Doppio Bonus famiglia ISEE anche alto, più di 3.500€ a questi genitori: corsa alle domande

Doppio Bonus famiglia pronto per entrare nelle tasche dei nuclei familiari con figli a carico in tenera età: più di 3.500 euro potranno essere richiesti dai genitori titolari di un ISEE anche alto alla scadenza prefissata per la presentazione delle domande. Vediamo subito chi sono i fortunati beneficiari e come funziona il Bonus.

Ottime notizie arrivano per i genitori italiani, sempre più costretti in quest’ultimo periodo a tirare la cinghia a causa dei rincari delle bollette di luce, acqua, gas e dei costi del carburante da mesi schizzati alle stelle.

Fortunatamente, l’assegno Unico e universale offre un sostegno economico considerevole alle famiglie, nonostante abbia finito per assorbire quota parte dei Bonus famiglia INPS attivi e richiedibili fino allo scorso anno.

Un insolito destino è toccato ad uno dei Bonus famiglia più richiesti negli anni: il Bonus asilo nido. Già, perché il contributo è rimasto in piedi nonostante l’ingresso in scena dell’Assegno Unico.

È facile intuire, però, che un solo Bonus attivo come aiuto per le famiglie a carico sia insufficiente.

Per questo motivo, non solo il Bonus nido viene riconfermato, ma diventa anche doppio grazie alla possibilità offerta da una regione italiana alle famiglie residenti di poter richiedere un Bonus famiglia extra di 600 euro, tenuto conto dell’ISEE del nucleo stesso.

Un aiuto economico quest’ultimo che va ad unirsi al Bonus famiglia a ISEE anche alto erogato dall’INPS e che, insieme al Bonus regionale di cui vi parleremo a breve, offrirà ai genitori la possibilità di ottenere più di 3.500 euro a titolo di Bonus asilo nido.

Insomma, un doppio Bonus famiglia a ISEE sia alto che basso potrà essere richiesto dai nuclei familiari composti da bambini iscritti al nido. Il tutto per agevolare ai genitori le spese che la frequentazione del nido comporta.

Senza perdere altro tempo, vediamo subito in cosa consiste il doppio Bonus famiglia per più di 3.500 euro, chi sono i fortunati genitori a cui si rivolge, quali sono i requisiti da rispettare per poter beneficiare del sussidio (ISEE compreso) e come presentare domanda.

Ecco tutte le novità e gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Doppio Bonus famiglia ISEE anche alto, più di 3.500€ a questi genitori: corsa alle domande

Prima di procedere indicando quali sono questi genitori a cui spetta il contributo complessivo di 3.500 euro, occorre capire come si compone in doppio Bonus famiglia in questione.

La prima tranche fa riferimento al Bonus asilo nido riconfermato a livello centrale, già richiedibile mediante presentazione delle domande all’INPS. Lo stesso Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha dato ad agosto l’ok all’inoltro delle domande utili all’ottenimento del Bonus famiglia.

La stessa finestra temporale deputata all’accoglimento delle domande rimarrà attiva fino alla fine dell’anno in corso, anche se i rimborsi delle spese sostenute per le rette di iscrizione dei bambini agli asili nido partiranno il prossimo luglio.

Ma veniamo ai beneficiari. A questo punto è importante chiedersi chi sono questi genitori a cui si rivolge la prima tranche del doppio Bonus famiglie di 3.500 euro ottenibile anche con ISEE alto?

Il contributo spetta esclusivamente ai genitori come rimborso spese per tutte le mensilità pagate per la frequentazione da parte del figlio del nido. Ovviamente, deve trattarsi di un bambino sotto i 3 anni di età.

Stiamo parlando di un Bonus famiglia veramente ghiotto dal punto di vista economico: rispettando alcuni requisiti, infatti, si potranno ottenere fino a 3.000 euro annui anche con ISEE altro.

La seconda tranche del doppio Bonus famiglia da 3.500 euro fa riferimento, invece, ad un contributo di natura regionale rientrante nel progetto “fattore famiglia” pensato dalla Regione Veneto.

Qui le famiglie potranno richiedere il Bonus se vivono entro i confini regionali e se rispettano una determinata soglia ISEE: di quale si tratta.

Doppio Bonus famiglia per più di 3.500 euro anche a ISEE alto, ecco tutti gli importi

Il doppio Bonus famiglia 3.500 euro, dato dalla somma tra il contributo erogato dall’INPS e quello messo in campo dalla Regione Veneto, può essere richiesto dai nuclei familiari con figli iscritti al nido solo nel rispetto di specifici requisiti.

Entrambi i contributi sono vincolati al rispetto di una specifica soglia ISEE.

Per quanto concerne il Bonus asilo nido erogato dall’INPS, chi ha un ISEE fino a 25.000 euro potrà beneficiare di un rimborso fino a 3.000 euro, suddiviso in 11 rate da 272,72 euro al mese. I nuclei familiari con un reddito inferiore a 4.000 euro, invece, riceveranno un Bonus famiglia complessivo di 2.500 euro, ripartito sempre in 11 rate da 227,27 euro.

Anche le famiglie con un reddito ISEE alto, sopra 40.000 euro, potranno accedere al Bonus. In questo caso, l’importo del rimborso non andrà oltre i 1.500 euro (11 rate da 136,37 euro).

Spostiamoci ora sul Bonus messo in campo dalla regione Veneto. La seconda tranche del Bonus famiglia complessivo di 3.500 euro andrà solo ai residenti che non superano i 15.000 euro di ISEE.

Gli stessi, presentando domanda per il Bonus nido rientrante nel progetto “fattore famiglia”, riceveranno un importo variabile da un minimo di 200 ad un massimo di 600 euro.

Come fare domanda per il doppio Bonus famiglia di 3.500 euro

Presentare domanda per accedere al doppio Bonus famiglia di oltre 3.500 euro è abbastanza semplice. Naturalmente, il Bonus asilo nido fino a 3.000 euro va richiesto all’INPS rispettando le soglie ISEE viste in precedenza.

La domanda va presentata dalla piattaforma online del sito internet ufficiale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale accessibile tramite SPID, CNS o CIE.

I genitori avranno tempo fino al 31 dicembre 2022 per inoltrare la propria richiesta.

Il Bonus famiglia della Regione Veneto, invece, oltre ad essere cumulabile con il contributo erogato dall’INPS, va richiesto dal sito internet ufficiale della Regione, nel rispetto della soglia ISEE sopra indicata, entro il prossimo 15 ottobre.