichiarazione dei redditi. Il bonus potrà poi essere utilizzato come credito per l'anno successivo e compensato con altri debiti tramite modello F24.

Allo stato attuale della situazione, è possibile usufruire ancora di alcuni bonus che prevedono la formula di compensazione con credito d’imposta, fino alla fine di questo anno 2021.

Nella fattispecie, il riferimento è al

bonus pubblicità, in scadenza al 31 ottobre. Il credito previsto è del 50%, per quanto riguarda tutta la pubblicità effettuata a mezzo radio, web o tv

bonus mobili ed elettrodomestici, che permette di ottenere fino al 50% del rimborso spese

bonus idrico, che offre la possibilità di cambiare la rubinetteria di casa e di sostituire i sanitari, con un rimborso al massimo pari a mille euro

bonus acqua potabile, previsto sia per aziende che per privati, con un credito pari anche in questo caso, al 50%

Non resta dunque che passarli al vaglio e usufruire di quelli più in linea con le proprie esigenze, prima della scadenza ormai a breve.