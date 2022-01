Decreto decisamente sotto le aspettative per tante famiglie italiane, costrette a fare i conti con un'altra ondata di pandemia ma con aiuti sempre meno consistenti. Niente REm, almeno per ora, e neanche bonus stagionali: si parla di aiuti contro il caro bollette e di novità sui contributi a fondo perduto. Ecco tutte le ultime novità.

Decreto decisamente sotto le aspettative per tante famiglie italiane, costrette a fare i conti con un'altra ondata di pandemia ma con aiuti sempre meno consistenti. Niente REm, almeno per ora, e neanche bonus stagionali: si parla di aiuti contro il caro bollette e di novità sui contributi a fondo perduto. Ecco tutte le ultime novità.

Il Governo Draghi vive ancora un periodo molto, molto delicato. Un periodo in cui si uniscono all'ultima ondata di contagi da Coronavirus anche i problemi politici della Legge di Bilancio, finalmente arrivata a fine 2021, l'elezione del Presidente della Repubblica ed un nuovo Decreto di aiuti per i cittadini.

Decreto che arriva naturalmente per far fronte proprio alle conseguenze negative dell'ondata che si è verificata a partire da metà dicembre, proprio prima delle feste natalizie. Un'ondata che ha di fatto messo in ginocchio l'Italia, ancora una volta, con però conseguenze che sembrano essere meno gravi delle volte precedenti.

In tal senso sembrano aver fatto la differenza la nuova variante Omicron, molto più contagiosa ma meno letale, ed anche la campagna vaccinale, che ha reso gli effetti di un eventuale contagio mediamente molto meno pesanti ed in generale più veloci da superare.

Non è tutto negativo, insomma, ma certamente l'ondata non ha avuto effetti positivi sull'economia, sull'occupazione e su tante altre tematiche che sistematicamente da due anni a questa parte stanno dando problemi.

Ecco allora che è inevitabile un nuovo Decreto di aiuti, già ribattezzato con non troppa fantasia Decreto Sostegni Ter, sicuramente diverso rispetto ai decreti passati. Vediamo cosa prevede.

Se fossi interessato o interessata ad approfondire questo genere di tematiche, ti suggeriamo il canale YouTube "Redazione The Wam" che pubblica ogni giorno un nuovo video in cui approfondisce tutto ciò che riguarda bonus, sussidi e lavoro. In questo video in particolare si parla di aiuti previsti dal Decreto Sostegni:





Nuovo Decreto Sostegni: quando arriva?

In teoria nella giornata di venerdì 21 gennaio era prevista la nuova bozza del Decreto Sostegni Ter, ma di fatto l'iter sarà più lungo di così, a maggior ragione considerando le difficoltà del Governo e del Parlamento in relazione alle tante urgenze che si sono sovrapposte.

Ciò significa che in sostanza il Decreto Sostegni potrebbe arrivare addirittura a febbraio e su questa scadenza sarà decisiva la votazione del PdR, che potrebbe occupare molti giorni e spostare le priorità dell'attività parlamentare.

Andando oltre i tecnicismi e gli aspetti logicistici che probabilmente nemmeno interessano al singolo cittadino, ciò che va capito è quando gli aiuti potrebbero essere effettivi, quando potrebbero arrivare nelle tasche degli italiani. In tal senso, come detto, c'è probabilmente da avere pazienza.

Al momento infatti il Decreto è ancora in via di definizione e, anche se non è ancora ufficiale, probabilmente mancheranno REm e bonus ai lavoratori stagionali. Se anche dovessero arrivare più avanti, cosa che il Governo conta di considerare in relazione all'andamento epidemiologico, ci vorrà comunque parecchio tempo.

Non si tratta infatti solo di approvare queste misure, ma anche di renderle effettive e di erogarle e, come purtroppo tanti cittadini sanno bene, i tempi si possono allungare anche di molte settimane.

Nuovo Decreto Sostegni: ecco gli aiuti contro il caro bollette

Il caro bollette è sicuramente un tema che sta tenendo banco in questo inizio di 2022, ma già da diversi mesi se ne parlava e le stime non portano certamente belle notizie. Si parla di un costo di luce e gas che potrebbe aumentare, rispetto al 2020, di addirittura una cifra tra i 40 ed i 70 miliardi di euro.

Una cifra enormemente grande che sarà ripartita su due soggetti principali: cittadini e imprese. Chi infatti consuma luce e gas sono fondamentalmente le case private e le imprese, che spesso ne fanno un uso intensivo in relazione alla produzione su larga scala.

Ciò significa che se già per le famiglie si tratta di un vero e proprio salasso, per le imprese potrebbe essere ancora peggio. Una prospettiva decisamente negativa che porterebbe ad uno scenario drastico, se la situazione dovesse ulteriormente peggiorare.

Per evitare ciò, pare che il Governo stia stanziando altre risorse (oltre a quelle già inserite in Legge di Bilancio 2022) per tamponare questo aumento, almeno parzialmente. Ovviamente il singolo Governo non può cambiare il costo di alcune materie prime, ma può diminuire tutti i costi collaterali delle pratiche e dei pagamenti.

Un piccolo sforzo rispetto all'aumento previsto, ma comunque importante per sostenere le famiglie e le imprese in un periodo estremamente delicato.

Nuovo Decreto Sostegni: arrivano i contributi a fondo perduto?

Un'altra domanda che tante imprese si stanno facendo riguarda i contributi a fondo perduto: arriveranno? Sì, arriveranno, ma non saranno più generosi e generalizzati come accaduto in passato.

Aiuti meno generosi perchè i fondi a disposizione sono limitati, ma soprattutto specifici e non generalizzati perché questa volta ad esser stati colpiti dalla pandemia sono per fortuna stati molti meno, se si guarda alle attività produttive.

Detto banalmente, ci sono state meno chiusure forzate. In ogni caso, per accedere a tali contributi sarà necessario ancora una volta fare domanda sul portale dell'Agenzia delle Entrate non appena saranno attivi, fornendo tutti i dati ed i documenti necessari.

Pare che la discriminante per l'accesso a questi aiuti sia la dimostrabile diminuzione del fatturato di almeno il trenta percento rispetto ad una annata "normale", cioè senza restrizioni Covid e simili.

Nuovo Decreto Sostegni: manca il REm! Tornerà?

Ecco il primo dei due aiuti analizzati in questo articolo, il primo dei due grandi esclusi. Il REm sicuramente vince la triste sfida di più grande delusione di inizio 2022 in termini di attesa da parte dei cittadini.

Molti lo ritengono ancora necessario ed effettivamente la situazione non è delle migliori, ma come già detto va considerato che questa è un'ondata molto diversa rispetto alle precedenti e il Governo ha ritenuto opportuno non ricorrere a tutte le misure adottate in passato.

Solo il tempo dirà se sia una scelta vincente, ma ad oggi ai potenziali beneficiari questa scelta risulta davvero inaccettabile. Siamo ancora in tempi difficili, questo è evidente, e la vera sfida del Governo guidato da Mario Draghi è quella di riuscire ad indirizzare le (poche) risorse sui giusti interventi.

Rinunciare al REm durante quest'ultima ondata di contagi è davvero una di queste scelte? Come detto lo dirà solo il tempo, ma ad oggi si può solo attendere che si verifichi uno dei due scenari seguenti: o un ritorno del REm, o un netto miglioramento della situazione pandemica (e quindi economica).

Nuovo Decreto Sostegni: niente bonus stagionali

In ultimo, ecco l'altro grande escluso. Non arriveranno questa volta, almeno stando alle informazioni attualmente disponibile, dei nuovi aiuti per i cittadini sotto forma di aiuti stagionali.

Si tratta di quegli aiuti rivolti ai lavoratori che vivono situazioni contrattuali instabili e che praticamente ad ogni ondata sono rimasti senza stipendio (o quasi). Questa volta niente aiuti per gli stagionali, anche se va detto che sono molti meno quelli colpiti dalle ultime restrizioni.

Meno, ma comunque presenti e, purtroppo, abbandonati dal punto di vista del sostegno economico. Aiuti per le imprese danneggiate, in teoria, in arrivo, ma non per i lavoratori stagionali che talvolta, ironia delle sorte, lavorano proprio in quelle stesse imprese.