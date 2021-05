Tutto pronto per erogare il nuovo bonus da 1.000 euro. La nuova misura è stata approvata dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato. Il bonus, che sarà erogato nel corso del 2021, è destinato ai titolari di partita Iva, che per un motivo o l'altro sono stati esclusi dai contributi a fondo perduto.

Questa nuova misura, in estrema sintesi, potrebbe essere battezzata come il bonus degli esodati, ossia di quelli che sono stati dimenticati dal Decreto Sostegni. Proprio grazie a questo sono stati riconosciuti dei contributi a fondo perduto ad imprese e lavoratori autonomi, arrivando a prevedere, però, dei criteri completamente differenti rispetto al passato. Uno dei requisiti che sono richiesti per poter accedere al bonus prevede che la differenza tra il fatturato mensile medio registrato nel 2020 abbia subito un calo del 30% rispetto a quello del 2019. Non spetta alcun tipo di contributo a fondo perduto a quanti non abbiano registrato un calo almeno del 30%.

Bonus 1.000 euro: chi lo può richiedere!

Questo è il motivo per il quale il Governo guidato da Mario Draghi ha deciso di stanziare un bonus, una tantum dell'importo di 1.000 euro. Per poter accedere al nuovo sussidio sarà necessario:

aver aperto la partita Iva nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2018;

l'attività di impresa, nel corso del 2019, deve risultare avviata. Questo requisito deve risultare dal Registro delle imprese della Camera di Commercio ;

; i soggetti interessati non devono aver usufruito dei contributi previsti dal Decreto Sostegni.

Il bonus verrà riconosciuto per un tetto massimo di 1.000 euro. Non spetterà a quanti abbiano cessato l'attività. Stando alle prime indiscrezioni che sono giunte, per questo bonus dovrebbero valere le stesse indicazioni previste per il contributo a fondo perduto, quindi non dovrebbe concorrere

alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi [...] né alla formazione del valore di produzione netta.

Qualche piccola precisazione!

Il bonus da 1.000 euro per i dimenticati o le startup si discosta, comunque, in qualche punto rispetto a quella che a tutti gli effetti è considerata come la misura principale. Per i soggetti, che hanno usufruito della misura principale, sarebbe in arrivo una seconda tranche di aiuti economici, mentre per le startup che possono usufruire di questo bonus si parla unicamente di un aiuto per il 2021. Ma non basta: quando ci si riferisce alla formula standard dei contributi a fondo perduto, si parte da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 2.000 euro, mentre per questo bonus è prevista solo e soltanto un'erogazione pari a 1.000 euro.

Dobbiamo poi sottolineare un punto dolente di tutta la storia. I soldi, molto probabilmente, non arriveranno velocemente. Nel testo si legge che per dare forma concreta a questo bonus è necessario attendere un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Questo, ovviamente, allungherà i tempi di erogazione del contributo. Molto probabilmente non saranno rispettati i tempi rapidi registrati per l’erogazione degli aiuti economici previsti dall’articolo 1 del Decreto Sostegni.

Bonus o credito d'imposta!

Una delle possibilità lasciate aperte dal legislatore è quella di trasformare il contributo a fondo perduto in credito di imposta dello stesso valore. Questo credito potrà essere utilizzato in compensazione. Per il momento non è ancora chiaro se questa regola valda anche per il bonus 1.000 euro per gli esclusi. Nel testo dell'emendamento si legge: