Situazione insostenibile sul fronte inflazione, rincaro dei prezzi generalizzato e malcontento generale. Certo, chi aveva già programmato le ferie di agosto, ora si aggrappa all’ultima speranza del decreto salva-vacanze.

Sono in tanti gli italiani che, tra salti mortali ed enormi sacrifici, riescono a ritagliarsi un paio di settimane di relax ad agosto, magari prenotando da un anno all’altro, per risparmiare un po’ e pagare a rate mensili la tanto agognata vacanza.

Quest’anno purtroppo il post pandemia, che avrebbe meritato qualche sospiro di sollievo in più, è stato invece segnato da nuove emergenze, conflitto in Ucraina, aumento del petrolio e delle materie prime, crisi alimentare e siccità.

Ciliegina sulla torta, il governo italiano è caduto e tutto rimarrà in stand by fino al 25 settembre, data fissata per le prossime elezioni politiche.

L’unica boccata d’aria al momento consiste nel decreto Aiuti Bis che, nonostante le dimissioni da parte dell’ex-premier Draghi, va avanti e metterà in atto, nel mese di agosto, ciò che già era stato previsto nelle settimane trascorse.

Ecco cosa prevede il così ribattezzato decreto salva-vacanze, che porta con sé nuovi prezzi e sconti per il carburante, la spesa alimentare e le bollette di luce e gas.

Decreto salva-vacanze, arriva la proroga per lo sconto carburante

Delude più che altro per la breve durata, ma risulta apprezzabile per ciò che riguarda il risparmio su benzina e diesel, la proroga per lo sconto carburante già in vigore e che ora risulta attiva fino al 21 agosto prossimo.

Un piccolo sospiro di sollievo per chi sta per fare il pieno al proprio mezzo di trasporto privato, dal momento che il taglio applicato è di 30 centesimi al litro, sia per quanto riguarda la benzina che il diesel, metano e GPL.

All’inizio del mese di luglio, il provvedimento risultava prorogato già al 2 agosto ma ora il Governo ha deciso di protrarsi più in là, così da consentire a tutti i vacanzieri già organizzati, di poter far rientro alle proprie abitazioni, con lo stesso prezzo per il pieno fatto in queste ore.

I prezzi del litro di carburante si manterranno dunque al di sotto dei 2 euro a litro ancora per un mese circa.

In realtà, vista l’insoddisfazione tempestivamente mostrata da parte delle associazioni dei consumatori, si pensa già a una possibile proroga definitiva delle accise sui carburanti, fino alla fine di settembre.

Precisamente, fino a quando cadrà, in maniera definitiva, la facoltà di agire di questo Governo, in attesa delle decisioni da parte del nuovo che si insedierà.

Decreto Aiuti Bis 2022: annunciato il taglio dell’Iva su pane e pasta

Il carovita avanza e il polso della situazione proviene senza dubbio dalla spesa alimentare con cui tutti ci confrontiamo quotidianamente al supermercato. Discount sempre più affollati e, malgrado questo, il costo del carrello medio relativo alla spesa abituale per la famiglia, aumenta ogni giorno di più.

Intervengono dunque nuove misure governative a frenare l’ascesa dei prezzi e si inizia col tagliare l’Iva al 4%, per intenderci quella presente su prodotti come il pane e la pasta.

Inoltre, il passo immediatamente successivo va nella direzione di ridurre al 5% (contro l’attuale 10%), l’Iva su prodotti come la carne e il pesce, ad esempio.

La vice ministra dell’Economia Laura Castelli ha dichiarato che si tratta di una misura aggiuntiva rispetto al bonus 200 euro previsto contro l’inflazione, in maniera tale da rafforzare l’impatto sulla vita degli italiani, sfiniti dal caro prezzi.

Interviene senza indugi il Codacons, all’indomani della diffusione della notizia, dichiarando a chiare lettere che non è possibile limitarsi solo all’Iva di questi prodotti ma che i tagli devono essere generalizzati, a maggior ragione su tutti i prodotti alimentari per i quali l’imposta di valore aggiunto è arrivata al 22%.

Decreto salva-vacanze di luglio 2022: approvati anche nuovi sconti sulle bollette

Continua la lotta all’inflazione da parte del Governo uscente, con l’ultimo colpo di coda dell’ex-premier Draghi per ciò che concerne gli sconti sulle bollette di luce e gas.

Il disegno di legge era già in Parlamento dall’11 luglio, poi nella giornata del 20 luglio, Draghi si è dimesso. Si portano avanti dunque i cosiddetti “affari correnti” e con essi anche i 12-13 miliardi di euro stanziati per contrastare l’inflazione dilagante.

Abbiamo già preso in esame gli aggiornamenti per ciò che concerne la proroga dello sconto carburante fino al 21 agosto (con taglio delle accise corrispondente a 30 centesimi al litro) nonché dell’Iva, al momento confermata, su pane e pasta.

Sul fronte del caro bollette, la manovra conferma l’applicazione del bonus sociale su luce e gas.

La proroga dovrebbe arrivare a ben oltre il 30 settembre, come previsto al momento attuale.

La novità riguarderebbe l’ampliamento della platea dei beneficiari, come già era avvenuto tempo addietro, e di cui abbiamo dato prontamente notizie: l’attuale soglia Isee fissata a 12.000€ passerebbe dunque a 20.000€, in maniera tale che ancora più italiani possano beneficiare degli sconti applicati direttamente in bolletta.