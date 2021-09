C’è attesa per il bonus idrico 2021 da 1.000 euro. Il Governo starebbe ultimando i lavori per emanare il decreto attuativo che dia definitivamente il via alla misura. L’agenzia delle Entrate, invece, ha velocizzato i tempi mettendo a disposizioni di tutti una nuova agevolazione che permette un ingente risparmio in bolletta: il bonus acqua potabile. Scopriamo insieme in cosa consiste e come funziona il doppio bonus.

Da poco più di due mesi l’Agenzia delle Entrate ha comunicato a tutti i contribuenti l’introduzione di un nuovo provvedimento che porterebbe a risparmiare fior di quattrini in bolletta, mentre il Governo Draghi sembra tralasciare ancora una volta il bonus idrico 2021 ormai in stand-by da diversi mesi.

In realtà, il bonus acqua potabile 2021, disciplinato dall’Agenzia delle Entrata e già attivo, non è un’agevolazione proprio di nuova introduzione ma l’ultimazione di un percorso iniziato un po' di tempo fa.

Per la precisione, il bonus acqua potabile è stato inserito nella Legge di Bilancio 2021 approvata ed entrata in vigore per mano del recente esecutivo con a capo l’ex governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi.

Si è dovuto attendere, però, il mese di giugno 2021 affinché la misura entrasse definitivamente a regime. Ma a chi è rivolto e come funziona il bonus acqua potabile?

La platea dei beneficiari a cui l’agevolazione si rivolge è abbastanza ampia. Possono accedere al benefit tanto i privati cittadini, quanto le imprese distribuite in lungo ed in largo per l’Italia.

L’agevolazione, dunque, andrà ad interessare una larga fetta di italiani.

Per quanto concerne il suo funzionamento, il bonus acqua potabile non si concretizza in una somma di denaro da erogare ai potenziali beneficiari, ma in una sorta di sconto sulla spesa supportata per l’acquisto di specifici apparecchi che rendono possibile una riduzione dei consumi idrici oltre a limitare l’uso dei contenitori in plastica.

In gergo tecnico, i beneficiari del bonus acqua potabile 2021 potranno godere di una detrazione Irpef del 50% sulla spesa sostenuta per acquistare specifici dispositivi utili a raggiungere la finalità sopra indicata.

Per avere una panoramica completa dei bonus senza ISEE richiedibili entro il 2021, si consiglia la visione di un dettagliato video YouTube di “Mondo Pensioni”, un canale online costantemente aggiornato, contenente interessanti video guide che meglio aiutano a comprendere come funzionano sussidi e contributi messi a disposizione dal Governo, senza tralasciare le modalità per farne domanda.

Bonus acqua potabile: in cosa consiste

Ancor prima di soffermarci sugli importi e le modalità per poter richiedere il bonus acqua potabile è necessario procedere a ritroso nel tempo per comprenderne il suo funzionamento.

Per i privati cittadini la misura si concretizza in sostegno economico del valore di 500 euro introdotto dal governo per incentivare al risparmio della risorsa idrica attraverso l’acquisto e l’installazione di apparecchi e dispositivi che ne limitano il consumo.

Più nei dettagli, il bonus acqua potabile 2021 si sostanzia in una detrazione fiscale del 50% sulle spese sostenute per comprare ed installare i dispositivi necessari a limitare lo spreco idrico e l’utilizzo di contenitori in materiale plastico.

Pur trovando spazio nella Legge di Bilancio 2021, l’agevolazione è diventata definitivamente accessibile con il decreto attuativo firmato lo scorso giugno 2021. Il provvedimento, infatti, ha reso noto requisiti da rispettare e condizioni da soddisfare, oltre ad altri dettagli riguardanti il funzionamento, del bonus acqua potabile 2021.

Lo stesso è disciplinato dall’Agenzia delle Entrate come da comunicazione datata 16 giugno 2021.

Bonus acqua potabile: ISEE o non ISEE?

Nonostante la definizione del bonus acqua potabile si sia fatta attendere, come contropartita sono pochi i requisiti da osservare per poter accedere all’agevolazione.

Prima di vedere quali sono, però, occorre precisare un concetto che abbiamo avuto modo di anticipare in apertura di articolo.

Il bonus acqua potabile 2021 non prevede alcuna erogazione di denaro a favore dei soggetti individuati come possibili beneficiari del contributo, ma verrà riconosciuto un credito d’imposta del 50% sull’ammontare complessivo dei costi supportati per comprare ed installare i dispositivi indicati nella comunicazione online sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Un’altra precisazione va fatta in merito all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Diversamente dalla maggior parte dei contributi introdotti dal Governo per ammortizzare la crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, si potrà usufruire del bonus acqua potabile a prescindere dal valore del reddito ISEE di appartenenza.

In modo più chiaro, si potrà godere della detrazione Irpef del 50% senza l’obbligo di rispettare soglie massime o minime reddituali.

Il solo accorgimento da seguire è di procedere all’acquisto e all’installazione dei dispositivi indicati dall’Agenzia delle Entrate, pena la possibilità di non ricevere alcun rimborso per la spesa supportata.

A chi spetta il Bonus acqua potabile?

L’agenzia delle Entrate con comunicazione del 16 giugno 2021 disciplina il funzionamento del bonus acqua potabile.

Arrivati a questo punto dell’articolo i lettori saranno certamente curiosi di sapere chi potrà accedere al bonus acqua potabile 2021.

Ebbene l’agevolazione voluta dal Governo Draghi per spingere i cittadini ad un uso parsimonioso della risorsa idrica e della plastica non spetta a tutti, ma interessa una fetta considerevole di italiani.

Più nello specifico potranno usufruire del bonus acqua potabile 2021 i privati cittadini, le imprese e gli enti, anche religiosi, che si dimostrano propensi al risparmio idrico.

Bonus acqua potabile: come funziona?

Qualcosa sul funzionamento del bonus acqua potabile è già stata anticipata. Ai beneficiari dell’agevolazione verrà riconosciuto un credito d’imposta del 50% sul totale delle spese pagate per acquistare e/o installare specifici dispositivi di risparmio idrico nel periodo che va dal gennaio 2021 fino alla fine del prossimo anno 2022.

A conferma di quanto detto dal sito internet agenziaentrate.gov.com si legge: “Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, è previsto un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022…” Tale credito potrà essere utilizzato per coprire esclusivamente le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di dispositivi di filtraggio d’acqua, mineralizzazione, addizione e/o raffreddamento di anidride carbonica alimentare.

Volendo essere più precisi, soltanto l’acquisto di tali sistemi permette ai potenziali beneficiari l’accesso al bonus acqua potabile e la conseguente possibilità di detrarre il 50% delle spese in sede di dichiarazione dei redditi.

Il rimborso della metà della somma pagata avverrà solo nel rispetto di questa condizione.

Bonus acqua potabile: quanto spetta di rimborso?

Senza troppi giri di parole, i beneficiari del bonus acqua potabile potranno ottenere il rimborso di una somma massima di 500 euro. La detrazione fiscale del 50%, infatti, si applica su un tetto massimo di spesa di 1.000 euro per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022.

Discorso a parte per gli enti appartenenti al terzo settore, religiosi e per arti e professioni. Insomma, per tutti i beneficiari diversi dal privato cittadino l’ammontare massimo di spesa da sostenere non dovrà superare i 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Potrebbe accadere, però, che nel corso degli anni la percentuale di detrazione subisca una riduzione. Questo perché al momento la Legge di Bilancio 2021 ha previsto uno stanziamento di 5 milioni di euro all’anno, per tutti i tre anni, da destinare alla copertura della misura.

Dunque, potrebbe succedere che qualcuno venga tagliato fuori dal rimborso al 50% della spesa.

Ad ogni modo, l’Agenzia delle Entrate si assicurerà che tutto proceda secondo i programmi procedendo al controllo minuzioso delle domande presentate per accedere al bonus e al calcolo del credito d’imposta.

Nel caso in cui, si dovessero ammettere a beneficio una grossa mole di domande che complessivamente superano il finanziamento di 5 milioni di euro previsti dal Governo per il solo 2021, si dovrà procedere ad un taglio della percentuale di detrazione del bonus acqua potabile spettante a ciascun beneficiario.

Bonus acqua potabile 2021: come ottenerlo

La modalità di richiesta del bonus acqua potabile 2021 è molto semplice. È sufficiente comunicare all’Agenzia delle Entrate la somma sostenuta per acquistare ed installare i dispositivi, inoltrando la domanda dal sito internet ufficiale dell’Ente.

Per questo motivo, ciascun beneficiario è tenuto alla conservazione di tutti i documenti comprovanti l’acquisto dei sistemi di risparmio (fattura elettronica, scontrino fiscale e via dicendo) sui quali va indicato il codice fiscale del soggetto fruitore del bonus.

Anche il pagamento è sottoposto a particolare disciplina. Se il beneficiario del bonus acqua potabile è una persona fisica, i costi per dotarsi degli apparecchi necessari a beneficiare del bonus vanno pagati tramite strumenti di pagamento tracciabili (carte di credito, carte di debito, bancomat, bonifico postale e bancario).

È assolutamente bandito l’uso del contante.

Per quanto riguarda la scadenza della domanda, l’istanza di accesso al bonus acqua potabile 2021 va presentata all’Agenzia delle Entrate tra il 1°ed il 28 febbraio del mese successivo a quello in cui si è proceduto all’acquisto dei dispositivi.

1000 euro senza ISEE con il Bonus idrico 2021

Passiamo ora al bonus idrico 2021. Un’agevolazione di 1.000 euro da non confondere con il bonus acqua potabile.

Il sussidio spetta a coloro che per limitare il consumo dell’acqua decidono di effettuare specifici interventi nella propria casa.

Per poter ottenere il riconoscimento del benefit è indispensabile avere la residenza italiana, mentre è praticamente ininfluente l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), per come previsto dalla manovra di bilancio 2021.

Il bonus idrico 2021 di 1.000 potrà essere utilizzato esclusivamente a copertura delle spese supportate per sostituire i vecchi sanitari in ceramica con altri a scarico ridotto, colonne doccia, soffioni di cucina e bagno e via dicendo.

Bonus idrico 2021: come funziona

Per visionare la lista completa degli interventi ammessi al bonus basta cliccare QUI.

Ci teniamo a precisare che anche le opere murarie ed idrauliche collegate allo smontaggio e alla dismissione dei vecchi sistemi, se necessarie, rientrano nel computo del bonus idrico 2021.

Il termine ultimo per richiedere il benefit è il 31 dicembre 2021.