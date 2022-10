È possibile fare in pieno inverno una doccia calda senza gas? Un vero e proprio incubo, di questi tempi, e non c’è da stupirsi che tutti siano alla ricerca spasmodica di soluzioni per tenerlo il più possibile lontano da casa ma senza ovviamente soffrire il freddo o rinunciare al comfort di acqua calda sanitaria sempre disponibile. Ecco allora alcune soluzioni per risparmiare un po’ di gas mentre si fa la doccia.

In cucina le alternative sono numerose, grazie all’utilizzo degli elettrodomestici come forno o robot da cucina. Abbiamo già passato in rassegna i vari metodi alternativi per il riscaldamento domestico ma come fare per la produzione di acqua calda senza gas?

In inverno è davvero difficile rinunciare a una bella doccia bollente tutti i giorni, senza contare che, in mancanza di lavastoviglie, lavare i piatti con un po’ di acqua calda è sicuramente più confortevole ed efficace.

Acqua calda senza gas: come fare senza utilizzare la caldaia

In alcune circostanze, utilizzare la caldaia sarà indispensabile. Basti pensare a chi ha i capelli lunghi e necessita di uno shampoo prolungato e dal risciacquo accurato.

Fortunatamente però non si tratta di un’operazione ripetuta quotidianamente, quindi è possibile sopperire in altre occasioni alle esigenze della famiglia, sostituendo l’uso del gas con metodi alternativi per riscaldare l’acqua.

L’unico metodo che garantisce il risultato senza spendere un solo euro consiste nello sfruttare il calore del sole.

È evidente che chi ha la fortuna di avere un pannello solare, può provvedere tranquillamente alla produzione di acqua calda a uso sanitario, semplicemente sfruttando l’accumulo idrico riscaldato all’interno del boiler.

Per coloro che invece non hanno la possibilità di usufruire di questa soluzione, il consiglio è di posizionare delle bottiglie di plastica piene d'acqua al sole, utilizzandole per rinfrescarsi velocemente oppure riempire una bacinella per il bucato a mano o per mettere in ammollo le stoviglie.

Sempre per cercare di ridurre il consumo di gas, può essere utile sapere che ad esempio in Paesi come il Brasile questa risorsa fossile non si utilizza.

Per avere acqua calda in doccia ad esempio, si monta un soffione con riscaldatore istantaneo che, grazie a una resistenza, riesce a riscaldare l’acqua, giusto il tempo di una doccia veloce.

Questi dispositivi si trovano in vendita anche online e hanno prezzi modici.

Ovviamente, è bene sottolinearlo ancora una volta, si tratta di piccoli trucchi che ogni tanto ci permettono di non accendere la caldaia a gas, che però resta un punto di riferimento nella maggior parte dei casi.

Scaldabagno elettrico o pompa di calore: come fare una doccia calda senza gas in inverno

Forse in molti si stupiranno ma in molte case la caldaia a gas non è presente, anche in Italia. Soprattutto nei centri abitati più freddi, dove quasi tutti hanno a disposizione una stufa a pellet o un termocamino a legna, va da sé che l’utilizzo del gas per scaldare l’acqua è superfluo.

Analizzeremo questi due metodi per produrre l’acqua calda sanitaria, nel paragrafo conclusivo dell’articolo.

Certo è che se la temperatura della giornata non richiede di accendere il riscaldamento, si deve avere a portata di mano un sistema per riscaldare l’acqua velocemente e quindi poter fare una doccia calda.

In questi casi, è l’elettricità che sostituisce l'approvvigionamento di gas, sfruttando o uno scaldabagno elettrico oppure una pompa di calore.

Il primo sistema ormai si poteva affermare che fosse in disuso ma sta tornando alla ribalta, proprio in relazione alle ultime congiunture internazionali che hanno portato il costo del gas alle stelle.

È pur vero che in questo caso si consuma elettricità, ma in questo caso si possono sfruttare le fasce orarie più convenienti e quindi abbattere un po’ i costi in bolletta a fine mese.

La pompa di calore rappresenta invece il sistema più diffuso, in grado di produrre acqua calda per il riscaldamento, a cui abbinare un serbatoio di accumulo pronto all’uso e dal quale attingere all’occorrenza.

Stufa a pellet idro o termocamino a legna: doccia calda senza gas e riscaldamento assicurati in inverno

Chi li ha provati perché la propria abitazione ne è provvista, sa che entrambi questi sistemi di riscaldamento in casa sono impagabili.

Le materie prime che si utilizzano sono per l’appunto, il pellet e la legna. Grazie a stufa a pellet idro e termocamino, l’impianto è collegato ai caloriferi di tutta la casa, nonché ai tubi della caldaia.

Nel momento in cui il fuoco scoppietta, l’acqua si riscalda e va in circolo, riscaldando i termosifoni e quindi tutti gli ambienti.

Nel momento del bisogno però, quell’acqua si può utilizzare per fare la doccia o utilizzarla in cucina per sgrassare le pentole.

Se l’acqua calda si utilizza a scopo sanitario, allora momentaneamente non va più in circolo nei termosifoni, che iniziano a raffreddarsi.

Ma è sufficiente smettere di usare l’acqua, per farla tornare in circolo e continuare a regalare tepore a tutta la casa.

Senza dubbio stufa e termocamino richiedono assistenza costante e pulizia ma permettono di tenere lontano lo spettro del consumo di gas.

Pellet e legna hanno un loro costo ma la spesa è maggiormente “sotto controllo”, dal momento che si acquista la materia prima in base al proprio budget e il suo consumo si può dosare e regolare nel tempo, senza brutte sorprese a scatola chiusa nè pericolosi conguagli in agguato.