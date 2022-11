Approvata la dote finanziaria per le famiglie e per i giovani: è in arrivo un nuovo bonus bebè (o sostegno alla natalità) fino a 5.000 euro per i genitori, e incentivi per l'acquisto della prima casa fino a 30.000 euro per le giovani coppie under 40. Ecco le novità della Provincia di Trento.

La Provincia Autonoma di Trento ha approvato un nuovo pacchetto di agevolazioni per le famiglie e per i giovani. Si chiamerà dote finanziare e risulterà utile da un lato per sostenere e incentivare la natalità (dopo il secondo figlio), e dall’altro lato per garantire l’indipendenza ai giovani con meno di 40 anni.

Infatti, è in arrivo una sorta di bonus bebè 2023 fino a 5.000 euro per le famiglie più numerose, oltre a nuovi incentivi e finanziamenti agevolati per l’acquisto della prima casa per le giovani coppie. Un doppio contributo che servirà a far crescere la natalità e a ripopolare alcune zone della Provincia Autonoma.

Vediamo subito cos’è e come funziona la dota finanziaria approvata dalla Provincia di Trento: quali sono le nuove agevolazioni perle famiglie, a chi spettano il bonus bebè 2023 e il bonus casa per le giovani coppie, da quando saranno disponibili e come si potranno richiedere.

Dote finanziaria: incentivi per la natalità e per i giovani

È stata approvata la nuova dote finanziaria della Provincia Autonoma di Trento, una sorta di pacchetto di agevolazioni per incentivare la natalità e sostenere le giovani coppie con meno di 40 anni. Ma che cosa comprende e come funziona?

Anzitutto, è previsto un nuovo incentivo alla natalità che sarà erogato a partire dal prossimo anno: una sorta di bonus bebè 2023, ma solo per le famiglie con due o più figli a carico, per le quali è possibile ottenere un contributo una tantum da 5.000 euro.

Da un lato incentivi alla natalità e dall’altro lato sostegno alle giovani coppie per “favorire l’indipendenza dei giovani dai 18 ai 40 anni e per aiutarli ad uscire di casa”. L’altra agevolazione prevista nella dote finanziaria, infatti, riguarda i giovani under 40 che intendono acquistare la prima casa di proprietà.

Oltre al bonus prima casa attivo a livello nazionale – sul quale il Governo Meloni si interroga per una possibile proroga – la Provincia di Trento ha previsto la concessione di un prestito fino a 30.000 euro, senza destinazione della spesa vincolata. Alla nascita del primo figlio saranno erogati 15.000 euro, mentre alla nascita del secondo figlio viene azzerato il debito residuo.

Come funziona il bonus bebè per le famiglie

Passiamo ora all’analisi di alcuni dati. Grazie alle numerose agevolazioni introdotte in Trentino sin dal 2019, l’andamento demografico del Trentino si pone al di sopra della media nazionale. Dopo un breve calo legato al periodo di pandemia, i numeri sono tornati a incoraggiare.

Infatti, in Trentino sono diminuite le famiglie con un solo figlio a carico, e conseguentemente sono aumentati i nuclei familiari con due figli a carico (dal 44% al 46,9%). I genitori con tre figli a carico sono, infine, il 14% della popolazione complessiva.

Il nuovo incentivi alla natalità – o bonus bebè, se così vogliamo chiamarlo – potrebbe far aumentare ancora di più questi numeri. Infatti, è prevista l’erogazione di un contributo una tantum pari a 5.000 euro per ciascun figlio nato nelle famiglie con almeno due figli a carico.

Requisiti e condizioni di accesso al beneficio saranno chiariti in modo specifico da un successivo provvedimento locale.

Bonus 30.000 euro per le giovani coppie: chi può ottenerlo

Dall’altro lato, la Provincia di Trento sente la necessità di dare sostegno alle giovani coppie per garantire loro l’indipendenza e spingere al ripopolamento di alcuni territori.

Infatti, il nuovo bonus fino a 30.000 euro spetterà ai giovani dai 18 ai 40 anni, residenti da almeno due anni in Trentino, e che abbiano intenzione di acquistare una casa di proprietà. Sarà poi richiesto un certo valore ICEF, che lo scorso anno non doveva essere superiore a 0,40.

Come ha spiegato il dirigente generale dell’Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento, Luciano Malfer:

L’obiettivo era ed è tuttora di far uscire di casa i giovani: in Italia si esce di casa a 30 anni in media e l’età della madre al primo figlio è 31,3.

Per questa misura – che somiglia molto al bonus prima casa erogato a livello nazionale – saranno stanziati 200 milioni di euro nel 2022 e 1 milione e mezzo di euro per tutto il 2023.

Bonus giovani coppie con figli: come funziona

Ma come funziona il prestito agevolato per le giovani coppie con figli?

In sostanza, dopo la nascita, l’adozione o l’affidamento di un bambino vengono erogati dall’istituto bancario 15.000 euro che vanno a ridurre il prestito che grava sulla famiglia. Lo stesso vale per il secondo figlio, con la somma residua del debito.

Insomma, mettendo al mondo più figli si possono ottenere degli incentivi sui prestiti in modo da estinguere i propri debiti più agevolmente, dedicando attenzione e sforzi al proprio figlio. Una misura proposta già nel corso del 2022 che è stata promossa e confermata anche per tutto il 2023.

Ulteriori dettagli e condizioni saranno chiarite nel successivo provvedimento attuativo della Provincia Autonoma.