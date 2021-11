Dove investire oggi? A fronte dello sconvolgimento portato a livello mondiale dalla pandemia siamo in grado di scegliere con oculatezza gli strumenti finanziari nei quali investire i nostri risparmi? Esistono strategie vincenti che sono valide per tutti che abbiano rischi contenuti e margini di rendimento invece profittevoli?

A tutte queste domande daremo una risposta proprio all'interno di questo articolo dove indicheremo quali sono gli strumenti finanziari che ad oggi risultano essere più promettenti in termini di rendimento.

Dove investire oggi: i mercati e la pandemia.

Da più parti economisti e analisti finanziari vedono nel 2021 l'anno della rinascita, l'anno in cui si assisterà alla ripresa economica dopo la protratta fase di stagnazione se non addirittura di recessione portata dal Covid. In effetti questo ottimismo sembra essere stato avvalorato dai dati di inizio anno che hanno comunque segnato sempre performance molto positive.

Ad onor del vero bisogna però dire che nonostante tutto, i mercati finanziari hanno ben saputo resistere a tutti gli shock prodotti da questo evento assolutamente imprevisto ed imprevedibile riuscendo comunque a recuperare quasi sempre il terreno perso ed in effetti, non è un caso che soprattutto negli ultimi anni sia stato proprio l'investimento sui mercati finanziari a far realizzare performance estremamente interessanti.

Andando ad analizzare invece con un po' più di attenzione quello che è accaduto all'interno dei nostri confini, notiamo che l'Italia è rimasta ancorata a tipologie d'investimento caratterizzate da rischi molto bassi tipicamente titoli di stato, polizze assicurative e conti di deposito tuttavia, se queste forme di risparmio potevano essere vincenti nel passato come strumenti di garanzia di conservazione del capitale investito, ad oggi, in un contesto economico caratterizzato da tassi di interesse molto bassi e inflazione in crescita c'è il rischio che si vedano polverizzati i rendimenti di questi strumenti proprio nel lungo periodo.

Le previsioni di lungo periodo degli esperti, infatti, sembrano confermare per i prossimi anni questa tendenza al ribasso per i tassi d'interesse come tale, gli analisti di Wall Street ad oggi non vedono per l'investitore medio un'alternativa all'investimento azionario inserito in portafoglio finanziario opportunamente diversificato relativo ad un orizzonte temporale di riferimento necessariamente di lungo periodo.

Dove investire oggi: le regole da seguire per una corretta politica di investimento.

Tuttavia individuare gli strumenti nei quali investire rappresenta solo il primo passo di una strategia d'investimento performante. Una corretta strategia prevede necessariamente che si seguano regole corrette per evitare di incorrere in perdite che potrebbero essere anche abbastanza consistenti se si è scelto tra l'altro anche di operare in mercati dei quali non si conosce nemmeno l'effettivo funzionamento.

Pertanto le prime domande che bisogna porsi sono: chi gestisce effettivamente i nostri risparmi? Siamo in grado di farlo da soli o dobbiamo farci aiutare da un professionista, un consulente o un Asset manager, che si occupi di questo al nostro posto?

Presa una decisione su questo punto, altri due aspetti su cui bisogna immediatamente riflettere sono il quantum e il tempo, ovvero la somma che si vuole destinare all'investimento e l'orizzonte temporale di riferimento programmato stabilendo se vogliamo fare un investimento di breve o di medio-lungo periodo.

Dalle precedenti scaturisce poi la regola più importante da seguire in una corretta politica d'investimento ovvero la diversificazione. Che vuol dire diversificare? Vuol dire in termini tecnici comporre il portafoglio con asset finanziari tra di loro non correlati mescolando opportunamente strumenti finanziari di diversa natura con l'intento di ridurre il rischio complessivo del portafoglio.

Dove investire oggi: l'importanza della diversificazione nelle scelte di investimento.

Abbiamo detto che la scelta delle attività finanziarie con cui comporre il proprio portafoglio dipende dal quanto e dal tempo per il quale si vuole investire, indubbiamente però c'è un'altra componente che influenza la scelta da seguire nella giusta composizione, ed è la nostra personale propensione al rischio.

Con riferimento al rischio ricordiamo che gli individui possono essere propensi, neutrali o avversi al rischio e questa è una caratteristica meramente soggettiva. Ognuno di noi ha infatti, un proprio atteggiamento nei confronti del rischio e questo può dipendere da diversi fattori quali le condizioni socio-economico di partenza, l'età, la durata del periodo di investimento, tutte variabili che possono influenzare il nostro comportamento nei confronti del rischio.

Ad esempio un individuo più giovane che presumibilmente avrà davanti a sé un orizzonte temporale d'investimento di più lungo periodo, avrà come obiettivo la massimizzazione dei rendimenti come tale potrebbe essere spinto a comporre il portafoglio con strumenti finanziari più rischiosi. Al contrario, un individuo più adulto, ha come obiettivo la conservazione del capitale fino ad ora accumulato, pertanto con riferimento al proprio orizzonte temporale di riferimento (di più breve durata) tenderà a preferire asset finanziari meno rischiosi.

Ricordiamo infine che qualunque individuo, seppur avverso al rischio, è sempre un massimizzatore del profitto, pertanto anche nell'insieme delle attività meno rischiose, tenderà sempre a preferire quelle con rendimenti più elevati.

Se interessati al tema, di seguito nel video YouTube di Vivere di Dividendi - YouTube le indicazioni sulle possibili strategie di investimento.

Dove investire: strumenti a capitale garantito e azioni. Quali i loro rendimenti futuri?

Molteplici oggi sono le opzioni di investimento che si presentano ai risparmiatori, alcune sicuramente più note altre meno alla collettività. Abbiamo detto in precedenza che per tutto il 2021 gli analisti finanziari di Wall Street decretano per l'investitore medio l'investimento azionario come la scelta ottimale da perseguire seppur inserito questo investimento in un portafoglio di asset opportunamente diversificato con un orizzonte temporale di riferimento di lungo periodo.

In effetti possiamo dire che ad oggi strumenti finanziari a rischio contenuto, come i prodotti a capitale garantito e conti di deposito, sono sicuramente i più noti alla platea degli investitori italiani seguiti sicuramente poi da quelli azionari.

I prodotti a capitale garantito nei quali rientrano Bot, Btp, Buoni fruttiferi postali e così via, sono stati da sempre gli strumenti di investimento privilegiati dalle famigli italiane perchè proteggevano nel tempo il valore del capitale dalla svalutazione. Il fatto che siano poi emessi dallo stato o garantiti direttamente dallo Stato come accade per quelli postali, fa sì che siano anche strumenti non solo con rischio finanziario ma anche con rischio di default dell'ente emittente praticamente nullo.

La possibilità poi di poter ritirare in qualunque momento il montante finanziario prodotto dall'investimento ovvero la somma del capitale investito e degli interessi nel frattempo prodotti, li hanno dotati di un appeal notevole rispetto a tutti gli altri strumenti finanziari esistenti sul mercato. I conti di deposito invece, funzionano come dei veri e propri conti correnti che danno però la possibilità di accumulare gli interessi rispetto al capitale impiegato e possono essere liberi o vincolati.

Questi strumenti sono stati senza dubbio performanti fino a qualche anno fa quando i tassi di interessi che il mercato faceva registrare si attestavano su valori decisamente differenti e molto più alti rispetto a quelli attuali. Oggi in un contesto di tassi d'interessi minimi e con una previsione di crescita del tasso d'inflazione, c'è il serio pericolo di veder polverizzato il rendimento relativo a questi strumenti finanziari. Per il prossimo futuro in effetti le previsioni relative ai rendimenti di questi asset si attestano su un valore dello 0,01%.

Relativamente alle azioni ricordiamo che queste costituiscono una quota parte del capitale di una società, pertanto nel momento in cui un investitore le acquista, automaticamente diventa socio della stessa società. Le azioni offrono oltre ai rendimenti la possibilità di partecipare alla ripartizione dell'utile aziendale pertanto oltre al tasso di rendimento queste hanno una remunerazione addizionale costituita dal dividend yield.

Sono strumenti sicuramenti rischiosi, con rendimenti estremamente volatili che solo in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo consentono di ottenere una remunerazione adeguata in termini di rendimenti prodotti. Attualmente le stime per il futuro ipotizzano un tasso di rendimento che può variare tra il 7% e il 10% annuo.

Dove investire: beni rifugio, assicurazioni sulla vita e previdenza integrativa. Forme di investimento e di risparmio.

Accanto a questi investimenti ci sono tutta un'altra serie di possibilità e alternative alcune più tradizionali altre sicuramente più innovative, nelle quali un investitore può decidere di allocare le proprie risorse. Mai come in questo periodo storico la pandemia ci ha dimostrato come avere in portafoglio dei beni rifugio sia una scelta molto saggia.

L'oro è il bene rifugio per eccellenza, il suo valore si è dimostrato in continua crescita nel corso dell'ultimo periodo ecco perché in questo momento, risulta conveniente acquistare oro che ha un valore di scambio universalmente riconosciuto e garantisce al tempo stesso ricchezza e sicurezza.

Altri beni rifugio sono i diamanti e le pietre preziose. Sono da sempre investimenti sicuri che in questo ultimo periodo hanno fatto registrare una notevole impennata. Tuttavia bisogna dire che commerciare in queste pietre non è semplice, valutarne la purezza, l'effettivo valore è una cosa che deve essere fatta da professionisti e pertanto è bene rivolgersi a banche o finanziarie che certifichino ufficialmente l'investimento effettuato.

Strumenti molto tradizionali sono anche le polizze assicurative e i fondi pensioni, che anche se assolvono principalmente a finalità di protezione o risparmio, possono essere considerati comunque strumenti di investimento. Per il futuro si prevede che le polizze vita possano rendere intorno ad un 2% medio annuo, mentre è previsto un tasso di rendimento che può oscillare dal 2,9% al 3,1% annuo per quanto riguarda la previdenza complementare.

Dove investire: investimenti più strutturati. Quali sono e quali i possibili rendimenti da essi prodotti.

Accanto a quelli sopra descritti che sono strumenti finanziari piuttosto semplici si affiancano tutta una gamma di strumenti finanziari più strutturati nei quali si può investire. Tali strumenti però bisogna dire che sono ad appannaggio di soggetti che hanno somme più importanti da investire, normalmente più propensi al rischio data l'aleatorietà intrinseca nei rendimenti di questi strumenti e che comunque abbiano una cultura finanziaria piuttosto adeguata, che li porti a comprendere le potenzialità ma soprattutto i rischi connessi a tali forme d'investimento.

Tra questi sicuramente vanno menzionati i derivati: futures, swaps, opzioni, etc, i cui rendimenti non sono noti a priori ma sono strettamente legati all'andamento dei sottostanti di riferimento che possono essere titoli, commodities, tassi di interesse, valute. Trattare questi titoli non è semplice e bisogna anche tener conto dell'effetto della leva finanziaria che in ipotesi di andamenti negativi può far aumentare anche in modo consistente la perdita subita.

Anche l'investimento in titoli obbligazionari di paesi emergenti può risultare un investimento profittevole, il rendimento ipotizzabile è stimato anche oltre il 10%, tuttavia come accade per i derivati essendo degli strumenti molto complessi è buona norma avvalersi della collaborazione di consulenti finanziari o di esperti del settore che curino i nostri investimenti.

Tra le altre ipotesi di investimento vanno menzionati i PIR e gli investimenti in ETF. L'acronimo PIR sta per piani individuali di risparmio e sono investimenti su dei pacchetti di quote di aziende italiane espressamente regolamentate dalla CONSOB. Sono investimenti che si fanno in aziende che seppure molto solide, non hanno ancora i requisiti per poter essere quotate all'interno della Borsa Italiana.

I PIR costituiscono un modo per fornire dunque capitali e liquidità a tali imprese. E' uno strumento finanziario che ha tassazione zero e che prevede pacchetti di investimento di importo massimo di 150 mila euro. Attualmente è stato stimato che l'investimento in un PIR produca un rendimento medio annuo variabile dal 2% al 5%.

Gli ETF letteralmente Exchange Traded Fund sono fondi simili ai fondi di investimento però a differenza degli stessi, hanno costi molto vicini a quelli delle azioni e vanno replicare in modo fedele obbligazioni, azioni, gruppi di azioni o di materie prime.

Sono però meno rischiosi di un investimento in singoli titoli azionari perché danno la possibilità di investire su panieri contenenti già direttamente dai 5 ai 10 titoli azionari come tali su tali panieri già opererà l'effetto di diversificazione non riscontrabile invece nell'investimento in un singolo titolo.

Dove investire: i privati si scoprono finanziatori.

Gli ultimi anni hanno visto la crescita di tipologie d'investimento molto particolari nelle quali i canali attraverso cui le esigenze di chi aveva bisogno di denaro con l'opportunità di altri di investire tale denaro si sono incontrate al di fuori di quelli che erano stati fono ad allora considerati canali ufficiali e universalmente conosciuti come ad esempio il ricorso agli istituti di credito.

Ecco che sono nati strumenti come il social lending, l'equity crowfunding, il crowfunding immobiliare o gli investimenti in aziende. Tutti strumenti tra l'altro caratterizzati da prospettive di rendimento tutt'altro che trascurabili e che attraverso la dinamica del crowfunding sono il più delle volte alla portata di tutte le tasche.

Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta. L'investimento in aziende consiste nel prestare soldi alle aziende con la possibilità di ottenere rendimenti anche molto importanti, variabili in genere dall'8% al 10%. In questo modo i privati hanno un occasione di guadagno senza il bisogno che la banca funga da intermediario e le aziende hanno la possibilità di accedere ai finanziamenti in modo più agevole rispetto ai canali istituzionali.

Va detto che a fronte di prospettive di rendimento piuttosto elevate, il rischio di credito che accompagna tale investimento è altrettanto alto tuttavia se fatto in una percentuale contenuta ed inserito in un portafoglio ben diversificato, può risultare una valida opzione di impiego delle proprie risorse finanziarie.

Il social lending o P2P (peer to peer) lending è molto simile al finanziamento aziendale solo che in questo caso il denaro è prestato a privati e famiglie. Anche in questo caso le prospettive di rendimento sono piuttosto interessanti, intorno al 14% annuo tuttavia, come ben si può comprendere, anche in questo caso non risultano privi di rischi.

Il crowfunding immobiliare consente a tutti i risparmiatori di entrare nel mondo del real estate senza per questo dover sborsare le cifre cospicue normalmente connesse a questo investimento. Con il crowfunding infatti si riesce ad investire sul mattone anche piccole quantità di denaro investendo sui diversi progetti che sono presenti sul mercato riuscendo anche in questo caso a spuntare rendimenti davvero interessanti variabili dall'8% al 14%.

Laddove poi non si volesse perdere denaro e tempo per far partire una propria azienda un progetto di investimento sicuramente interessante è l'equity crowfunding o finanziamento a PMI e start up in cui appunto si vanno a destinare piccole somme di denaro a progetti che prevedono il finanziamento di aziende stimate in crescita per il prossimo futuro. Un investimento di questo tipo è in grado di rendere in media il 5% annuo.

Dove investire: altri spunti interessanti.

Accanto a quelli sopra menzionati ci sono poi tutta una serie di altri possibili investimenti ai quali si può pensare di destinare il proprio denaro. Sicuramente uno piuttosto immediato e alla portata di tutti è dato dall'aprire un bussiness online.

Chiaramente in un ambiente cosi traversale e a disposizione di milioni di utenti, è che evidente che il successo del bussiness è legato fortemente all'idea che c'è dietro questo tipo di iniziativa che non necessariamente deve essere estremamente innovativa come tutti possono pensare, il più delle volte basta anche che renda più agevole e pratico fare cose che si fanno abitualmente nella quotidianità.

Altri tipi di investimenti che possono rivelarsi poi anche redditizi possono essere legati alle passioni dei singoli individui, basti pensare agli investimenti nelle auto storiche, nelle opere d'arte negli orologi, ultimante anche nel vino. E' bene ricordare che se nel tempo questi sono beni che sicuramente aumenteranno il loro valore, il valore iniziale dell'investimento sicuramente non è irrisorio pertanto non risulta essere alla portata di tutti.

Una forma di investimento che invece sta prendendo sempre più piede negli ultimi anni, che negli Stati Uniti è già ampiamente collaudato, è quello delle case di riposo. E' evidente infatti che in una società in cui la vita media si è notevolmente allungata, dove ci si sposa sempre meno, dove si fanno sempre meno figli, il bisogno di cure e di assistenza alle persone anziane è aumentato di pari passo. Ampliare l'offerta di servizi e strutture che possano soddisfare questa domanda può risultare per il futuro una mossa profittevole.