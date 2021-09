In seguito al comunicato stampa numero 37 avvenuto lo scorso giovedì 23 settembre da parte del Consiglio dei Ministri, è stato finalmente comunicato tutto ciò che sarà contenuto all’interno del famoso Decreto Energia, che è andato di fatto a stanziare ben 3,4 miliardi di euro.

Il decreto Energia, dunque, andrà a costituire un insieme di misure urgenti per quanto riguarda l'effettivo contenimento relativo agli aumenti dei prezzi all’interno dell’ambito e del settore elettrico e del gas naturale, prevedendo anche una serie di abrogazioni e di modifiche relative alle disposizioni di legge.

Si tratta, in questo senso, di un nuovo decreto-legge a cui sta lavorando il Consiglio dei Ministri portando ad un taglio delle bollette relative a luce e gas, già a partire dal primo ottobre di questo anno.

A questo proposito, si verificherà un rafforzamento del cosiddetto bonus sociale, il quale viene riconosciuto in favore di specifiche categorie di famiglie e di contribuenti italiani, sulla base della certificazione ISEE di riferimento, che darà così la possibilità ai cittadini italiani di beneficare di uno sconto sulle bollette per luce e gas.

Inoltre, durante il dibattito del Consiglio dei Ministri è stato istituito anche un sistema di monitoraggio relativo all’attuazione del cosiddetto Piano Nazionale di ripresa e di resilienza, offendo ulteriori informazioni specifiche in riferimento alle riforme e agli investimenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Dunque, all’interno del seguente articolo saranno anche offerti ulteriori dettagli in riferimento alle misure e ai provvedimenti che sono stati inseriti all’interno del Decreto Energia approvato da parte del Consiglio dei Ministri.

Addio bollette luce e gas: le novità con il Decreto Energia

Lo scorso giovedì 23 settembre di questo anno, il Consiglio dei Ministri si è effettivamente riunito a Palazzo Chigi, sotto la presidenza dell’attuale Presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, ed il Sottosegretario alla Presidenza, ovvero Roberto Garofoli.

Su proposta del premier Draghi oltre che anche del del Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, del Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco, e del Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolan, all’interno del cosiddetto Decreto Energia sono state dunque elaborate e strutturate una serie di misure urgenti necessarie all’effettivo contenimento relativo all’aumento dei prezzi legati al settore di tipo elettrico e relativo al gas naturale.

In tal senso, i 3,4 miliardi di euro che sono stati stanziati all’interno del Decreto Energia saranno disposti in favore dei taglio delle bollette della luce e del gas, andando così ad evitare i possibili aumenti delle bollette, già a partire dal mese di ottobre.

Inoltre, i fondi stanziati saranno anche utilizzati al fine del riconoscimento del bonus sociale nei confronti di una specifica platea di cittadini beneficiari, che risultano essere in possesso di determinate caratteristiche legate alla composizione del nucleo familiare oltre che all’ISEE del nucleo e alla presenza di persone con disabilità.

Occorre anche sottolineare che, in seguito all’approvazione del Decreto Energia, non saranno effettuate modifiche ai requisiti e alle condizioni considerate obbligatorie per l’accesso al bonus sociale. Tuttavia, sarà l’ARERA, ovvero l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ad occuparsi della definizione degli importi massimi concessi per ciascuna agevolazione.

Inoltre, il Decreto Energia ha previsto anche un doppio intervento mirato a specifiche categorie di contribuenti attraverso da un lato il taglio delle aliquote legate agli oneri generali di sistema, e dall’altro alla riduzione pari al 5 per cento rispetto all’IVA sulla bolletta del gas.

Chi potrà beneficiare dello sconto sulla bolletta luce e gas

Lo stanziamento dei fondi pari a 3,4 miliardi di euro che sono stati disposti in seguito alla proposta da parte del Consiglio dei Ministri e successivamente contenuti all’interno del Decreto Energia, ha portato così ad uno sconto sulla bolletta della luce e del gas che potrà coinvolgere ed interessare tantissime categorie di cittadini e di contribuenti che rispondono a specifiche condizioni.

A questo proposito, il 23 settembre di questo anno, è stato dunque elaborato un decreto-legge volto alla mitigazione degli effetti relativi agli aumenti delle bollette per gas e luce che sono stati previsti per il mese di ottobre.

Inoltre, le aliquote legate agli oneri generali di sistema che si riferiscono al quarto trimestre dell’anno 2021 saranno azzerate non soltanto per tutte le famiglie e gli utenti ma anche per le imprese di piccole e piccolissime dimensioni. Si tratta, in particolare, di un totale complessivo pari a 6 milioni di imprese e di 29 milioni di utenti e di famiglie private.

Dunque, si potranno godere dell’applicazione degli interventi legati agli oneri di sistema non soltanto sulle bollette della luce ma anche quelle riferite alle bollette del gas, per cui è stato disposto un provvedimento in materia di IVA.

In questo senso, la maggior parte dei cittadini che andranno quindi a costituire la più ampia platea di beneficiari è stata prevista un’agevolazione di tipo limitato e parziale, che prevede il passaggio dell’aliquota dal 10 oppure dal 22 per cento al 5 per cento, sulla base del consumo effettivo.

Invece, per quanto riguarda quei nuclei familiari che risultano appartenere ad una fascia di ISEE particolarmente basso, riferito a quelle famiglie numerose, il decreto pubblicato il giorno 23 settembre di questo anno interverrà anche mediante la rimodulazione relativa agli aumenti degli importi per il bonus sociale legato alle bollette di gas e luce.

I requisiti e le condizioni necessarie per avere il bonus sociale elettrico

Secondo quanto previsto all’interno del comunicato stampa numero 37 pubblicato il giorno del 23 settembre da parte del Consiglio dei Ministri, sono state introdotte anche ulteriori novità in merito ai beneficiari del cosiddetto bonus sociale che viene applicato sulle bollette di gas e di luce.

A questo proposito, il Decreto Energia ha dunque stanziato ben 450 milioni di euro esclusivamente dedicati per il bonus sociale elettrico, in favore di specifiche categorie di cittadini e di beneficiari.

In questo modo, il Governo Draghi non soltanto ha permesso di ampliare la platea di cittadini che potranno effettivamente beneficiare del bonus sociale elettrico ma ha anche istituito un aumento degli importi per ciascun bonus.

Tuttavia, per quanto riguarda i requisiti, questi restano pressoché uguali e prevedono dunque l’obbligo di essere in possesso di un ISEE relativo al nucleo familiare necessariamente inferiore a 8.265 euro all’anno; mentre, nei casi in cui si tratti di nuclei familiari che risultano essere particolarmente numerosi, ovvero con almeno quattro figli a carico, l’ISEE massimo è stato fissato a 20.000 euro all’anno.

Inoltre, rientrano nella categoria di beneficiari del bonus sociale elettrico anche quei cittadini che risultano essere effettivamente percettori e beneficiari del cosiddetto reddito di cittadinanza nonché della pensione di cittadinanza; così come anche quei cittadini che si trovano ad avere delle condizioni di salute molto gravi e che utilizzano quindi delle apparecchiature elettromedicali.

Come richiedere subito il bonus sociale elettrico 2021

In tal senso, a partire già dal mese di gennaio dell’anno 2021, il bonus sociale elettrico viene regolarmente riconosciuto in maniera completamente automatica nei confronti di tutti quei cittadini che presentano le condizioni appena citate, senza che essi provvedano alla presentazione della domanda.

Tuttavia, è chiaro che, essendo il bonus sociale elettrico riconosciuto nei confronti di quei cittadini e di quei nuclei familiari che presentano effettivamente delle condizioni e dei requisiti legati anche al valore ISEE del proprio nucleo, è necessario che coloro i quali intendono accedere all’azzeramento dell’aumento delle bollette per luce e gas, presentino il proprio modello ISEE regolarmente aggiornato.

In questo modo, in seguito alla presentazione della propria certificazione ISEE aggiornata all’anno di riferimento, i cittadini potranno essere inclusi all’interno della lista legata ai beneficiari del bonus sociale elettrico, beneficiando delle agevolazioni gestite e previste da parte dell’ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Ciononostante, è possibile specificare che il bonus che può essere applicato sulle bollette di luce viene calcolato anche in riferimento al numero effettivo dei componenti all’intento del nucleo familiare, e comprende un importo che varia da un minimo di 125 euro fino ad un valore massimo di 173 euro.

Mentre, nei casi specifici di necessità che si riferiscono all’utilizzo legato a strumenti elettromedicali, da parte di cittadini che presentano delle patologie di grave entità, l’ammontare riconosciuto potrà raggiungere fino ad un valore massimo pari a 663 euro.

Per quanto riguarda, invece, il calcolo dell’ammontare complessivo legato al bonus sociale applicato sulle bollette del gas, questo viene elaborato sulla base della zona climatica oltre che della composizione del nucleo familiare e della tipologia di utilizzo.

Gli altri provvedimenti del Decreto Energia

Tra i vari ulteriori provvedimenti e misure che sono state inserite all’interno del Decreto Energia, proposto ed approvato lo scorso 23 settembre da parte del Consiglio dei Ministri vi è anche un taglio legato agli oneri di sistema relativi alle bollette elettriche.

Si tratta di un taglio approvato dal Governo Draghi consentito grazie allo stanziamento di ben 1,2 miliardi di euro, mentre altri 700 milioni di euro sono invece destinati alle aste per le emissioni di anidride carbonica, la cui gestione compete al Ministero della Transizione ecologica ed al ministro Cingolani.

Inoltre, mediante il trasferimento che sarà effettuato entro il giorno 15 dicembre 2021, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali saranno azzerate anche le aliquote in riferimento agli oneri generali di sistema, in favore di cittadini e di imprese.