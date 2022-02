Disoccupazione premiata. Tutti i cittadini italiani senza lavoro, in attesa di trovare un impiego, potranno contare nel 2022 su una serie di Bonus. Si tratta di contributi economici nuovi di zecca, estranei alla Naspi e alla Dis-coll classiche erogate dall’INPS. Il riferimento è al Bonus Sar, al Bonus ISCRO per i titolari di Partita IVA, all’assegno di ricollocazione e a molti altri sussidi studiati per i disoccupati. Ecco quali sono e come farne domanda.

Disoccupazione premiata, verrebbe quasi da dire. Tutti i cittadini italiani senza lavoro, in attesa di trovare un impiego, potranno contare su una serie di Bonus 2022 da quest’anno. Si tratta di contributi nuovi di zecca, estranei alla Naspi e alla Dis-coll erogate dall’INPS.

Presentando domanda all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale si può richiedere il riconoscimento del Bonus Sar, dell’assegno di ricollocazione o il Bonus ISCRO, l’aiuto rivolto ai titolari di Partita Iva che sono stati duramente colpiti dalla crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Allo stato attuale, in Italia sono molte le persone in stato di disoccupazione, alla continua ricerca di un lavoro. Ciononostante, le ultime rilevazioni Istat confermano un aumento del tasso di occupazione in Italia, sia per ciascun mese del 2021, sia in rapporto al 2020 segnato dalla pandemia.

I dati registrano 64 mila occupati in più a novembre 2021, rispetto al mese precedente, e circa 494 mila soggetti impiegati rispetto a novembre 2020. Un incremento questo che ha riguardato sia le donne che gli uomini dai 25 ai 34 anni, ma anche gli over 50.

Un segnale certamente positivo che non risolve però il problema della disoccupazione dell’intera penisola. Ancora oggi, infatti, si contano migliaia di famiglie senza lavoro con grosse difficoltà economiche causate dall’assenza di un occupazione.

In questo senso, un aiuto economico può essere fornito da una serie di Bonus 2022 appositamente pensati per chi versa in uno stato di disoccupazione. Dal famigerato Reddito di Cittadinanza (RdC), alla Naspi e alla Disc-coll, per finire all’Assegno Unico Universale per le famiglie con figli fiscalmente a carico.

Ma ci sono altri Bonus 2022 nuovi di zecca sempre a disposizione di chi si trova in uno status di disoccupazione. Vediamo subito di quali si tratta.

Disoccupazione, Naspi e Dis-coll per chi è senza lavoro: ecco tutti i Bonus richiedibili nel 2022

Chi si trova in uno stato di disoccupazione sa benissimo che per la perdita del lavoro spetta la Naspi. Stiamo parlando di una sorta di Bonus disoccupati richiedibile all’INPS solo se si rispettano specifici requisiti.

Primo fra tutti, la perdita dell’occupazione per cause straordinarie, ad esempio in caso di mobbing o mancato pagamento dello stipendio per mesi.

In tali casi, si può abbandonare il proprio lavoro e richiedere all’INPS l’indennità di disoccupazione.

Da quest’anno un nuovo requisito renderebbe amplierebbe ancora di più la platea dei destinatari del Bonus 2022: dovrebbe essere cancellata la condizione secondo la quale la Naspi spetta a chi ha svolto il proprio lavoro per almeno 30 giorni, nell’ultimo anno.

Il diritto alla disoccupazione Naspi scatta avendo versato non meno di 13 settimane di contributi negli ultimi quattro anni.

Ma passiamo alla seconda indennità di disoccupazione: la Dis-coll. Si tratta di un Bonus rivolto a specifiche categorie di disoccupati che hanno interrotto, per cause non imputabili alla propria volontà, rapporti di lavoro parasubordinati (co.co.co).

Possono fruire del Bonus anche coloro che si trovano senza lavoro, ma impegnati in dottorati di ricerca.

Bonus 2022 disoccupazione: ai titolari di Partita IVA spetta il Bonus ISCRO. Come funziona?

Spostiamo l’attenzione su un nuovo Bonus disoccupazione 2022: il Bonus ISCRO.

CITAZIONE: Si tratta di un contributo che spetta a tutti i titolari di Partita IVA che hanno subito perdite del fatturato di almeno il 50%, rispetto ai ricavi e compensi maturati prima della pandemia.

Per poter ottenere il riconoscimento del Bonus bisogna dimostrare di aver avuto un fatturato al di sotto dei 8.145 euro nell’anno di competenza.

Il Bonus disoccupazione, seppur non legato alla perdita del lavoro, verrà erogato per un semestre, mentre potrà essere richiesto solo una volta nel trimetre 2021-2023. La legge di Bilancio 2022 ne ha infatti prorogato la fruizione fino al prossimo anno.

La domanda per fruire del Bonus 2022 va presentata entro il 31 ottobre di ogni anno, mentre gli importi sono variabili. Si potrà ottenere un Bonus ISCRO mensile minimo di 250 euro, massimo di 800 euro.

Tale particolare tipologia di Bonus 2022 per la disoccupazione non potrà eccedere i 4.800 euro complessivi previsti per le sei mensilità. Per quanto riguarda i requisiti, è obbligatorio essere iscritti alla Gestione Separata INPS.

Gli iscritti ad altre casse previdenziali non potranno presentare all’INPS la domanda per ottenere il Bonus in questione. Naturalmente, la posizione contributiva del richiedente dev’essere in regola.

Disoccupazione: Reddito di Cittadinanza per i senza lavoro. Ecco il Bonus 2022

I percettori di disoccupazione Naspi o Disc-coll possono accedere ad un altro Bonus 2022 per disoccupati: il Reddito di Cittadinanza.

Ovviamente nel rispetto di specifici requisiti. Tale misura è stata concepita per offrire un sostegno economico a chi si trova senza un lavoro o non ha mai lavorato.

Per accedere al Bonus disoccupazione 2022 implicito nel RdC occorre rispettare specifiche soglie reddituali.

Nello specifico, l’ISEE non deve oltrepassare i 6.000 euro, 9.630 euro nel caso in cui il nucleo familiare sia in affitto.

Gli importi, invece, sono variabili. Si va da una ricarica RdC minima di 40 euro mensili, fino al tetto massimo di 1.380 euro.

Disoccupazione: da marzo arriva un nuovo Bonus 2022. A chi spetta l’Assegno Unico

Chi in uno stato di disoccupazione potrà fruire di un nuovo Bonus in partenza a marzo 2022. Stiamo parlando dell’Assegno Unico per le famiglie con figli a carico.

In realtà, si tratta della prosecuzione dei pagamenti dell’Assegno Unico temporaneo entrato in vigore lo scorso luglio a favore dei titolari di Partita IVA, degli incapienti, dei percettori del Reddito di Cittadinanza e, appunto dei disoccupati.

Tale aiuto economico, insomma, continuerà ad essere elargito dall’INPS alle categorie sopra indicate anche alla partenza dell’Assegno Unico Universale.

Le domande per accedere alla misura si possono inoltrare già dal 1°gennaio 2022, mentre i pagamenti INPS scatteranno a marzo.

Anche chi si trova in uno stato di disoccupazione, dunque, deve presentare una certificazione ISEE aggiornata, in corso di validità. Ancora una volta gli importi del Bonus 2022 saranno variabili.

Chi ha un ISEE sotto i 15.000 euro riceverà 175 euro al mese per figlio. La cifra scende a 50 euro se l’ISEE supera i 40.000 euro.

Disoccupazione: ecco tutti gli altri Bonus 2022 richiedibili

Oltre ai tanti Bonus disoccupazione sopra elencati, ce ne sono altri poco conosciuti e di nuova introduzione. Partiamo dal Bonus Sar.

Il contributo può essere richiesto da chi ha perso il proprio lavoro, nel caso specifico di contratto in somministrazione, per cause non imputabili alla propria volontà, da non meno di 45 giorni.

Per quanto concerne gli importi, il Bonus 2022 per i disoccupati varia da un minimo di 780 euro ad un massimo di 1.000 euro. Il contributo minimo spetta a chi ha lavorato 90 giorni nell’ultimo anno, il massimo del Bonus, invece, a chi ha svolto il proprio lavoro per almeno 110 giorni.

Va precisato che il Bonus Sar risulta compatibile con le altre indennità di disoccupazione (Dis-coll, Naspi), incluso il Reddito di Cittadinanza.

Analizziamo ora l’assegno di ricollocazione.

Si tratta di un Bonus che spetta a chi si trova in uno stato di disoccupazione, ma ha tutte le intenzioni di mettersi in gioco frequentando corsi di formazione. L’importo dell’assegno è di 5.000 euro e va utilizzato presso gli enti che forniscono assistenza della ricerca del lavoro, come i centri per l’impiego.

Tale ente di attiva per trovare un lavoro al disoccupato ricevendo dall’INPS un Bonus via, via crescente degli importi a secondo del tipo di contratto di occupazione.

Il Reddito di Dignità, invece, è una misura attiva solo in Puglia.

La lista dei Bonus disoccupazione 2022 come si può vedere è abbastanza ampia. C’è il Bonus patente da 1.000 euro, riservato ai giovani sotto i 35 anni di età interessati ad intraprendere la carriera di autotrasportatore.

Poi ancora, il Bonus dedicato alle casalinghe disoccupate e via dicendo.