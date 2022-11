Cyber Monday 2022, mancano 20 giorni alla giornata di super sconti su prodotti di elettronica e non solo. La caccia allo sconto, però, comincia ora: ecco come farsi trovare preparati e risparmiare davvero.

La caccia allo sconto, però, comincia ora. Per trovare offerte davvero vantaggiose bisogna avere un quadro ben chiaro degli attuali prezzi dei prodotti desiderati, nonché sapere dove trovare gli sconti.

Inoltre, anche se il lunedì tecnologico presenta prevalentemente sconti e offerte su prodotti di elettronica, è bene sapere che anche molti brand di altri settori approfittano di questa giornata per proporre dei veri e propri affari.

Ecco, dunque, alcuni consigli utili per prepararsi al Cyber Monday 2022, individuare le offerte migliori e usufruire di codici sconto e coupon.

Cyber Monday 2022, quando cade quest’anno e dove trovare le offerte migliori

Prima di tutto, facciamo un passo indietro e chiariamo cos’è il Cyber Monday e come funziona.

Le origini di questo evento non sono lontanissime: il termine è stato coniato nel 2005 per descrivere il lunedì dopo il Black Friday caratterizzato da un aumento delle vendite. In italiano “lunedì tecnologico” il Cyber Monday rappresenta, in effetti, un’occasione imperdibile soprattutto per coloro che cercano prodotti tecnologici approfittando degli sconti.

L’evento, dunque, cade il lunedì successivo al Black Friday, il periodo di sconti e offerte la cui data quest’anno è fissata al 25 novembre. Per usufruire delle offerte e degli sconti del Cyber Monday 2022 si dovrà, quindi, attendere il 28 novembre.

Senza dubbio, le più grandi occasioni di risparmio interessano gli shop online, ma anche alcuni negozi fisici prevedono particolari offerte in occasione di questo evento. Anche se non sono ancora noti i nomi degli e-commerce e dei negozi fisici, risulta davvero difficile immaginare che Amazon, Unieuro, Euronics o Mediaworld non prendano parte al Cyber Monday.

Cyber Monday 2022: su cosa risparmiare e quanto dura

Ad attendere il Cyber Monday 2022 forse anche più del Black Friday sono gli appassionati di tecnologia ed elettronica.

È in questi settori, infatti, che è possibile approfittare di sconti e offerte davvero vantaggiosi. Tantissimi sono i prodotti interessati, tra smartphone, tablet, computer, stampanti, console e smartwatch. Non solo, perché questa giornata di sconti soddisfa spesso anche le esigenze di chi cerca fotocamere o videocamere, nonché chi aspetta quest’evento per acquistare nuovi elettrodomestici.

Benché il Cyber Monday rappresenti un’occasione ghiotta per acquistare prodotti tecnologici a prezzi scontati, è anche bene ricordare che, negli anni, sempre più settori hanno deciso di prolungare gli sconti del Black Friday fino al lunedì.

Il Cyber Monday 2022, dunque, sarà un’occasione anche per chi intende continuare a beneficiare delle offerte su altri tipi di prodotti, inclusi cosmetici e vestiti.

Gli sconti partiranno dal 28 novembre? Il vero e proprio evento è fissato per questa data, ma gli sconti potrebbero partire anche appena dopo il Black Friday e, soprattutto, è bene prepararsi in anticipo per essere certi di fare veri affari.

Come prepararsi al Cyber Monday 2022 stilando una wishlist e monitorando i prezzi

Nonostante manchino circa 20 giorni al Cyber Monday 2022 la caccia allo sconto comincia già da ora.

In eventi di questo tipo è sempre bene rimanere con i piedi per terra per non rischiare di sperperare soldi, anziché risparmiarli. Ecco perché uno dei primi consigli è senz’altro preparare una wishlist dei prodotti che si desiderano e che, se acquistati durante il periodo di sconti, possono portare a un effettivo risparmio.

Creare una lista dei desideri permetterà anche di non lasciarsi andare nel vortice degli acquisti, finendo per acquistare cose superflue.

Inoltre, è davvero importante essere certi di star davvero facendo affari. Può capitare, infatti, che durante periodi di sconti e offerte si decida di acquistare un prodotto che, di fatto, il giorno prima, presentava esattamente lo stesso prezzo.

Prima ancora che vengano lanciate le offerte, quindi, si consiglia di monitorare i prezzi, utilizzando comparatori o estensioni per risparmiare sugli acquisti online.

Leggi anche: Risparmiare sulla tecnologia è possibile: 4 trucchi per acquisti consapevoli e utili

Cyber Monday 2022, come risparmiare grazie a codici sconto e coupon

Così come per altri periodi dell’anno, anche durante le ore dedicate al Cyber Monday si ha la possibilità di usufruire di codici sconto e coupon per risparmiare sugli acquisti.

Una valida alternativa, soprattutto per coloro che hanno già intenzione di acquistare da un determinato e-commerce, è quello di effettuare l’iscrizione alla newsletter in modo da rimanere costantemente aggiornati in merito alle offerte e, di conseguenza, cogliere il momento giusto per effettuare l’acquisto.

Ci sono, poi, i siti che raccolgono codici sconto, molti dei quali presentano delle pagine apposite proprio per gli sconti del Cyber Monday.

Infine, altri canali che permettono di cogliere al volo interessanti opportunità sono senz’altro i social, per esempio cercando canali Telegram in cui è possibile trovare offerte per videogiochi, abbigliamento e molto altro.