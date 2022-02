Come si possono proteggere i propri risparmi da quella che potrebbe dimostrarsi come la tempesta perfetta, causata dalla crisi ucraina?

Come si possono proteggere i propri risparmi da quella che potrebbe dimostrarsi come la tempesta perfetta, causata dalla crisi ucraina? Seguendo un leitmotiv vecchio, ma sempre attuale: evitare il panico. Nei giorni in cui è esplosa la guerra: adesso è bene non lasciarsi trasportare troppo e non farsi condizionare dall'attualità. In fin dei conti i mercati finanziari sono un prodotto della mano umana e come tali bisogna analizzarli. Seguire la scia delle profezie, dar troppo o troppo poco retta al panico generalizzato, possono portare a commettere degli errori.

Ma i risparmiatori come si devono comportare per riuscire a muoversi in questo mare in tempesta? I comportamenti possono variare a seconda degli asset posseduti. Per quanti possiedono delle azioni, il suggerimento è quello di attendere e far riassorbire l'effetto dal fattore tempo. Il discorso è simile anche per quanti siano in possesso di obbligazioni corporate. In un periodo medio breve è possibile ritenere che alcuni settori, come quello energetico e quello bancario, siano sottoposti a maggiori fibrillazioni. Ma stiamo parlando, comunque, di società che godono di una grande salute strutturale e che non dovrebbero destare particolari preoccupazioni.

Crisi Ucraina, cosa aspettarsi!

Nuveen’s Global Investment Committee prevede un'ulteriore volatilità, se gli eventi dovessero peggiorare ulteriormente. Dall'inizio dell'anno i mercati azionari sono in uno stato di risk-off, con un pullback dei marchi tecnologici e un cambio di rotta del mercato in vista del previsto rialzo della Federal Reserve a marzo. L'aggiunta della volatilità geopolitica ha spinto l'S&P 500 in territorio di correzione formale (un calo del 10% dal recente massimo). Se gli eventi in Ucraina continuano ad aggravarsi e la risposta di sicurezza globale aumenta, Nuveen’s Global Investment Committee prevede una continua volatilità in tutti gli asset di rischio. Le azioni europee sono ora in una correzione tecnica, mentre gli investitori escono dagli asset a rischio, spingendo lo Stoxx Europe 600 al suo livello più basso da marzo 2020 (e giù >10% da un record di gennaio 2022).

Secondo Daniel J. Graña e Jennifer James di Janus Henderson, il conflitto Russia/Ucraina ha creato una significativa volatilità nei mercati. L'inflazione ha avuto un'impennata relativamente al petrolio e alle materie prime, dato che la Russia è un attore chiave in alcuni settori. L'innovazione delle aziende russe potrebbe fermarsi come risultato dell'azione e gli investitori potrebbero trascurare i fondamentali delle aziende e concentrarsi sul rischio geopolitico. La limitazione dell'accesso della Russia al capitale attraverso i mercati del debito e dei cambi potrebbe anche porre ulteriori ostacoli. L'incertezza prevale e la volatilità e la debolezza del mercato continueranno, come minimo, fino a quando non avremo chiarezza sulle sanzioni.

Crisi Ucraina, come orientarsi nell'asset allocation

Vincent Chaigneau, Head of Research di Generali Investments, spiega che i mercati hanno già rapidamente scontato il forte aumento dell'incertezza politica e il rischio di una crisi energetica. Il prezzo del petrolio (Brent) è balzato sopra i 100 dollari USA/bl, e Chaigneau vede i rischi orientati verso un aumento per un tempo prolungato. La fuga verso i safe assets Bund e Treasury è minacciata in parte dalle crescenti preoccupazioni sull'inflazione; i rendimenti reali a lungo termine sono in parte arretrati, ma l’inflazione breakeven è aumentata, insieme ai prezzi dell'energia. Gli swap sull'inflazione a 5 anni in EUR, al 2,63%, vengono scambiati a un nuovo massimo del ciclo, anche se ancora al di sotto del record registrato nel 2008 (3,0%). Gli spread creditizi si sono ampliati, ma non sono esplosi.

Una continua escalation potrebbe favorire un ulteriore (moderato) appiattimento della curva dei rendimenti “risk-free” nel breve termine (bull-flattening), con i rendimenti a breve ancora sostenuti dalla necessità delle banche centrali di affrontare l’inflazione - spiega ancora Vincent Chaigneau -. Gli spread dei bond dell’Europa meridionale si sono allargati e potrebbero restare sotto pressione per le crescenti preoccupazioni sulla crescita, che minacciano la sostenibilità del debito. A seguito della crisi Covid, i bilanci sovrani sono più esposti di quelli privati, di imprese e famiglie. Le azioni sembrano già a buon mercato sotto alcuni profili (compresi i premi per il rischio aumentati), ma nell’attuale scenario altamente volatile sembra prematuro comprare sul calo nei prezzi. Detto questo, un ulteriore calo degli indici azionari europei e statunitensi attorno al 5-7% spingerebbe i premi per il rischio a livelli che storicamente si sono dimostrati piuttosto attraenti.

Le tre variabili della crisi ucraina

Valutando le attuali tensioni geopolitiche, Gero Jung, Chief Economist di Mirabaud AM, crede che l'impatto economico, alla luce delle informazioni attuali, sarà limitato. Gero Jung nota che, nel complesso, i legami commerciali economici tra la Russia e gli Stati Uniti sono limitati, sebbene più importanti rispetto all'Europa. In particolare, si possono identificare tre canali attraverso cui è condizionata l'attività economica: