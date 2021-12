In quest'articolo spiegheremo che cos'è il crowdfunding e perché può essere una soluzione utile per finanziare una nuova attività. Vedremo inoltre quali sono le piattaforme più conosciute per poter organizzare una raccolta fondi. Infine, presenteremo alcun esempi di successo!

Il crowdfunding è una parola inglese traducibile in italiano con "raccolta fondi". Si tratta di un ottimo metodo per poter finanziare un progetto.

Un esempio di un progetto per il quale è aperta la raccolta fondi è "La Contea Gentile" di Nicolas Gentile. Da sempre appassionato dell'universo di Tolkien e del Signore degli Anelli, Nicolas ha scelto di rendere realtà il suo sogno costruendo una Contea in Abruzzo.

Come ci spiega un articolo di adnkronos.com, spiega che il fenomeno del crowdfunding sta crescendo parecchio nel nostro paese a seguito della pandemia che ha messo moltissime persone in difficoltà. Le raccolte fondi in questione riguardano soprattutto le donazioni solidali per le società no-profit.

Grazie al crowdfunding, moltissime persone sono riuscite a risolvere un problema oppure a riuscire a realizzare un loro progetto. Il crowdfunding non è un modello unico di raccolta fondi. Infatti, esistono diverse tipologie di crowdfunding, leggermente diverse tra loro: donation crowdfunding, reward crowdfunding, finanziamento collettivo civico, equity crowdfunding, lending crowdfunding e modelli ibridi di finanziamento collettivo.

In quest'articolo vedremo come funzionano le diverse tipologie di crowdfunding, e quali piattaforme utilizzare per realizzare la propria raccolta fondi. Infine, racconteremo di alcune realtà che sono riuscite a crescere e a raggiungere i loro obiettivi proprio grazie al crowdfunding.

Iniziamo quest'articolo spiegando che cosa significa il termine crowdfunding. Per redigere i primi quattro paragrafi abbiamo fatto riferimento alla pagina Wikipedia dedicata alla spiegazione del crowdfunding.

Crowdfunding: cosa significa

Il termine crowdfunding deriva dalla lingua inglese. Si tratta dell'unione di due parole "crowd" che significa "folla" e "funding" che significa "finanziamento".

Il termine è traducibile in italiano in "raccolta fondi".

Dopo aver parlato di che cosa significa il termine "crowdfunding", vediamo adesso più nello specifico che cos'è in termini generali un crowdfunding.

Crowdfunding: che cos'è

Il crowdfunding è in poche parole una raccolta fondi nel tentativo di finanziare un'attività.

Il crowdfunding nasce dal crowdsourcing ovvero lo sviluppo collettivo di un progetto. I finanziamenti di gruppo possono riguardare diversi progetti. Uno degli obiettivi è quello di promuovere dei cambiamenti a livello sociale.

Il crowdfunding si realizza principalmente sul web ed è un'iniziativa molto importante poiché, grazie ad essa, molti progetti o imprese interessanti e innovative hanno avuto la possibilità di crescere.

Dopo aver presentato in termini generali il crowdfunding, vediamo adesso più nello specifico come funziona. Dovete sapere infatti che esistono diverse tipologie di crowdfunding e non sono tutte uguali.

Crowdfunding: come funziona

Il crowdfunding, come abbiamo già anticipato, è sostanzialmente una raccolta fondi. Esistono però diverse modalità per realizzare un crowdfunding:

Donation crowdfunding: detta anche "finanziamento collettivo per donazione", è un crowdfunding che prevede il finanziamento di gruppo tramite la donazione di denaro.

Reward crowdfunding: detta anche "finanziamento collettivo per ricompensa", prevede una ricompensa per la persona che ha scelto di investire nel progetto.

Finanziamento collettivo civico: è una forma di crowdfunding che viene utilizzata principalmente dai comuni ad esempio per poter finanziare attività di restauro della città nell'ottica di un benessere sociale.

Equity crowdfunding: detto anche "finanziamento sotto forma di capitale di rischio" è una forma di crowdfunding dove l'impresa che ha richiesto i fondi riconosce alla persona che ha investito un titolo di partecipazione.

Lending crowdfunding: detto anche "finanziamento collettivo per prestito" avviene quando delle persone scelgono di prestarsi del denaro l'uno con l'altro con aggiunta di interessi nell'obiettivo di realizzare un progetto.

Modelli ibridi di finanziamento collettivo: si tratta di una mescolanza di vari modelli di crowdfunding e hanno il pregio di lasciare più libertà nella gestione e nella donazione.

Nel caso dei modelli reward crowdfunding e donation crowdfunding, ogni piattaforma sceglie se adottare la modalità Keep-it-all (che in inglese significa "tieni tutto") oppure la modalità "All-or-nothing" (che in inglese significa "tutto o niente").

Il modello "All-or-nothing" prevede che i soldi arrivino al progettista solamente nel caso in cui venga raggiunto l'obiettivo economico prefissato per il progetto.

Il modello "Keep-it-all" prevede invece che i soldi vengano incassati comunque, anche se l'obiettivo economico precedentemente prefissato per finanziare il progetto on è stato raggiunto.

A questo punto è lecito chiedersi: quale tra i due è lo schema più conveniente? All-or-nothing oppure Keep-it-all?

Sicuramente il modello keep-it-all consente degli incassi maggiori rispetto al modello "All-or-nothing" poiché, nel caso in cui non vengano raggiunti i fondi necessari, ne viene incassata comunque una parte mentre nel caso del "tutto o niente" si rischia di tornare a zero.

Dopo aver presentato le diverse tipologie di crowdfunding, vediamo adesso alcune società o persone che sono riuscite a realizzare i loro obiettivi proprio grazie al sostegno economico di persone che hanno partecipato alla raccolta fondi.

Crowdfunding: esempi di successo!

Grazie al crowdfunding moltissime persone e realtà sono riuscite a raggiungere i loro obiettivi. Ecco alcuni esempi di successo.

Un esempio importante di finanziamento collettivo civico in Italia è avvenuto a Bologna e riguarda il restauro del Portico San Luca. Si tratta del primo importante esempio di finanziamento collettivo civico avvenuto nel nostro paese.

Se quello organizzato a Bologna è stato il primo crowdfunding organizzato nel nostro paese, quello con più partecipazione è avvenuto nella città di Napoli. Nel mese di marzo dell'anno 2013, il polo scientifico di questa città chiamato "Città della Scienza" è stato devastato da un incendio doloso. I soldi raccolti superano un milione di euro. Si è trattato di un evento importante per sostenere il lavoro dei ricercatori della nostra penisola.

Altre città nel mondo che si sono lanciate nel crowdfunding civico collettivo sono state Rotterdam, New York e Filadelfia.

A Rotterdam, nell'anno 2011, è stato aperto un crowdfunding per realizzare un ponte pedonale.

A New York il crowdfunding è stato aperto per trasformare un magazzino sotterraneo in un parco pubblico.

La città di Filadelfia ha invece avviato un crowdfunding nel 2013 per comprare del materiale scolastico.

Il crowdfunding civico collettivo è un'iniziativa molto importante poiché permette la partecipazione attiva di tutti i cittadini ad opere di restauro della propria città, anche con un piccolo contributo che, tenendo conto dell'insieme, fa la differenza.

Un altro esempio di successo riguarda invece Barack Obama, il quale ha avuto la possibilità di condurre la propria campagna elettorale grazie al denaro versato dai suoi stessi elettori.

Il crowdfunding concerne i settori più disparati compreso anche il mondo dell'arte. Anche il museo del Louvre di Parigi ha avviato un crowdfunding. La raccolta fondi organizzata dal museo si chiama "tutti mecenati" e riguarda l'acquisto dell'opera "Le tre grazie" di Cranach posseduta da un collezionista privato.

Come si può ben notare dunque, il crowdfunding può essere realizzato davvero per qualunque tipologia di evento. Può coinvolgere la restaurazione di un monumento così come il finanziamento di un proprio progetto personale, come la campagna elettorale di Barack Obama.

Dopo aver presentato diversi esempi di successo che riguardano il crowdfunding, cerchiamo di capire come realizzare in termini pratici una vera e propria raccolta fondi oppure come fare per poterne sostenere economicamente una, offrendo un piccolo o grande contributo a nostra scelta.

Il metodo migliore per poter realizzare un crowdfunding, come abbiamo già anticipato, è tramite il web. Online infatti è possibile trovare diverse piattaforme che consentono di organizzare un crowdfunding. Vediamo adesso più nello specifico quali sono.

Crowdfunding: quali piattaforme usare?

Una delle piattaforme più utilizzate per poter avviare una raccolta fondi è sicuramente gofundme.com. Per quanto riguarda l'importo della donazione, ad esso viene aggiunto un contributo per il sito preimpostato al 10%, che è possibile cambiare andando nella pagina della donazione.

Se si paga con carte di debito o credito viene applicata una commissione che corrisponde al 2,9% dell'importo della donazione alla quale si aggiungono 0,25 euro. Questa commissione viene sottratta dall'importo della donazione. Creare un crowdfunding con gofundme è un'operazione che richiede davvero pochissimo tempo.

Il passo successivo è quello di far conoscere la campagna che hai creato al maggior numero di persone possibili. Il modo migliore per farlo è la condivisione tramite i social network.

Una volta che creata una raccolta fondi, sarà possibile ricevere delle notifiche ogni volta che qualcuno avrà inviato una donazione. Gofundme dà la possibilità di gestire i prelievi alla banca e di inviare dei ringraziamenti alle persone che hanno donato, anche sfruttando la comoda applicazione.

Ricordiamo che esistono altre piattaforme utili per il crowdfunding. Queste piattaforme sono mamacrowd.com, crowdfundme.it e opstart.it. Opstart in particolare si occupa di investire in aziende innovative con un'attenzione importante anche alla sostenibilità.

Le piattaforme che abbiamo menzionato sono solamente alcune di quelle presenti sul web. Di siti dedicati al crowdfunding ce ne sono moltissimi online, resta solo da scegliere quello che meglio risponde alle nostre esigenze (nel caso in cui si abbia voglia di dare vita ad una campagna di raccolta fondi per finanziare il proprio progetto) oppure alle cause che vogliamo sostenere (nel caso in cui invece siamo intenzionati a donare per finanziare un progetto o un'azienda).