Scattano i pagamenti INPS del bonus stagionali 2021. Dopo tant’attesa, disguidi e annunci di pagamento, alla fine sempre posticipati, arriva il via libera all’erogazione del bonus a favore della categoria dei lavoratori stagionali. Questi riceveranno il doppio pagamento del bonus da 1.600 euro e l’altra tranche da 2.400 euro sanciti tanto dal Decreto Sostegni I, quanto dal Sostegni bis entrato in vigore lo scorso 26 maggio. Ecco quando partiranno i pagamenti.

La data tanto attesa è arrivata. A partire dal 9 luglio 2021 l’INPS procederà al pagamento delle due agevolazioni emanate dal Governo a sostegno della categoria dei lavoratori stagionali: il bonus da 1.600 e 2.400 euro.

Il doppio bonus, dunque, per un ammontare complessivo di 4.000 euro dopo tanto peregrinare entrerà nelle tasche di migliaia di cittadini italiani.

La spinta verso il pagamento dei due Ristori, introdotti ricordiamolo dai decreti Sostegni I e bis, quindi per mano sia dell’ex esecutivo guidato da Giuseppe Conte, sia dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, arriva grazie alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto-legge n. 99/2021 del 30 giugno 2021 contenente nuove misure in materia fiscale, sostegno alle imprese, tutela dei consumatori e del lavoro.

Proprio nel “Decreto Lavoro ed Imprese”, viene contemplato un aumento dell’ammontare delle risorse stanziate a copertura del bonus stagionali 2021. Per meglio intenderci, tale incremento verrà utilizzato per finanziare i due benefit da 1.600 euro e 2.400, anche se non riguarderà tutti.

Si consiglia la visione del recente video YouTube della Redazione The Wam che fa il punto sul pagamento del bonus stagionali 2021 a luglio.

Nei paragrafi successivi approfondiremo la questione, per il momento scopriamo insieme chi potrà godere dell’agevolazione e quale sarà la data da segnare in rosso sul calendario come promemoria di avvio dei pagamenti INPS.

Bonus stagionali 2021: quando partiranno i pagamenti?

I pagamenti dei due bonus da 1.600 euro e 2.400 partiranno a poco meno di un giorno. Il 9 luglio 2021 è la data da tenere sott’occhio e che allieterà la giornata di molti ma non tutti. Perché?

È stato più volte ripetuto come i pagamenti non vengono effettuati tutti nello stesso momento, ma secondo scaglioni. Pertanto, non rimane che controllare frequentemente il proprio fascicolo previdenziale INPS per rendersi conto se compare o meno la data di pagamento prevista i due bonus stagionali 2021.

Lo ricordiamo al fine di evitare confusioni, il pagamento delle due indennità in questione spetta a quanti ancora non hanno incassato il ristoro previsto dal Decreto Sostegni I di ammontare pari a 2.400 euro, a cui spetta automaticamente anche la seconda tranche di pagamenti come indicato dal Decreto Sostegni bis entrato in vigore lo scorso 26 maggio, vale a dire il bonus stagionali 2021 di 1.600 euro.

Bonus lavoratori stagionali 2021: cosa ha smosso le acque?

I diretti interessati alla vicenda sapranno come il pagamento del bonus stagionali ha creato non poco battibeccare soprattutto fra gli appartenenti alla categoria. In effetti, sulla data di erogazione del doppio bonus 2021 si è avuto un tira e molla senza precedenti, almeno fino a qualche giorno fa quando è avvenuta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2021 del decreto n. 99/2021 “Lavoro ed Imprese” a sostegno e a tutela del lavoro, dei consumatori e delle imprese.

È infatti il recente provvedimento governativo a chiudere il cerchio e a decretare un incremento delle risorse da destinare al bonus stagionali 2021.

Per essere più precisi, tali somme in più verranno utilizzate per finanziare l’erogazione del bonus lavoratori stagionali da 1.600 euro. I pagamenti automatici, in questo caso, spetteranno solo a chi aveva fruito del benefit di ammontare pari a 2.400 euro.

Inoltre, le nuove risorse serviranno a coprire i pagamenti del bonus da 2.400 euro a favore di chi, già da maggio 2021, aveva presentato domanda di richiesta dell’agevolazione senza aver ottenuto alcuna notizia in merito.

E ancora, come confermato dal sito thewam.net: “Il pagamento dei riesami per il bonus da 2.400 euro il cui iter è fermo presso le sedi territoriali INPS”.

Bonus stagionali 2021: chi ha diritto ai 1.600 euro INPS?

L’agevolazione prevista dal Decreto Sostegni bis, come per qualsiasi altro bonus INPS, non spetta indistintamente a tutti. Destinatari del benefit sono i lavoratori appartenenti alle categorie che più di tutti sono stati messi in ginocchio dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalla conseguenti limitazioni governative imposte per arginare il contagio.

Nei dettagli, si tratta dei lavoratori stagionali, dipendenti, in somministrazione del settore turistico, degli stabilimenti termali purché abbiano maturato almeno 30 giornate di lavoro nel periodo che va dal 1°gennaio 2019 al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del DL Sostegni bis.

Si aggiungono alla lista i lavoratori intermittenti, gli autonomi senza Partita Iva e gli addetti vendita a domicilio.

A particolare disciplina sono sottoposti i lavoratori dello spettacolo. Questi posso beneficiare del bonus stagionali 2021 se hanno maturato almeno 30 giornate di lavoro e se titolari di un reddito non eccedente l’ammontare di 75.000 euro, riferito al 2019, oppure con almeno 7 giornate lavorative e un reddito per l’anno 2019 inferiore a 35.000 euro.

Chi soddisfa tali requisiti e ha già usufruito del bonus stagionale precedente, quello da 2.400 euro disciplinato dall’art.10 decreto-legge 41/2021, non deve presentare alcuna nuova istanza. L’indennità viene, infatti, riconosciuta in modo automatico come precisato dall’Agenzia delle Entrate nel messaggio n. 2309/2021.

Discorso a parte per quanti non hanno mai avuto accesso al benefit. In questo caso, va presentata una nuova domanda e dovranno attendere per il pagamento del bonus stagionali, oltre il 9 luglio 2021.

Bonus stagionali: per i lavoratori in somministrazione doppio controllo

Il rapporto di lavoro in somministrazione è particolare per natura. A tale preposito, la possibilità di poter riconoscere l’agevolazione ai lavoratori di categoria è assoggettata ad un controllo doppio non soltanto sui requisiti che i soggetti devono possedere per poter avere accesso al benefit, ma anche sull’impresa utilizzatrice.

Per meglio intenderci, assodato il possesso dei requisiti indispensabili per accedere al bonus stagionali, l’Ente di previdenza apre la strada ad una seconda verifica: controlla che il lavoratore sia stato inviato ad espletare la sua mansione in realtà aziendali che riconoscono l’accesso al beneficio.

Tali lavoratori, a cui spetta il bonus da 1.600 euro per i mesi di giugno e luglio 2021, rientrano nella platea di beneficiari a stretto giro del benefit. Il contributo va corrisposto, infatti, sia ai lavoratori del settore turistico degli stabilimento termali secondo i codici ATECO di identificazione, sia a quelli che svolgono la propria attività lavorativa in settori differenti.

Su di essi, parte un controllo dei requisiti di ammissione al bonus che si sostanzia nella lettura delle comunicazioni (UniSomm) inviate obbligatoriamente dai datori di lavoro al Ministero afferente.

In questo modo, l’INPS effettua una seconda verifica sui requisiti posseduti da tali lavoratori. Tale situazione è stata disciplina dall’Ente stesso con un’apposita circolare del 29 giugno 2021 n. 90.

Si tratta, a scanso di equivoci, di un’istruttoria centralizzata, vale a dire di pertinenza della sede centrale e non delle sedi dislocate territorialmente in Italia.

In parole povere, spetta all’INPS verificare che i lavoratori somministrati abbiano espletato la loro attività in realtà aziendali contemplate dal bonus, per il periodo per cui è riconosciuto, mediante consultazione delle UniSomm.

Nei casi in cui dal controllo si ravvisassero delle difformità, la domanda per il bonus stagionali 2021 appare in “reiezione”, vale a dire rifiutata. Al richiedente viene immediatamente segnalato l’esito della verifica per metterlo nella condizione di poter fornire l’eventuale documentazione necessaria.

A partire da tale momento si apre la fase del riesame, questa volta di competenza della sede territoriale INPS presso cui il lavoratore ha la residenza.

A quest’ultimo, spetta la consegna della documentazione dalla quali si possa desumere facilmente che la sua attività è stata prestata in aziende per cui è ammissibile il bonus stagionali da 1.600 euro.

Nei dettagli, i lavoratore in somministrazione sarà chiamato a fornire il contratto o la lettera di assegnazione all’azienda utilizzatrice nella quale si provi la mansione svolta, oltre alla certificazione dell’agenzia di somministrazione o del datore di lavoro dello svolgimento dell’attività suddetta con eventuale indicazione della ragione sociale dell’azienda, del periodo di lavoro e anche della matricola aziendale.

Bonus lavoratori stagionali 2021: come presentare domanda

La procedura di presentazione delle istanza per richiedere il bonus lavoratori stagionali da 1.600 euro è abbastanza semplice. L’invio avviene esclusivamente online utilizzando il portale dell’INPS.

Basta loggarsi al sito internet ufficiale dell’Ente tramite SPID, PIN INPS, CIE o CNS. Chi ravvisa dei problemi nella compilazione dell’istanza oppure non ha particolare dimestichezza con il mondo virtuale potrà rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o al patronato di fiducia.

Si coglie l’occasione per ricordare che i bonus stagionali 2021 presentano delle incompatibilità con altre misure di aiuto economico introdotte dal Governo. Nel caso in questione, non potrà richiedere il beneficio chi percepisce il Reddito di Emergenza (REM), diverse indennità pensionistiche, eccezione fatta per la pensione di invalidità (L. 222/84).

Nessun problema, invece, per i percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC). In questo caso, il bonus stagionali da 1.600 euro va ad integrare il Reddito di Cittadinanza. In modo più chiaro, il nucleo familiare potrà beneficiare di un aiuto economico massimo di 1.600 euro tra bonus stagionali 2021 e Reddito di Cittadinanza.

Tuttavia, diverse sono state le segnalazioni di domande bonus stagionali da 2.400 euro rifiutate per quanti percettori di RdC. Ad ogni modo, è la circolare del 19 aprile 2021 n. 65 dell’INPS a chiarire definitivamente la compatibilità fra i due contributi.

Pertanto, nulla da temere se per qualche errore la domanda non venisse accolta. In ogni caso verrà integrata all’RdC.