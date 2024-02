Bollette dimezzate grazie ai doppi vetri: ecco quanto si risparmia con esattezza

Nel tentativo di risparmiare sul riscaldamento, sempre più italiani sono alla ricerca di soluzioni per rendere la propria abitazione efficiente dal punto di vista energetico. In questo senso, una soluzione ottimale è rappresentata dai doppi vetri. Quanto si risparmia grazie alla loro installazione? Si tratta di una domanda che in molti si pongono.

L'efficacia dei doppi vetri, noti anche come vetrocamera, nel mantenere la temperatura interna costante è nota. Tra l’altro, chi è attento ad effettuare scelte ecosostenibili decide spesso di installare questi infissi non soltanto per risparmiare, ma anche per evitare di pesare sull’ambiente attivando il riscaldamento perennemente, quando basterebbe piuttosto isolare al meglio la propria abitazione.

Ma quanto si risparmia effettivamente con l'installazione di doppi vetri?

In questa guida scopriremo, nei dettagli, tutti i benefici economici in termini di risparmio legati all'uso del vetro camera.

Quanto si risparmia in bolletta con i doppi vetri?

Per capire se l’installazione degli infissi in vetrocamera è davvero conveniente, prima di analizzarne i costi di installazione cercheremo di rispondere alla nostra domanda iniziale. Scopriremo cioè nel dettaglio quanto si risparmia in bolletta con i doppi vetri.

Secondo gli esperti che hanno effettuato stime in merito all’utilizzo degli infissi in vetrocamera, con i doppi vetri si può risparmiare fino al 50% del prezzo delle bollette.

Ovviamente, si tratta di una stima generale, in quanto i consumi legati al riscaldamento non dipendono esclusivamente dall’isolamento termico. Anche il tipo di riscaldamento scelto, i costi previsti e la zona climatica possono incidere.

In ogni caso, se consideriamo una spesa annuale di riscaldamento pari a 400 euro circa per abitazioni senza infissi in vetro camera, installando i doppi vetri nella medesima abitazione i costi necessari per il riscaldamento la cifra si dimezza fino a 200 euro.

Quanto costa installare i doppi vetri alle finestre?

Dunque, con l’installazione di infissi con doppi vetri il risparmio economico sul riscaldamento è indubbio. È chiaro che, per ottenere un tale ed enorme vantaggio, andranno considerati anche i costi di installazione degli infissi in vetrocamera.

La sostituzione degli infissi tradizionali con quelli con doppi vetri può essere costosa, e varia a seconda dei materiali scelti per gli infissi stessi.

In generale, per infissi in legno o PVC è necessaria una spesa minore: per ogni metro quadro la spesa è di circa 400 euro. Per chi, invece, intende optare per infissi di ultima generazione, come quelli in legno alluminio, la spesa può addirittura arrivare ai mille euro per ogni metro quadrato.

Ad ogni modo, nel nostro Paese sono attive diverse agevolazioni fiscali che possono essere sfruttate per la sostituzione degli infissi.

Questa operazione rientra tra i lavori che permettono il miglioramento dell’efficienza energetica, e possono dunque fruire innanzitutto dell’Ecobonus. La misura permette, per tutto il 2024, di ottenere indietro una detrazione pari al 50% delle spese. Il tetto massimo da spendere per la sostituzione degli infissi, in questo caso, è di 60.000 euro.

Se l’abitazione si trova in una delle zone ad elevato rischio sismico, poi, è anche possibile accedere al Sismabonus 2024. L’agevolazione potrà essere richiesta se, insieme all’installazione dei doppi vetri, si avvieranno lavori di adeguamento sismico dell’immobile.

Il Sismabonus concede una detrazione variabile, dal 50 all’85%, a seconda dei lavori e della tipologia di abitazione.

Infissi in vetrocamera: tutti i vantaggi

Ora che sappiamo quanto si risparmia con i doppi vetri e quanto costa installarli, concludiamo la nostra guida con l’analisi dei vantaggi.

Infatti, gli infissi in vetrocamera non offrono soltanto un perfetto isolamento termico che consente di risparmiare. Si tratta innanzitutto di una misura di sicurezza, dato che questa tipologia di vetro è molto difficile da rompere.

Inoltre, i modelli più all’avanguardia permettono l’isolamento acustico e un filtro dai raggi UV.