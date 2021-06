Scegliere di vivere in affitto, a volte ha dei grandi vantaggi. Uno di questi è la possibilità di detrarre le spese inserendolo nella dichiarazione dei redditi. A chi spetta? Quali sono i documenti che servono per richiederlo? Possibile accumularlo ? Vediamolo insieme:

Tra le spese che si possono portare in detrazione fiscale, oltre a quelle previste per i figli a carico e la ristrutturazione di casa, ci sono anche quelle relative all’affitto.

Sebbene la maggioranza delle famiglie italiane viva in case di proprietà, la parte che resta preferisce (o si trova “costretta a preferire”) l’appartamento, pagando una quota mensile fissa.

La ragione di tale scelta è legata al fatto che, al giorno d’oggi, l’acquisto di un abitazione comporta una disponibilità di risorse reddituali e patrimoniali di una certa consistenza.

A questo si aggiunge anche la difficoltà di accesso al credito, che spesso si rivela una strada lunga o impraticabile, piena zeppa di ostacoli e ingombri burocratici.

Scegliere di vivere in affitto è sempre meglio che non avere niente, soprattutto se si desidera l’indipendenza da tanto tempo e non ci si può permettere di comprare una casa propria.

L’affitto è la misura che sta nel mezzo, ed ora che si può inserire nel modello 730/2021, è giusto scoprire che benefici può portare.

Detrazione affitto 2021: solo pagamenti tracciabili

Partento dalla regola principale che vale per ogni detrazione, dovete tenere presente l’importanza della modalità di pagamento di ogni spesa effettuata.

La somma deve, infatti, essere onorata tramite strumenti tracciabili (come bonifici, carte di credito e bancomat) al fine di dimostrarne l’avvento e la validità.

Questa particolarità è contenuta nella Legge di Bilancio 2020 ed è stata promossa al fine di contrastare l’evasione fiscale dando al Fisco tutte le informazioni necessarie all’individuazione degli spostamenti di denaro.

Così come per il cashback e la lotteria degli scontrini, questa strategia potrebbe favorire l’emersione dell’economia sommersa e bloccare le uscite di denaro che sfuggono alla contabilità dello Stato italiano.

L’obbligo di tale tracciabilità riguarda perciò tutti gli oneri, tranne quelli relativi alle spese mediche e alle prestazioni specilistiche.

Senza questa prova che attesta l’avvenuto pagamento non potrete usufruire della detrazione fiscale di vostra preferenza.

Detrazione affitto 2021: cos'è e a chi spetta

Quando parliamo di affitto ci riferiamo alla cessione dell’uso di un bene (mobile o immobile) per un periodo di tempo, in cambio del pagamento di un canone.

È un contratto di locazione che il locatore dell’immobile stipula con la parte affittuaria, la quale si impegna ad occuparsi economicamente della gestione e della preservazione della suaefficienza fino a data di cessione dell’accordo.

Dal momento che si tratta di una spesa primaria, è possibile detrarla dal modello 730/2021, considerando la natura di due aspetti principali:

la tipologia del contratto di affitto,

il reddito del contribuente.

Questo rimborso IRPEF interessa il 19% della spesa e spetta a chi ha intestato (o cointestato) un contratto di locazione relativo all’uso di un’abitazione principale, purché quest’ultima sia effettivamente la dimora abituale del contribuente.

Non a caso, i requisiti necessari per beneficiare della detrazione comprendono:

l’esistenza di un contratto di locazione registrato,

l’utilizzo dell’immobile in affitto adibito ad abitazione principale.

Essendo calcolata su un importo di spesa che varia in base alle categoria di appartenenza e al reddito, ci sono delle differenziazzioni.

Queste vanno incontro ai bisogni di contribuenti specifici come gli studenti universitari o i lavoratori, entrambi fuori sede.

Le tipologie di contratto ai quali spetta la detrazione dell’affitto nella dichiarazione dei redditi sono:

contratto di locazione a canone libero (4+4 anni),

contratto di locazione a canone convenzionale,

contratto di locazione stipulato da giovani (fra 20 e 30 anni),

contratto di locazione per inquilini di alloggi sociali,

contratti transitori stipulati dai lavoratori dipendenti trasferitesi per motivi di lavoro.

Ognugna di queste categorie ha degli importi a sé variabili in base all’importo del reddito complessivo e al numero di giorni in cui si utilizza l’immobile.

Come funziona la detrazione affitto 2021:

Per richiedere la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi è indispensabile che chi la compili sia il diretto intestatario del contratto.

Nel caso fosse cointestatario con il convivente, almeno che sia in sua compagnia.

Inoltre, come spiega blogaffitto.it è necessario:

“ avere la residenza nell’immobile oggetto del contratto d’affitto [...] rientrare nei limiti del reddito individuati dalle varie detrazioni”

La detrazione del 19% spetta in misura forfettaria agli inquilini a basso reddito in possesso di contratto di locazione a tassazione ordinaria.

Sulla base di questo e sulla durata della locazione si attuano le seguenti misure di rimborso:

300 euro se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71,

150 euro se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non a euro 30.987,41.

Modello 730/2021: come avere la detrazione affitto

In fase di compilazione della dichiarazione dei redditi devono avere i documenti che attestano l’uso della casa come abitazione principale e il contratto di locazione registrato regolarmente.

Una volta arrivati alla parte del foglio che gli interessa, devono compilare il rigo E71 nella dicitura “SEZIONE V- Detrazione per gli inquilini con contratto di locazione” indicando il codice 1.

Diversa azione andranno a compiere, come spiega idealista.it:

“I contribuenti intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della prorietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale”

questi devono indicare il codice 2.

La detrazione spettante sarà pari a 495,80 euro fino a 15.493,71 euro di reddito, e a 247,90 euro fino a 30.987,41 euro di reddito.

Nel caso poi, a farlo siano i giovani, il codice da indicare è il 3 e spetterà loro una detrazione pari a 991 euro fino a 15.493,71 euro di reddito.

I lavoratori dipendenti fuori sede compileranno il rigo E-72 mentre gli studenti universitari fuori sede compileranno i righi E-8/E10 con detrazione del 19% nel limite di 2.633 euro di spesa.

I parametri da ricordare sono, quindi, esenzialmente tre:

colonna 1:codice relativo alla detrazione,

colonna 2: numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata usata come abitazione principale,

colonna 3: percentuale di detrazione spettante.

Quante detrazioni si possono accumulare?

Poiché il panorama delle detrazioni fiscali è vasto e appetitoso, non è la prima volta che capita di ricevere domande del tipo: Quante ne posso accumulare nel 730?

Devo darvi una brutta notizia.

Indipendetemente da quale sia la vostra situazione personale o la tipologia contrattuale alla quale sottostate, le detrazioni non sono in alcun modo comulabili.

Potrete però scegliere quella che più fa al caso vostro.

In base a quanto detto nella circolare AdE 7/E/2017 riportata in ecnews.it:

“ la detrazione dei canoni di locazione per l’abitazione principale non sarebbe cumulabile con il contirbuto fondo affitti né con qualunque altro contibuto che solleva il contribuente dal carico del canone di locazione”

C’è la possibilità di beneficiarne di più di una ma, come spiega fiscomania.it:

“ L’unica possibilità che si ha per poter beneficiare di più detrazioni nello stesso anno è che il contribuente si trovi, per una parte dell’anno in una delle situazioni previste. In questo caso è necessario compilare due distinti righi e due distinti modelli.”

Al contrario, sono cumulabili tutti quegli interventi edilizi che ricadono in diverse categorie agevolabili, mentre, come spiega agenziadelleentrate.gov.it:

“ qualora, invece, si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà usufruire di ciascuna gevolazione, nell’ambito di ciasun limite di spesa”

poiché queste detrazioni generano reddito, qualora il rimborso spettante fosse superiore all’imposta dovuta dal contribuente, gli viene riconosciuto un credito che è pari alla detrazione che non ha trovato capienza nell’IRPEF.

Comprare casa o vivere in affitto: cosa conviene di più?

Le opinioni che si contraddistinguono sull’acquisto o meno di una casa al posto del pagamento mensile di un affitto sono moltissime.

Acquistare una casa è sicuramente il sogno di molti, ma purtroppo, non è alla portata di tutti.

La somma iniziale richiesta in fase di preventivo, presso una normale agenzia immobiliare, basta a scoraggiare i futuri compratori.

Basti pensare che a questa, vanno poi aggiunte le spese notarili, la garanzia a fronte di un recesso e gli oneri di tutte le clausole inerenti alla compravendita.

Per questo motivo molti decidono di aprire un mutuo con l’istituto bancario di fiducia, vincolandosi per più di metà della loro vita.

L’affitto in questo caso, può dimostrarsi un’ottima alternativa.

Oltre a comportare diversi vantaggi dal punto di vista creditizio costituisce lo step intermedio più economico che ci sia.

Inoltre, uno degli aspetti positivi di vivere in affitto deriva anche dal fatto che si può scegliere di cambiare appartamento quando si vuole facendo sempre riferimento a costi inferiori.

Poiché la vita riserva sempre delle sorprese e spesso, per motivi di comodità o di lavoro, dobbiamo percorrere kilometri dal luogo di abitazione all’azienda, è utile potersi trasferire in velocità.

Vero è che spendere gli stessi soldi in un affitto, quando in realtà potresti esserti comprato la casa già da un pò, è una grossa perdita.

Questi soldi non sono stati investiti, perciò non ti daranno nulla in cambio.

La scelta varia in base alle vostre esigenze e alle vostre preferenze.

Varia in base ai vostri ritmi di vita e alla vostra sensazione di benessere perciò nessuno può dirvi se sia più conveniente o meno.

Conclusioni:

Ciò che ora potete sapere con certezza è che se vivete in un appartamento e pagate l'affitto, potete inserirlo nel modello 730/2021 ed avere una bella detrazione.

Affrettatevi, la scadenza della dichiarazione dei redditi è molto vicina!!