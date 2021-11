Hai un conto corrente in Italia ma non ti senti tutelato dalle banche italiane e vorresti capire se puoi aprire un conto corrente estero? In questo articolo scoprirai le migliori mete dove poter aprire un conto corrente estero legalmente e in modo sicuro!

Come proteggere i tuoi risparmi dalle minacce di inflazione che le banche italiane subiscono quotidianamente in questo periodo di crisi? Se te lo stai domandando, sei capitato sull’articolo che fa per te! Scopriamo insieme quali sono i Paesi europei che più si addicono alle nostre esigenze di sicurezza!

Cos’è un conto corrente?

Un conto corrente bancario, come leggiamo su quellocheconta.gov.it, è un servizio che la banca mette a disposizione per i suoi clienti, grazie al quale sono consentite diverse operazioni, che vedremo nel dettaglio in seguito.

Ogni conto corrente, al pari di una persona fisica, ha bisogno di essere identificato: per questo viene associato a delle coordinate alfanumeriche – dette anche codice IBAN – che ne segnalano le caratteristiche di riconoscimento.

Il codice IBAN (International Bank Account Number) in Italia è composto da 3 lettere e 24 cifre, per un totale di 27 caratteri; per quanto riguarda gli altri Paesi europei la lunghezza varia sulla base della quantità di informazioni che essa contiene.

Sì, perché il codice IBAN non è un semplice accumulo di numeri e lettere a caso, ma consente l’identificazione del Paese in cui il conto viene aperto, della banca con la quale si è stipulato il contratto, della filiale specifica in cui si è depositato il conto e, ovviamente, anche del numero del conto stesso.

Come accennavamo in precedenza, il conto corrente permette di fare le seguenti operazioni:

prelievi di denaro o versamenti i contanti, per i quali occorre recarsi fisicamente o agli sportelli automatici ATM posizionati in prossimità delle porte di ingresso di una banca o accedendo agli ambienti interni della banca stessa

per i quali occorre recarsi fisicamente o agli sportelli automatici ATM posizionati in prossimità delle porte di ingresso di una banca o accedendo agli ambienti interni della banca stessa accrediti diretti sul conto, c ome ad esempio la pensione o lo stipendio mensile di un lavoratore dipendente

ome ad esempio la pensione o lo stipendio mensile di un lavoratore dipendente pagamenti effettuati tramite sistemi diversi (carte di pagamento, carte prepagate, assegni, pagamenti online, pagamenti pagoPA, cioè quelli versati alla Pubblica Amministrazione)

(carte di pagamento, carte prepagate, assegni, pagamenti online, pagamenti pagoPA, cioè quelli versati alla Pubblica Amministrazione) incassi di vario genere

trasferimenti di denaro da un soggetto ordinante ad un altro beneficiario (i comuni bonifici, per dirla in altri termini)

(i comuni bonifici, per dirla in altri termini) addebiti diretti, come il caso della domiciliazione delle bollette per il pagamento delle utenze domestiche

Solitamente la banca associa ad un conto corrente altri strumenti per la gestione dei flussi di denaro in entrata e in uscita dal proprio conto:

libretti di assegni bancari

carte di debito

carte di credito

carte prepagate

servizi di Internet Banking per monitorare i movimenti effettuati sul conto, accedendo sulla piattaforma online della propria banca da cellulare o da PC o tablet, l’importante è che ci sia una connessione ad Internet

per monitorare i movimenti effettuati sul conto, accedendo sulla piattaforma online della propria banca da cellulare o da PC o tablet, l’importante è che ci sia una connessione ad Internet servizi di Mobile Banking, con l’obiettivo di facilitare e rendere più agevole ed efficiente la possibilità di tenere sotto controllo il proprio estratto conto e la lista dei movimenti, grazie all’installazione di un’applicazione appositamente dedicata sul proprio dispositivo mobile

Quali sono le differenze fra un conto corrente italiano ed uno estero?

È ancora vantaggioso e sicuro aprire un conto corrente in Italia?

L’emergenza della pandemia ha dato un duro colpo all’economia italiana, anche se, a ben dire, le preoccupazioni della crisi nazionale sono sorte molti anni addietro.

Ci si domanda, pertanto, se le banche italiane siano ancora solide come un tempo. Ogni cittadino, giustamente, si preoccupa di tutelare i propri risparmi, messi da parte con tanto di sacrifici.

Senza creare falsi allarmismi in merito all’ipotetico fallimento delle banche – evento che certamente nessuno di noi si augura – è normale che l’idea di aprire un conto corrente all’estero catturi la nostra attenzione, come possiamo leggere sul sito avvocatobertaggia.com.

Questo scenario, difatti, rasserena se si pensa che i titoli italiani potrebbero perdere valore sempre di più e che il nostro sistema finanziario potrebbe cadere in ginocchio.

Per conservare al meglio il nostro patrimonio, occorre valutare con attenzione quale strada percorrere: se quella nazionale o quella degli altri Paesi.

E, quindi, considerare se il Paese in questione sia a rischio di inflazione, quali siano gli oneri da riservare alle banche, se l’istituto bancario estero che si intende scegliere sia effettivamente solido come mostra al suo pubblico.

Vogliamo innanzitutto rassicurarvi in merito ad una voce di corridoio che continua a circolare tra la nostra popolazione: aprire un conto corrente all’estero è assolutamente legale, anche per quanto riguarda i paesi che non fanno parte dell’area SEPA!

L’importante è che, naturalmente, si rispettino le normative del nostro Paese e di quello estero.

Il denaro da versare su un conto corrente estero deve necessariamente derivare da una fonte di reddito legale e deve essere debitamente comunicato al fisco italiano.

Si ricorda, pertanto, che qualsiasi tipo di operazione che preveda il trasferimento di denaro all’estero dev’essere dichiarata, al fine di risultare perfettamente in regola in caso di eventuali controlli fiscali.

Quali sono i migliori Paesi in cui aprire un conto corrente estero?

Hai deciso di aprire un conto corrente all’estero e necessiti di un consiglio sulla tua scelta?

In questo paragrafo ti presenteremo brevemente quali sono i Paesi prediletti da coloro che intendono trasferire i propri risparmi all’estero, come possiamo leggere su forextradingitalia.it.

L’elenco degli Stati si delinea così:

Inghilterra: nonostante l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea – il cosiddetto caso Brexit – abbia scosso gli animi di tutta l’Europa, le banche inglesi non hanno minimamente risentito dell’accaduto.

L’Inghilterra, infatti, si vede ancora riconosciuto il titolo di “Paese leader” per quanto riguarda la tecnofinanza, ovvero l’accostamento di strumenti digitali a strumenti finanziari.

In ogni caso, sia in merito alle banche tradizionali (tra le quali citiamo il colosso bancario HSBC, le banche commerciali NatWest e TSB, il gruppo bancario e assicurativo Lloyds Bank, la banca di compensazione Royal Bank of Scotland e la banca internazionale Barclays), sia in merito alle banche fintech (la Starling Bank e Revolut), l’Inghilterra assicura ai suoi clienti la solidità dei propri istituti bancari, che si confermano ancora oggi dei pilastri nel settore

Germania: il suo sistema bancario è considerato ancora oggi uno dei più efficienti e stabili al mondo, per questo meta indiscussa dei conti correnti all’estero.

Tra le varie opzioni che il Paese offre, citiamo con maggiore enfasi il circuito bancario N26, utilizzato moltissimo anche qui in Italia.

Si tratta di una banca molto dinamica, che al momento conta circa 7 milioni di clienti sparsi in 25 Paesi differenti.

Essa consente di effettuare le operazioni del conto corrente comodamente da casa tramite l’installazione sul proprio smartphone dell’app N26, con tariffe che sono tra le più vantaggiose in tutta Europa

Svizzera: emblema del paradiso fiscale, anche la Svizzera propone sul mercato offerte certamente degne di considerazione, anche se, per quanto riguarda questo Paese, l’accesso al conto corrente non è così semplice ed immediato.

Innanzitutto, la maggior parte delle banche svizzere richiedono a coloro che aprono un conto corrente per la prima volta di effettuare un versamento minimo, la cui cifra varia da banca a banca. Inoltre, spesso le spese di gestione dei conti corrente sono parecchio elevate.

La proposta migliore che ci sentiamo di consigliarvi è quella di Transferwise (ora denominata semplicemente Wise), un ente bancario che consente ai propri clienti l’apertura di conti correnti in più di 50 valute differenti, così da convertire il proprio denaro seguendo il tasso di cambio in tempo reale

Cipro: anche questa piccola isola si aggiudica ad oggi, insieme alla Svizzera, la nomea di paradiso fiscale, nonostante in passato abbia trascorso periodi di crisi, la quale ha costretto i clienti delle banche a prelevare i propri risparmi, evitando così di perderli definitivamente. Questo Paese, dunque, merita una valutazione più approfondita, qualora si intendesse aprire un conto corrente qui.

Diverse banche, ad ogni modo, offrono servizi vantaggiosi: stiamo parlando dell’Alpha Bank Cyprus, della Bank of Cyprus e della maggiore organizzazione finanziaria cipriota, la Cooperative Central Bank

Slovacchia: ancora poco conosciuta sul panorama europeo, tuttavia, la Slovacchia si propone come new entry per coloro che hanno intenzione di aprire un conto corrente all’estero, grazie ai moderni sistemi di sicurezza delle sue banche e alle soluzioni vantaggiose che le suddette banche offrono ai propri clienti.

Possiamo citare, ad esempio, le banche commerciali Československá obchodní banka e Všeobecná úverová banka, uno dei principali enti finanziari – la ČSOB Stavebná sporiteľňa – e, per finire, la OTP Banka Slovensko

Spagna: essa gode di un sistema bancario certamente stabile e affidabile, al pari di altri grandi potenze europee.

Tra i migliori istituti bancari annoveriamo il gruppo Santander parecchio conosciuto anche in Italia nell’ambito finanziario, il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria e la cassa di risparmio CaixaBank

Serbia: meta certamente insolita rispetto alle altre per l’apertura di un conto corrente, soprattutto per il fatto che tale nazione non fa parte dell’eurozona: ovvero l’insieme di Stati che formano l’Unione economica e monetaria dell’UE, grazie all’utilizzo dell’euro come unica valuta ufficialmente considerata.

La Serbia si sta facendo sempre più spazio tra i colossi bancari europei, attirando sempre di più l’interesse dei Paesi esteri, grazie alle sue banche, quali la banca commerciale AIK Banka e la Direktna Banka