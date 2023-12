Discount, i migliori prodotti da Eurospin a Lidl: ecco la top 12 (anche) per le feste

Discount sta a indicare un prodotto ribassato o scontato (per vari motivi), non necessariamente di bassa qualità. Ecco i migliori prodotti in vendita.

Che poi piacciano o no, nessuno va a sindacare. Ma scansare a priori supermercati come Eurospin o Lidl, In’s o Penny Black, solo perché non presentano nelle corsie prodotti di noti brand, è un comportamento vittima di pregiudizi.

Ecco perché riportiamo qui di seguito i migliori prodotti di questi discount.

Laddove discount sta a indicare un prodotto ribassato o scontato, non necessariamente di bassa qualità. E, al contrario, il fatto che una confezione sia marchiata da un brand famoso, non significa che ciò che mangiamo siano sicuramente ingredienti di alta qualità.

Ecco dunque i prodotti da acquistare in questi discount, in base a quanto riportato in etichetta e al gusto decisamente soddisfacente.

Qual è il migliore tra i discount

Lidl batte Eurospin decisamente su alcuni generi alimentari, a cominciare dal banco frutta e verdura. L’offerta di pane e affini è senza dubbio più ampia, però c’è da sottolineare che da Eurospin si trovano molti prodotti da forno locali, mentre quelli Lidl sono in prevalenza precotti e congelati e d'importazione.

Ottima anche l’offerta dei legumi da Lidl, mentre Eurospin è decisamente più carente, da questo punto di vista. Però Eurospin presenta un banco salumi e formaggi freschissimo così come quello macelleria.

Il suo punto di forza è proprio questo: per quanto concerne la gastronomia e le carni, il noto distributore GDO si affida ai produttori locali, pertanto si trovano tante specialità regionali, assolutamente di buona qualità.

Lidl è sicuramente a un livello più alto, rispetto a Eurospin, per quanto riguarda i prodotti confezionati come i cosmetici (ottimi i prodotti a marcio Cien). Ma per il fresco conviene decisamente Eurospin.

Ma ovviamente in Italia non abbiamo solo Lidl e Eurospin (per quanto siano diffusi sull’intero territorio nazionale, a differenza di altre catene). Ecco la classifica completa, in ordine di gradimento, a livello nazionale:

Aldi, Eurospin, Prix (79%), Tuodì, MD Discount (78%), DPiù, Lidl, In's, Penny Market (76%), Todis (75%).

Ecco qual è il miglior supermercato d'Italia.

Stando ai sondaggi condotti direttamente sui consumatori, nel momento in cui si decide di andare a fare la spesa nei discount, bisogna procedere “a scaglioni” ovvero acquistare alcuni prodotti da una parte ed altre categorie merceologiche dall’altra.

Lidl ad esempio offre una vasta scelta di attrezzi per la casa, bricolage, giardinaggio ma anche utensili e piccoli elettrodomestici.

Un altro punto di forza di Lidl è che offre, tra gli scaffali, anche prodotti di grandi brand, come Coca Cola, Mulino Bianco, Mutti, Barilla e via discorrendo. Comodo, dunque. Ma Eurospin spicca per il gusto nei prodotti locali, il che a parità di qualità, non è da sottovalutare affatto.

I migliori prodotti in vendita nei discount in Italia: la classifica

Ecco dunque a seguire una selezione di prodotti che merita di essere provata. I punteggi derivano non solo da un’attenta lettura dell'etichetta ma anche dalle caratteristiche organolettiche e dal rapporto tra qualità e prezzo.

Parmigiano Reggiano Dop 30 mesi, Le nostre Stelle, Eurospin

Buonissimo e prodotto da Granterre Parmareggio.

Ricottine Land (stabilimento Granarolo), Eurospin

Sicuramente al banco del fresco sono migliori, ma per averle sempre in frigo e magari preparare un ripieno, vanno benissimo.

Trancio di salmone fresco naturale affumicato a caldo, Lidl

Veramente molto buono, poco da eccepire.

Senape medio-forte, Penny Market

Più semi di senape (19%) della Calvé che ne ha il 16% in composizione. Senza aromi, né addensanti né altre sostanze “sospette” in etichetta.

Farro Bio Organic, Campo largo, Lidl

Bio garantito e certificato da CCPB.

Vellutata piselli e zucchine, Cà dell’Orto, In’s

Con olio extra vergine di oliva. Certo, il cibo già pronto va bandito. Ma se proprio non si ha tempo o ci si trova nel mezzo di una bufera esistenziale o eventi catastrofici in famiglia, meglio optare per del “pronto” di qualità.

Piadina Romagnola IGP alla Riminese, Penny Market

Si arrotola, non si spacca, è morbida e umida. Buonissima.

Spremuta di mele italiane 100%, Puertosol, Eurospin

Solo dalle migliori mele italiane.

Feta Eridanous, Lidl

Tra le specialità etniche, è una di quelle da non far mancare in tavola.

Mela e pera frulla, Bio. In’s

Merenda perfetta per i più piccoli e a ben 6,20€ al litro. La qualità si paga anche al discount, come volevasi dimostrare.

Troccoli cuor di terra, Penny Market

Al massimo 6 minuti di cottura per non farli scuocere e diventare immangiabili, altrimenti sono davvero un ottimo piatto regionale.

Peperoncini ripieni al tonno, Selezione Più, In’s

Perfetti anche sulla tavola delle feste, l’unica pecca e che siano in olio di girasole e non di oliva (se non proprio di olio EVO, il che sarebbe ancora più apprezzabile).

Per concludere, la vera libertà sta nell'essere in grado di fare acquisti informati e consapevoli, ovunque ci si trovi, semplicemente imparando a leggere l'etichetta.