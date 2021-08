Sei stufo della tassa regionale automobilistica, meglio conosciuta come bollo auto, che ogni anno fa piangere il tuo portafogli? Da agosto il Governo Draghi apporterà delle interessanti modifiche per i proprietari di autovetture e per il bollo auto 2021

Ultimamente il web pullula di informazioni di ogni genere e colore: c’è chi si chiede se sia vero che il Governo Draghi stia per cancellare del tutto la tassa di proprietà più odiata dagli italiani, ovvero il bollo auto.

Il bollo auto, potrebbe finalmente essere un lontano e funesto ricordo per tutti gli automobilisti italiani?

In realtà, come possiamo anche leggere su auto.veryeye.it, finauto.eu e quifinanza le cose non stanno esattamente così.

Il bollo auto verrà cancellato? E cosa significa che le multe ottenute con l’auto potranno essere condonate?

Come si fa ad ottenere la cancellazione delle rate del bollo auto da pagare?

Continua a leggere per scoprire le sorti del bollo auto 2021 con il Governo Draghi!

Che cos’è il bollo auto?

Per poter capire come mai il Governo Draghi abbia tirato in ballo il bollo auto 2021 è importante capire in cosa consista questa tassa e soprattutto se e come è possibile che questo tributo regionale automobilistico venga cancellato, è inoltre importante capire di cosa si tratti, come funzioni normalmente e come si faccia a calcolare la propria rata.

Quindi, prima di chiederci come fare a non pagare il bollo auto 2021 e se Draghi davvero lo abolirà, scopriamo prima che cosa sia il bollo auto.

Vediamolo insieme.

Il bollo auto non è altro che la tassa regionale automobilistica pagata dai possessori di una vettura. E’, quindi, un tributo regionale che spetta a tutti coloro che risultino registrati nel Pubblico Registro Automobilistico come proprietari di un’automobile.

Questa tassa va versata ogni anno dai possessori di automobili – sia che essa circoli o meno – e il calcolo andrà effettuando valutando dei parametri – che possono variare a seconda della regione di residenza – quali potenza del veicolo – la quale può essere espressa in cavalli o più comunemente in kW - e impatto ambientale.

Per effettuare il calcolo del bollo auto si può accedere allo strumento di calcolo online presente sia sul sito dell’ACI che su quello dell’Agenzia delle Entrate.

Per il pagamento del bollo auto, invece, ci sono vari metodi di pagamento:

ufficio postale

sede ACI

agenzia di pratiche automobilistiche

tabaccherie Lottomatica

Online (solo per alcune regioni)

Si ricorda che secondo le normative vigenti se la vettura è stata appena immatricolata, la tassa del bollo auto andrà versata entro il mese stesso di immatricolazione.

Questa tassa però non è dovuta se:

la macchina viene rubata

la macchina viene venduta

la macchina viene demolita

la macchina risulta appartenente alla categoria “auto storiche”

la macchina è di interesse collezionistico

la macchina risulta appartenere alla categoria a basso livello di inquinamento (macchina con motore a metano, GPL, elettriche o ibride).

Per le altre esenzioni, che cambiano da regione a regione, bisognerà controllare le normative vigenti nella propria regione di residenza.

Ricordiamo, inoltre, che per chi volesse effettuare il pagamento anticipato del bollo potrà farlo durante il mese di scadenza del bollo ancora valido – escluso il mese di Dicembre – tramite la voce Pagamento Anticipato.

Può capitare che dei pagamenti già effettuati non risultino tali, soprattutto se non si usano canali gestiti dall’ACI, basterà attendere e in caso segnalare il problema con dovuta ricevuta di pagamento.

Se il veicolo è soggetto al pagamento del superbollo oltre del canonico bollo auto, l’importo extra dovrà essere pagato tramite modello F24 e in nessun altro modo.

Come so se sono in regola con il bollo auto?

Come scopriamo anche leggendo su laleggepertutti.it, per verificare se si è in regola con il pagamento del bollo auto, occorrerà andare presso un centro di pratiche automobilistiche affiliato ACI, ad una sede ACI o alla Motorizzazione civile o ancora verificare online.

E’ importante controllare di essere in pari con questo pagamento, poiché si rischia di incorrere nel pignoramento dei propri beni personali e di un fermo amministrativo preventivo.

Per verificare online ti basterà accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate o al sito Automobile Club.

Per poter controllare lo stato dei pagamenti del bollo auto attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate bisognerà risiedere nelle regioni: Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta oppure Friuli Venezia Giulia.

Chi risiede in queste regioni potrà monitorare attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate – nella sezione Servizi, al pulsante “calcolo del bollo auto” – la propria situazione dei pagamenti.

Per tutti gli altri possessori di un’autovettura c’è la possibilità di verificare la propria posizione dei pagamenti del bollo automobilistico sul sito dell’ACI.

Sconti sul bollo auto: quali regioni lo attuano?

Come detto in precedenza il bollo auto ha un range dato da potenza del veicolo e livello di inquinamento ma tale range può subire degli aumenti in base alla regione in cui si risiede.

Ad esempio, se si vive in Lombardia e si decide di farsi accreditare il bollo auto sul vostro RID bancario, si pagherà la somma con uno sconto del 15% al quale però andrà aggiunto il pagamento di un euro, per la commissione.

Un’altra regione che applica scontistiche sul bollo auto e che permette un effettivo risparmio è la regione Campania. Anch’essa prevede che, in caso di addebito diretto sul conto corrente bancario, si avrà diritto al 10% di sconto sull’importo.

Inoltre, come leggiamo su quifinanza.it, vi sono molteplici casi in cui il bollo auto non deve essere pagato.

Se si possiede un veicolo più vecchi di trent’anni la tassa è esclusa, per quelli invece di venti o più anni è possibile ottenere un’agevolazione pari al 50% in meno dell’importo, sempre che si possegga il certificato di rilevanza storica.

Il certificato deve essere emesso dai seguenti registri:

registro italiano Fiat

registro italiano Alfa Romeo

registro storico Lancia

ASI

FMI

Si possono ottenere agevolazioni totali o indennizzi parziali anche per auto che inquinino meno o per nulla come le auto elettriche, le auto ibride o con alimentazione a GPL.

Ad esempio nelle regioni Piemonte e Lombardia il bollo auto è illimitatamente esente se la vettura appartiene alle sopraccitate categorie.

Infine, vi è una categoria di persone fisiche che risulta esente dalla tassa regionale sulla vettura, ovvero i disabili con invalidità certificata al 67% o beneficiari della Legge 104.

Inoltre, in regioni come la Lombardia, vi sono categorie lavorative come tassisti o autisti NCC – utilizzanti un loro mezzo privato – che beneficiano di un'esenzione totale o parziale della tassa del bollo auto.

Arretrati del bollo auto? Con Draghi non più!

Draghi cancellerà il bollo auto, dunque?

In realtà, no.

Ma – grazie alla rottamazione delle cartelle esattoriali di cui avevamo precedentemente parlato – sarà possibile dopo il Decreto Sostegno attuare una nuova agevolazione per i contribuenti, i quali potrebbero cancellare insoluti come pagamenti mancati del bollo auto e di multe stradali del periodo fra il 2000 e il 2015 entro e non oltre i 5000 euro a cartella esattoriale.

Questo tipo di agevolazione ha già notevolmente fatto parlare di sé, poiché sarà certamente un aiuto per tutti coloro che si trovano sommersi da pagamenti insoluti e debiti con l’Agenzia delle Entrate e Riscossione – ex Equitalia -, i quali potranno finalmente riprendere fiato e cercare di rimettersi in piedi dopo questo periodo; d’altro canto è un metaforico pugno in faccia per tutti coloro che, con fatica, si sono premurati di non accumulare debiti con lo Stato ed hanno sempre pagato tutto onestamente.

Ovviamente questa norma – che verrà applicata dal 20 agosto 2021 e che è stata varata all’interno del Decreto Legge dal Ministero dell’Economia – non riguarda solo gli automobilisti ma potrà aiutare anche tutti i possessori di autovettura che per motivi vari ed eventuali si siano trovati ad accumulare rate del bollo da pagare.

In questa accezione il bollo auto 2021 non sarà davvero cancellato ma se vi sono persone che dal 2000 al 2015 non abbiano pagato alcune – o nessuna – delle rate annuali della tassa regionale automobilista, esse potranno vedersi cancellato ogni debito e pendenza con l’Agenzia delle Entrate e Riscossioni e ricominciare, ufficialmente, da zero.

Ciò è vero anche per le multe stradali con alcune eccezioni, però. Difatti, sono esclusi tutti gli importi – come leggiamo su ilcorriere.it - dati da:

provvedimenti penali;

sentenze penali con condanna.

Ciò significa che: in caso di multa data per un’infrazione che prevede l’arresto – ed in questo caso la condotta è stata reiterata nel tempo – non si avrà diritto alla rottamazione della cartella ed al condono della multa.

Alla fine, le nuove disposizioni di Draghi potrebbero essere un grosso colpo di spugna per molti proprietari di automobili con vecchi insoluti ma, d’altro canto, non toglierebbero – né probabilmente toglieranno mai – l’odiosa tassa regionale automobilista conosciuta come il bollo auto.

Quindi, anche per il 2021 – sebbene alcune regioni si siano premurate di congelare o ritardare il pagamento del bollo auto a causa della pandemia – il tributo del bollo auto andrà comunque, obbligatoriamente, pagato.

Difatti, anche le regioni che con l’avvento della pandemia avevano sospeso il pagamento del bollo auto – o posticipato a data da destinare – hanno deciso di porre una data definitiva e riscuotere il bollo auto 2021.

Per le regioni Veneto, Piemonte e Emilia-Romagna la data è stata il 31 luglio 2021.

Per Veneto ed Emilia-Romagna è stato disposto che tutti i bollo auto con scadenza a fine maggio 2021 venissero pagati entro e non oltre il 2 agosto. Stessa data ma mese di scadenza diverso per la regione Piemonte, la quale ha disposto che tutti i bollo auto con scadenza giugno 2021 vengano pagati entro e non oltre il 2 agosto 2021.

Quindi se non siete sicuri della vostra situazione con il bollo auto affrettatevi a controllare e se avete dei bolli in sospeso non pagati nel periodo compreso fra l’anno 2000 e il 2015, niente paura!

Con la rottamazione delle cartelle esattoriali, potrete vedere cancellati i vostri debiti dati da rate del bollo auto insolute!