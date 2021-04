Il Presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa ha annunciato una nuova tranche di aiuti a cittadini e imprese in difficoltà. Il Decreto Sostegni Bis dovrebbe vedere la luce entro fine aprile, o al massimo all'inizio del prossimo mese. Conterrà nuovi contributi a fondo perduto, misure in favore dei lavoratori agricoli, interventi per garantire liquidità alle imprese, una proroga sul blocco degli sfratti e forse anche una nuova pace fiscale.

La conferenza stampa di Mario Draghi di giovedì 8 aprile non ha lasciato spazio a dubbi. Le indiscrezioni sono confermate: arriverà un nuovo Decreto Sostegni. E, come annunciato dallo stesso Presidente del Consiglio, i fondi che verranno stanziati per predisporre la nuova tranche di aiuti saranno addirittura maggiori rispetto all’ultimo decreto, in vigore dal 23 marzo.

Il Decreto Sostegni Bis, così come è già stato ribattezzato, arriverà con tutta probabilità tra la fine di aprile e gli inizi di maggio. Prima della sua effettiva promulgazione bisognerà comunque attendere l’approvazione da parte del Parlamento di un nuovo scostamento di bilancio, che potrebbe superare i 32 miliardi già stanziati a gennaio per il primo Decreto Sostegni, arrivando a 50 miliardi di euro che confluiranno nel nuovo provvedimento di sostegno all'economia.

#ConferenzaDraghi: Il prossimo decreto conterrà #sostegni ma anche misure economiche per le #riaperture. La dimensione del decreto sarà probabilmente più grande di quella passata

— Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) April 8, 2021





Per quanto riguarda i contenuti del Decreto, molte sono già le indiscrezioni (e nulla più per il momento) che dai corridoi di Palazzo Chigi sono giunte alle agenzie di stampa. Proviamo ad elencarle.

Contributi a fondo perduto nel nuovo Decreto Sostegni Bis

Il Decreto Sostegni Bis conterrà quasi certamente una nuova tranche di aiuti per professionisti e imprese che hanno patito le conseguenze più deleterie dall’altalena di lockdown necessaria a fronteggiare la pandemia. In particolare, con il nuovo provvedimento verrebbero privilegiate le attività penalizzate dalle zone rosse di aprile.

È verosimile che le novità introdotte dal primo Decreto Sostegni in relazione alla modalità di erogazione dei bonus vengano confermate. Gli aiuti verranno concessi a tutte le attività che abbiano subito una diminuzione dei ricavi rispetto al periodo precedente la pandemia, senza discriminazione settoriale determinata dai codici ATECO. Inoltre, non si prevedono grosse modifiche neanche per ciò che concerne le percentuali di rimborso delle perdite, alle quali il decreto di marzo aveva dato una connotazione fortemente progressiva, riconoscendo una maggiore quantità di aiuti alle attività con i redditi più bassi.

Il costo di questa misura dovrebbe attestarsi attorno ai 10 miliardi di euro.

Nuova sanatoria per le cartelle esattoriali

Benché la moratoria sul pagamento delle cartelle esattoriali del primo Decreto Sostegni abbia sollevato molte polemiche e sia stata annunciata dallo stesso Mario Draghi non senza un certo malcontento, è verosimile che una ulteriore proroga sul pagamento dei debiti con il fisco verrà introdotta anche nel nuovo provvedimento.

Come sostenuto dallo stesso Premier: «Questo è un anno in cui non si chiedono soldi: si danno soldi.»

Oltre agli slogan, servirà dunque un nuovo rinvio dei pagamenti. Se non addirittura una nuova pace fiscale. Se da un lato le trattative con Lega e Forza Italia, che chiedevano uno sforzo maggiore per la cancellazione delle cartelle esattoriali inesigibili nonché una proroga delle misure di Saldo e Stralcio e una Rottamazione Quater, hanno lasciato insoddisfatti i partner di governo, dall’altro è innegabile che la crisi economica rende ancora lontana una normalizzazione dei rapporti tra contribuenti e fisco.

È dunque probabile che per il Decreto Sostegni Bis si dovrà intavolare una nuova sessione di trattative, la quale si preannuncia non esente da difficoltà. Occorrerà trovare un nuovo compromesso tra chi reclama maggiore flessibilità nella riscossione delle imposte non pagate e chi invece ritiene che il massimo rigore sia l’unica strada percorribile per garantire il gettito necessario a finanziare le spese dello Stato.

Bonus dedicati ai lavoratori agricoli

C’è una classe di lavoratori che il decreto di marzo ha di fatto abbandonato al proprio destino: i braccianti agricoli.

Sabato 10 aprile, i lavoratori agricoli di tutta Italia scenderanno in piazza per chiedere di essere inclusi nel programma di sostegni. Se infatti i lavoratori che operano nel campo della ristorazione sono stati probabilmente i più penalizzati dalla crisi, è altrettanto vero che tutte le attività che forniscono materie prime a ristoranti, bar e centri commerciali hanno visto ridurre il proprio volume d’affari in conseguenza delle chiusure e della contestuale riduzione dei consumi.

Tuttavia, il primo Decreto Sostegni non ha fornito gli aiuti che questa classe di lavoratori aspettava. In particolare, i sindacati rivendicano la concessione di bonus specifici per i braccianti agricoli, al pari di quanto avvenuto per i lavoratori stagionali e gli operatori dello spettacolo. Inoltre, chiedono che le misure adottate siano compatibili con il Reddito di Emergenza di cui molti lavoratori in difficoltà usufruiranno nei prossimi mesi.

Inoltre, le associazioni sindacali di categoria faranno sentire la loro voce in piazza anche per reclamare misure strutturali non direttamente legate alla crisi pandemica: innanzitutto l’inclusione dei dipendenti di consorzi e cooperative tra i potenziali percettori della Naspi, l’estensione della cassa integrazione per i pescatori, l’introduzione di speciali clausole che condizionino i contributi pubblici alle aziende agricole solo in presenza del rispetto dei diritti dei lavoratori, e infine verranno richieste maggiori tutele per tutti i lavoratori del settore agricolo e dell’allevamento in zone colpite da calamità naturali.

C’è allora da aspettarsi che tutte queste rivendicazioni alla fine sortiranno qualche effetto. E che la nuova tranche di aiuti prevederà un consistente capitolo di spesa anche per i lavoratori agricoli. Al momento, tuttavia, ancora non sono emerse indiscrezioni in grado di stabilire l’ordine di grandezza dei fondi che verranno stanziati.

Con il Decreto Sostegni Bis nuova liquidità alle imprese in difficoltà

Un’altra indiscrezione riguarda la possibilità che nel nuovo provvedimento venga riproposto un intervento in favore delle imprese sull’esempio del Decreto Cura Italia e del Decreto Liquidità varati nel 2020. In quella sede, il Ministero dello Sviluppo Economico, allora presieduto dal pentastellato Stefano Patuanelli, aveva elaborato una misura che estendeva la platea dei potenziali beneficiari dei contributi erogabili dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

In particolare, il Governo si era impegnato a garantire i prestiti che venivano concessi alle aziende, oltre a stabilire dei criteri per la restituzione del debito e l’istituzione di tassi d’interesse agevolati.

In particolare, alle piccole e medie imprese il 100% del prestito erogato veniva garantito per i importi fino a 800 mila euro, e del 90% per finanziamenti fino a 5 milioni di euro. Per quanto riguardava le grandi imprese, il Governo impegnava invece Cassa Depositi e Prestiti a garantire il 90% dell’importo finanziato per imprese con un fatturato non superiore a 1,5 miliardi di euro; l’80% dell’importo finanziato per imprese che fatturano tra 1,5 e 5 miliardi di euro; e il 70% per le imprese il cui fatturato supera i 5 miliardi.

Ora, per il nuovo Decreto Sostegni Bis, si parla di uno stanziamento di fondi pari a circa 20 miliardi di euro con lo scopo di continuare a garantire alle aziende più in difficoltà l’accesso alla liquidità.

È probabile che ciò verrà fatto rinnovando fino al 31 dicembre 2021 la moratoria su mutui e finanziamenti, ed estendendo ulteriormente il calendario delle restituzioni dei prestiti garantiti proprio dal Decreto Liquidità. Non è inoltre escluso che vengano innalzati sia i limiti degli importi per l’accesso ai prestiti garantiti, sia le soglie di reddito necessarie a rientrare nel programma di aiuti.

Rinvio delle scadenze fiscali nel Decreto Sostegni Bis

Con il nuovo decreto è inoltre probabile che le scadenza fiscali di Irpef, Ires e Irap fissate al 30 aprile vengano prorogate a giugno, sul modello di quanto accaduto con il Decreto Ristori quater.

Ancora non è chiaro se la proroga riguarderà indistintamente tutti i contribuenti, se vi saranno delle proroghe differenziate condizionate al tipo di attività o al calo del fatturato. Parimenti, non è ancora emerso se vi saranno differenziazioni sulla base della quantità di giorni di permanenza in zona rossa o di effettiva possibilità di esercizio dell’attività.

Proroga blocco sfratti nel Decreto Sostegni Bis

Un tema all’ordine del giorno rimane quello dettato dalla scadenza del 30 giugno 2021. Quella è infatti la data fissata dal Decreto Milleproroghe per lo stop alla moratoria sugli sfratti. In assenza di nuovi provvedimenti, dal prossimo luglio gli inquilini morosi potranno vedersi sgomberare dalle proprie abitazioni.

Il Governo, nel processo di stesura del Decreto Sostegni Bis, dovrà così cercare un delicato equilibrio tra le esigenze degli inquilini in difficoltà a causa della crisi economica, e quelle dei locatori che da ormai un anno hanno perso il diritto di appellarsi alle autorità per vedere riconosciuto il rispetto dei contratti di locazione.

Cancellazione dell’IMU nel Decreto Sostegni Bis

Oltre alle misure sopra elencate potrebbe prendere corpo anche un intervento relativo alla tassa sulla casa. Così come accaduto con il Decreto Ristori Bis, potrebbe essere prorogato o addirittura cancellato il versamento dell’IMU per gli immobili relativi ad attività particolarmente colpite dalla crisi.

Il provvedimento nel nuovo Decreto Sostegni riguarderebbe sia gli immobili sia le relative pertinenze, purché di proprietà di esercizi commerciali e attività imprenditoriali che abbiano subito cali di fatturato oltre una certa soglia, oppure che rientrino in una lista di tipologie di attività stabilite dai codici ATECO. Non è nemmeno escluso che l’esenzione o la proroga dei pagamenti possa essere condizionata dalla permanenza per un certo lasso di tempo in zona rossa o arancione.