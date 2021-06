Abbiamo spesso parlato di cosa comporta investire in oro, argento, metalli preziosi, sterline d'oro (Sovrane), nel marengo d'oro o anche nel rame. Ma che dire dei diamanti? I diamanti esercitano un'attrazione innata su alcuni investitori. Ma i diamanti sono un buon investimento? Quali sono gli errori da non fare nell'acquisto? Scopriamolo nell'articolo.

Abbiamo spesso parlato di cosa comporta investire in oro, argento, metalli preziosi, sterline d'oro (Sovrane), nel marengo d'oro e anche nel rame. Puoi scegliere azioni ordinarie, ETF, fondi comuni di investimento, opzioni e swap, criptovalute. Puoi investire in metodi alternativi come la numismatica o l'arte.

La varietà di forme di investimento, è davvero ampia. Esistono molte opzioni di investimento, con maggiore o minore potenziale di profitto, con maggiore o minor rischio.

Ma che dire dei diamanti? I diamanti esercitano un'attrazione innata su alcuni investitori.

Se anche tu ami queste gemme preziose e luccicanti, potresti essere tentato di investire in diamanti. In questo articolo scopriremo se, in portafoglio di investimenti vario, vale la pena in vestire in diamanti e quali errori non bisogna fare.

Cosa sono i diamanti?

I diamanti sono minerali fatti di carbonio puro e rappresentano la sostanza naturale più dura conosciuta al mondo, oltre ad essere la gemma più popolare in assoluto. A causa della loro estrema durezza, i diamanti hanno una serie di importanti applicazioni industriali. La durezza e la brillantezza dei diamanti li rendono insuperabili come gemme.

I diamanti si pesano in carati (1 carato = 200 milligrammi) e in punti (1 punto = 0,01 carati). Oltre ai diamanti naturali, esistono varietà di diamanti industriali e diamanti sintetici. Queste gemme, infatti, hanno bisogno da 1 a 3 miliardi di anni per formarsi in natura.

Ecco perché esistono aziende che producono "diamanti artificiali" o "sintetici", una produzione che esiste da oltre un secolo. Si tratta non di estrarre diamanti, ma di produrli, attraverso un processo tecnologico che tende ad imitare quello naturale. Pochi millimetri di diamante vengono sottoposti all'azione di gas semplici come idrogeno e metano. Così facendo, gli atomi di carbonio si depositano sul micro frammento e lo fanno aumentare di volume. Altri procedimenti più sofisticati, tentano di imitare il processo della natura, sottoponendo la grafite ad alta pressione e temperatura.

Altre più sofisticate tecniche, invece, imitano le condizioni naturali della terra facendo in modo che la grafite sia sottoposta ad alta pressione e temperatura. Oggigiorno è diventato incredibilmente difficile distinguere i diamanti naturali da quelli sintetici.

A livello industriale, i diamanti sono tra i materiali più duri conosciuti sulla terra sia sulla scala Vickers che sulla scala Mohs.

I diamanti: simbolo di promessa e di eternità

Storicamente, i diamanti sono stati sempre acquistati per il loro valore estetico e simbolico. Una delle più famose campagne pubblicitarie riguardanti queste gemme, fu quella degli anni '30 e '40 che culminò con la famosa frase "A Diamond is Forever" di Mary Frances Gerety. La campagna fu firmata De Beers Consolidated Mines, Ltd.

Da quel momento in poi il diamante è diventato simbolo di promessa, di amore e di eternità. Oggi il diamante viene spesso regalato come anello fidanzamento proprio per simboleggiare la promessa di un legame duraturo nel tempo.

Grazie anche alla loro trasparenza, i diamanti sono l'emblema della purezza, dell'innocenza, della virtù. In passato i diamanti sono sempre stati connessi alla regalità e al potere.

I diamanti sono un buon investimento?

Sulla carta i diamanti sono un buon investimento. Hanno un elevato valore intrinseco, c'è sempre una domanda elevata di acquisto, aumentano costantemente di valore, non sono tassati e durano per sempre.

Inoltre sono piccoli, portatili e facili da conservare. E, come la maggior parte delle gemme e dei metalli preziosi, il mercato ha sempre dimostrato che il loro valore è destinato ad aumentare nel tempo.

Questo sulla carta. Nella realtà i diamanti hanno un potenziale di investimento molto impreciso. Uno dei motivi principali riguarda la loro valutazione.

A differenza dell'oro, che è valutato in base al peso e ha un prezzo univoco per grammo, i diamanti non hanno un prezzo universale per grammo. Non esiste una pietra uguale all'altra.

Ogni diamante deve essere valutato in base ai suoi meriti individuali e, il più delle volte, tale valutazione sarà molto soggettiva. Il che significa che scegliere quale diamante acquistare è in assoluto la parte più difficile di questo tipo di investimento.

Proprio come le monete commemorative, c'è un'enorme disparità tra il prezzo al dettaglio e il valore all'ingrosso, quando si acquista un diamante.

Inoltre potrebbe esserci un grosso problema di liquidità, per cui vendere diamanti può essere incredibilmente difficile e spesso si potrebbe essere costretti a svenderli. Ciò è in parte dovuto alla difficoltà di autenticare un diamante.

Nonostante questo, molte persone stanno investendo in diamanti. Molte persone facoltose considerano i diamanti un buon investimento perché possono acquistare pietre preziose con costi di transazione relativamente bassi e possono godersi i diamanti mentre il loro valore cresce, come con l'antiquariato o l'arte.

Chi decide di acquistare un diamante come investimento deve avere la piena consapevolezza dei rischi e delle potenziali insidie. Solo così potrà fare un investimento responsabile.

Quando decidi di acquistare un diamante, tieni conto delle 4 C

Al momento di investire in diamanti, bisogna tenere conto delle quattro C, ovvero delle caratteristiche che determinano il valore finale del diamante. Eccole elencate (la C si riferisce all'iniziale del termine in inglese):

Carat (peso);

Cut (taglio);

Clarity (purezza);

Colour (colore).

In aggiunta a queste 4 C, bisognerà tenere presente un altro fattore fondamentale che è il Certificato del diamante, che esamineremo dopo.

Da chi acquistare diamanti da investimento?

Per comprare diamanti da investimento potrai rivolgerti a banche specifiche o ad alcune organizzazioni sovranazionali.

Tra queste ultime ci sono il GIA (Istituto Gemmologico Americano), l'IGI di Aversa (Istituto Gemmologico Internazionale) e l'IGI (Istituto Gemmologico Italiano). Anche molte banche italiane (Carige, Unicredit, Banca Popolare di Milano, Ubi Banca e Banco Popolare) hanno stipulato accordi commerciali con alcune grosse società che vendono i diamanti: DLB, Diamond Love Bond, DPI, Diamond Private Investment, IDB, Intermarket Diamond Business.

I diamanti sono esentasse

Quando investi in qualcosa, il mantra "compra a poco, vendi a tanto", ti sarà utile. Quando si tratta di diamanti, tuttavia, "comprare a poco" è davvero molto più difficile di quanto sembri.

I diamanti son un bene al portatore e godono di libera circolazione. Sono esentasse, sia al momento dell’acquisto che al momento della vendita, quandi si verifica una plusvalenza. L'unico costo iniziale è l’iva al 22%. L’iva purtroppo non potrà essere recuperata al momento della rivendita.

Inoltre, i diamanti non rientrano nell'asse ereditario, non ci sono tasse sul reddito, sul capitale e mortis causa. Oltre ad essere un investimento esentasse, il diamante permette l’anonimato in quanto non viene tenuto alcun registro di acquisto o vendita.

L'investimento in diamanti è un investimento a medio lungo periodo

Investire in diamanti è uno dei peggiori modi di investire se si ha intenzione di arricchirsi rapidamente. Queste gemme, infatti, richiedono tempo per aumentare di valore, ecco perché non bisogna aspettarsi dei risultati a breve termine, altrimenti si rischia di restare molto delusi.

I diamanti sono una merce e, come ogni merce, il loro valore può aumentare o diminuire. Sono tantissimi anni, però, che il valore di queste pietre preziose aumenta costantemente, lentamente ma costantemente, ma non è realistico pensare di realizzare un profitto a breve termine.

Però, nel momento in cui lo venderete, realizzerete un profitto sicuro perché il diamante, oltre ad acquistare valore nel tempo, come abbiamo detto prima, non prevede alcuna tassazione nemmeno sui ricavi di vendita.

Ciò significa che quando investi in diamanti, i tuoi soldi saranno bloccati per un po', ma, se puoi permettertelo, alla fine ne varrà la pena.

Attenzione a non acquistare il tipo sbagliato di diamante

L'ultimo ostacolo quando si acquista un diamante come investimento, ed è quello in cui la maggior parte degli acquirenti cade, è sapere in quali diamanti vale la pena investire. Alcuni diamanti sono più facili da rivendere di altri.

La cosa più importante è acquistare, insieme al diamante, anche il certificato. Quando diciamo certificato, intendiamo certificato indipendente, non uno di quei certificati altamente discutibili rilasciati dal negozio da cui stai acquistando.

Quando acquisti un diamante, che sia un investimento o un anello di fidanzamento, hai bisogno di un certificato perché un diamante certificato è molto più facile da rivendere rispetto a uno che non è stato certificato in modo indipendente e sarà più desiderabile, specialmente se certificato da uno dei laboratori più rispettati (GIA e AGS sono i migliori). Conserva il certificato in un luogo sicuro ma separato dal diamante stesso, per ogni evenienza.

Anche la forma del diamante può essere un fattore di scelta. Il brillante rotondo è la forma di diamante più popolare (circa tre quarti di tutti i diamanti venduti sono rotondi), quindi investire in un diamante brillante rotondo ti darà accesso a un mercato di rivendita più ampio. Se preferisci non comprare un diamante tondo, opta per una delle altre forme popolari, come il taglio Princess.

Acquista sempre un diamante di alta qualità, ma non eccellente. I diamanti di qualità eccellente, infatti, sono per pochissime tasche e inoltre sono difficilissimi da rivendere. Opta per diamanti di alta qualità ma che attraggono il mercato di massa. Quelli più desiderabili da parte dei commercianti e dei privati. In questo modo sarà più facile rivenderli.

Ricapitolando: a cosa devi prestare attenzione prima di acquistare un diamante da investimento

Insomma investire in diamanti non è sicuramente uno degli investimenti più diffusi o flessibili. E' un investimento a medio/lungo termine, che non si basa su delle valutazioni fisse, ma viene valutato di volta in volta a seconda delle proprie caratteristiche intrinseche.

Ma se ami queste gemme e hai deciso di acquistare qualcosa che aumenterà di valore nel lungo termine, allora i diamanti possono fare al caso tuo. Ricorda: