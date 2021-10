Siamo solo agli inizi della delega per la riforma fisco voluta dal Governo Draghi anche se il sistema fiscale da chiari segnali di forti cambiamenti strutturali all’orizzonte. Partiamo con la prima riforma a regime ovvero quella prevista nel decreto attuativo del family act che a partire dal 1° gennaio 2022 prevede introduzione dell’assegno unico universale per i figli.

In tema di pensioni le forze politiche che sostengono l’esecutivo, nonché i sindacati, hanno la finalità di fendere il muro delle opzioni tecniche in corso di valutazione al ministero dell’Economia, cercando di preservare un canale di uscita dal mondo del lavoro a 62 o 63 anni, in aggiunta all’Ape sociale rafforzata ma selettiva.

Progetto Gol in stallo. Le Regioni si dividono sul calcolo delle risorse anche in base ai percettori di Rdc. Il progetto Gol rischia di impallarsi a causa del reddito di cittadinanza. Vediamo perché.

Assegno unico universale: per ogni figlio 250€

Tutto pronto affinché il decreto attuativo sulle politiche familiari possa essere presentato in Consiglio dei ministri entro settimana prossima, anche se con ogni probabilità slitterà alla settimana successiva. Un provvedimento che è il risultato del lavoro sia del ministero per la famiglia sotto la guida di Elena Bonetti e sia del ministero dell’economia.

Le tempistiche non giocano a favore, anzi sono molto ristrette visto che il provvedimento dovrà passare il vaglio delle commissioni parlamentari e della Conferenza unificata, che avranno a disposizione 30 giorni per dare il via libera definitivo.

Sono settimane ormai che sono aperti i lavori sul decreto, dunque si può facilmente presumere che ormai il quadro è bene delineato, salvo le piccole correzioni dell’ultimo minuto.

Assegno unico universale: come funzionerà?

Vediamo come è stata strutturata questa nuova forma di aiuto. In previsione c’è un assegno mensile pari a 180 euro per figlio minore, cui va aggiunto un ulteriore aiuto pari a 80/90 euro a partire dal terzo figlio in poi, arrivano così a percepire fino a 240/250 euro.

Gli assegni con l’importo massimo ovviamente verranno garantiti ai nuclei familiare con Isee basso ( ovvero intorno ai nove mila euro), ma lo scarto previsto dai calcoli tecnici sarà morbido all’aumentare di reddito e patrimonio. Oltre una certa soglia Isee vengono riconosciuti 40/50 euro al mese.

Per sostenere questa misura, è stata preventivata una spesa vicina ai diciannove miliardi di euro ogni anno, di cui sei miliardi provengono dal Fondo per la riforma fiscale partorito dalla precedente legge di bilancio.

Alla base dei diciannove miliardi vanno aggiunti circa sei miliardi che attualmente sono destinati alle detrazioni Irpef per i figli a carico oltre i cinque miliardi che allo stato attuale sono assorbiti dagli assegni al nucleo familiare, erogati dall’Inps alle famiglie con figli minori.

La spinta che ha dato origine allo strumento dell’assegno unico universale è evidente: dare una struttura unica e universale per sostenere fiscalmente le famiglie. Un anticipo lo abbiamo avuto con l’assegno ponte che da poco stato prorogato dal 30 settembre a fine ottobre perchè le richieste pervenute erano scarse rispetto al parter di possibili beneficiari.

Assegno unico universale: un sistema di aiuti non facile

Creare questo sistema unico non è però cosa facile da realizzare, anzi è piuttosto complessa, vediamo perchè. Innanzitutto perchè oltre far confluire e rafforzare tutti gli aiuti, bonus e incentivi previsti fino ad ora fiscalmente sparsi un pò qua e là, per le famiglie, occorre creare dal nulla un sistema unico e coerente del sostegno.

Non sono molti i capisaldi su cui poggia questo nuovo sistema. Le uniche certezze sono infatti i 180 euro riconosciuti ai nuclei familiari per ciascun figlio di minore età. L’importo dell’assegno aumenta fino ad arrivare a 240/250 euro a parte dal terzo in avanti, fino ad abbassarsi man mano che aumenta il livello Isee, fino ad arrivare al minimo riconosciuto di 40/50 euro al mese.

Oltre gli importi appena elencati vanno presi i considerazione tutte le somme aggiuntive come ad esempio quelle riconosciute alle madri fino a 21 anni o quelle in costruzione per i disabili.

Nel parter di beneficiari è previsto l’inserimento degli immigrati muniti di permesso di soggiorno che nella delega si legge di almeno dodici mesi, ma pare che invece il decreto in arrivo ridurrà al 50% , quindi passa da 12 a 6 mesi e questo per l’adeguamento alle pronunce della Corte Ue.

In previsione un aiuto, anche se più basso, per i nuclei familiari con figli a carico di età compresa tra i 18 e i 21 a condizione che i ragazzi siano inseriti in percorsi di formazione, di avviamento al lavoro oppure nelle liste di collocamento.

Se all’interno della famiglia è presente un figlio con d’abilità certificate questo aiuto verrà riconosciuto anche dopo il compimento dei 21 anni di età.

Per evitare una duplicazione di aiuti a parità di condizioni, per tutti colo che percepiscono il reddito di cittadinanza, gli importi saranno bonificati dalla quota di reddito legata alla presenza di figli.

Pensioni a 62-63 anni. Ape sociale rafforzata ma selettiva

Cosa vuol dire? Significa rendere questo strumento fruibile solo da certi settori o determinate categorie di lavoratori e con un assegno di importo in proporzione più basso rispetto a quello pieno tenendo conto degli anni di anticipo sulla pensione. In altre parole l’importo si riduce man mano che aumento gli anni in cui chiedi il pensionamento anticipato.

Riforma pensioni: mai più Quota 100, si al Fondo nazionale

Molto probabilmente, facendo una piccola valutazione, Governo e Mef sveleranno parte del mistero sul tema pensioni già tra il fine settimana prossimo e l’inizio di quella successiva.

Sul tavolo della riforma della previdenza ci sarebbe una dotazione che si aggira intorno ai quattro/cinque miliardi di euro da ripartire tra la rivalutazione delle pensioni al costo della vita e le misure per rendere più soft il ritorno in versione integrale alle regole introdotte dalla legge Fornero e dai provvedimenti precedenti.

Una cosa è data per certa, comunque vada non ci sarà un Quota 100 bis. Come avevamo già detto, la Lega proponeva un ritorno secco di almeno ornano di Quota 100, una proposta che non piace nè al Mef nè al PD.

Logica diversa invece per il Fondo nazionale per la flessibilità in uscita, sempre dietro proposta della Lega al fine di consentire una uscita il anticipata con 62-63 anni di età, un punto questo che potrebbe diventare uno dei punti di trattativa tra la maggioranza e il governo per la gestione del post Quota 100.

Pensioni: priorità ai lavoratori fragili e attività gravose

Per Pd e ministero del Lavoro è prioritaria la tutela dei lavoratori fragili o impegnati in attività gravose, che potrebbe essere garantita anche con un canale d’uscita alternativo a quello dell’Ape sociale, destinata ad essere prorogata (visto che scade a fine anno come Quota 100) in una forma più ampia accogliendo almeno in parte le indicazioni della Commissione tecnica istituita dal ministro Andrea Orlando sulle categorie di mansioni gravose da aggiungere nell’attuale elenco.

Questi lavoratori attualmente possono accedere all’Anticipo pensionistico (a carico dello Stato) con almeno 63 anni d’età e 36 di contributi (30 se disoccupati, invalidi o caregiver).

Alquanto complicato anche il tema delle rivalutazioni sopratutto perché il ritorno al modello con tre scaglioni per l’adeguamento degli assegni al costo della vita, essendo sostanzialmente più vantaggioso per i pensionati rispetto a quello attuale potrebbe comportare costi non trascurabili.

Il reddito di cittadinanza mette a rischio il progetto Gol

Ricordiamo che questa misura ha subito un rinvio a seguito dei dissensi emersi durante la conferenza delle regioni del 7 ottobre. Nello specifico i dissapori si sono incentrati soprattutto sul criterio di ripartizione degli 880 milioni della prima tranche.

In particolare la regione Veneto (che non era sola ma aveva il sostegno di altre regioni del Nord Italia) ha contestato l’inserimento, tra i criteri fissati nel decreto interministeriale del numero di percettori del reddito di cittadinanza, venendo così a creare una disparità nella ripartizione dei fondi, oltre al fatto che il reddito di cittadinanza richiede una profonda revisione, come chiesto dalla maggior parte delle forse politiche, dunque non avrebbe senso prendere come riferimento un parametro che dovrà subire necessariamente delle modifiche.

Per evitare lo scontro giovedì si è deciso di aggiornare la riunione in sede straordinaria per il 14 ottobre. I tecnici delle regioni stanno cercando di presentarsi all’appuntamento della prossima settimana con una soluzione condivisa: martedì è in calendario un tavolo tra gli assessori regionali del Lavoro per cercare una mediazione.

Il decreto elaborato dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, di concerto con il titolare dell’Economia, Daniele Franco, distribuisce la prima tranche da 880 milioni, in base a cinque criteri, calcolati secondo un peso ponderato:

quota regionale de i beneficiari della Naspi del 2019 (0,40);

(0,40); beneficiari del reddito di cittadinanza indirizzati ai centri per l’impiego (peso 0,15);

indirizzati ai centri per l’impiego (peso 0,15); persone i n cerca di occupazione (0,30);

(0,30); occupati (0,05);

(0,05); lavoratori in Cigs (0,10).

In base a questa ripartizione, tra le regioni con più risorse si trovano Campania (124,1 milioni di euro), Lombardia (99,7 milioni), Sicilia (98,6 milioni), Lazio (82,6 milioni) e Puglia (68,8 milioni). Questi parametri valgono solo per la prima applicazione, per i successivi riparti si utilizzeranno indicatori di fabbisogno territoriale.

In vista del 14 ottobre sono due le opzioni in campo: per la mediazione, l’ipotesi è di rivedere al ribasso il peso ponderato dei percettori del Rdc a favore degli altri 4 indicatori.

La trattativa tra le regioni è un passaggio decisivo, considerando che le autonomie hanno competenze specifiche in tema di politiche attive e formazione. Serve un’intesa tra le regioni per riunire la conferenza Stato Regioni con all’ordine del giorno il decreto interministeriale Lavoro-Mef per l’approvazione finale.

Senza un accordo tra le regioni, verrebbe congelato il programma Gol, su cui c’è molta attesa considerando l’avvicinarsi della scadenza del 31 ottobre del blocco dei licenziamenti nel terziario, nelle piccole imprese e nel tessile-abbigliamento. Ma anche una volta adottato il decreto, per l’entrata in vigore di Gol bisognerà attendere 90 giorni.

Entro 60 giorni ciascuna regione dovrà adottare un piano regionale per l'attuazione del programma nazionale Gol. Poi entro 30 giorni Anpal dovrà validare i singoli piani regionali, che dovranno risultare coerenti con le indicazioni del decreto interministeriale. In caso di criticità, Anpal attiverà interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi