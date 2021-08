Per la gioia di molti, ma non tutti gli automobilisti, dal 20 agosto 2021 è partita la procedura di cancellazione dell’odiatissimo bollo auto. La decisione dell’eliminazione del bollo auto, solo per alcuni automobilisti, è stata presa dal nuovo Governo guidato dall’ex Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ed è stata inserita nel primo Decreto-Sostegni.

Come dicevamo poco fa, la cancellazione del bollo non riguarda tutti i guidatori, ma è rivolta solamente ai cittadini che possiedono cartelle esattoriali di importo inferiore a 5 mila €. Le cartelle, per poter essere cancellate dovranno essere state emesse e, conseguentemente, non pagate, nel decennio 2000-2010.

L’Iter completo per la cancellazione del Bollo Auto, come deciso dal Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, terminerà a fine novembre 2021. Andiamo ora ad osservare insieme tutte le novità relative a questa tassa automobilistica previste per i mesi a venire.

L’esecutivo capeggiato da Draghi sgancia la bomba: cancellato il bollo auto

È ormai da 10 giorni, dallo scorso venerdì 20 agosto 2021, che è partita la procedura relativa alla cancellazione del bollo auto non pagato nel decennio 2000 – 2010, fino a un massimo di 5 mila euro di debito.

La decisione di questo mini-condono è stata presa dal nuovo Governo, condotto dal Professor Draghi ed è stata approvata e inserita proprio nel primo decreto pubblicato dalla sua squadra, il decreto-sostegno uno, risalente a marzo 2022.

Nonostante tutto, però, sono state prese anche delle decisioni di carattere regionale. Stiamo parlando della decisione presa dalla Regione Lombardia che prevede un rimborso del pagamento di questa tassa automobilistica per coloro che utilizzano la propria auto come strumento di lavoro.

In ogni caso, il mini condono relativo al pagamento del Bollo Auto non interesserà tutti i cittadini italiani, ma gran parte di essi. Saranno, infatti, in moltissimi che vedranno la propria tassa automobilistica non pagata svanire nel nulla.

Questo, come è giusto che sia, porterà sicuramente all’ira di tutti quegli automobilisti che hanno sempre pagato il bollo auto. Insomma, questa decisione dell’esecutivo Draghi pare non essere stata presa di buon occhio da molti cittadini corretti e puntuali nei pagamenti.

Andiamo a vedere più nel dettaglio chi sono i cittadini interessati da questo mini condono che è partito lo scorso 10 agosto 2021, che non dovranno pagare la tassa relativa agli anni 2000 – 2010. Nel mentre, ecco un video YouTube molto interessante e aggiornato inerente alla cancellazione del bollo auto di Pensioni&Aggiornamenti:

Draghi e il suo team eliminano il bollo auto, chi sono i fortunati che non dovranno pagare?

Nonostante siano in molti i cittadini che stanno storcendo il naso per la decisione presa dall’Esecutivo capeggiato da Draghi, il mini condono relativo al pagamento del bollo auto è partito e, nonostante i cittadini corretti, che hanno sempre pagato la tassa per le automobili, si stanno opponendo, chi non ha pagato il bollo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 potrà dormire sereno, perché non occorrerà più effettuare il pagamento.

Questo, però, solo e soltanto se le imposte non superino i 5 mila euro. Oltre tale cifra occorrerà pagare gli arretrati per l’imposta.

Per tutti i cittadini che hanno dei debiti relativi al bollo auto, relativi agli anni compresi tra il 2000 e il 2010 sono partite, lo scorso 20 agosto 2021, tutte le procedure e le conseguenti notifiche relative alla cancellazione della tassa automobilistica.

Come già detto in precedenza, possiamo tranquillamente parlare di un mini-condono voluto dall’esecutivo in carica, guidato dall’ex capo della BCE, Draghi Mario. Ricordiamo, inoltre, che, all’inizio l’introduzione di questo mini condono aveva creato non pochi problemi all’interno della maggioranza al Governo.

In ogni caso, dopo numerosi scontri era stato trovato un compromesso sia per l’importo, che per la periodizzazione. Tale compromesso era riuscito a placare gli animi, mettendo in accordo tutta la maggioranza del Governo guidato da Draghi.

Ecco quanto è previsto dal mini-condono per lo Stop al Bollo auto

Ricordiamo che la decisione relativa alla cancellazione del bollo auto per tutte quelle cartelle che hanno valore minore di 5.000 €, e che sono relative al periodo che va dal 2000 al 2010, è stata presa dal governo Draghi.

Tale decisione è stata frutto di un compromesso e non riguarda unicamente il pagamento della tassa automobilistica, ma anche molte altre tasse.

Tale decisione verrà applicata tanto per le persone fisiche quanto per le persone giuridiche. Per le prove fisiche occorra per rispettare un limite reddituale: il reddito di tali soggetti dovrà risultare inferiore ai 30.000 € nell'anno 2019.

Bollo auto cancellato: il compito dell’Agenzia delle Entrate

In tutto ciò l’Agenzia delle Entrate svolgerà un compito di notevole importanza proprio per la cancellazione del bollo auto: l'agenzia dovrà ispezionare tutti i dati fiscali di cittadini contribuenti che, nel periodo sopracitato, compreso tra gli anni 2000 e 2010, erano debitori verso lo Stato.

Successivamente, una volta terminata l'analisi, l'agenzia sarà incaricata dello stralcio delle moltissime posizioni pendenti. Sono, infatti, tantissimi i cittadini che in quei 10 anni non hanno provveduto a versare la tassa automobilistica.

Tutti questi cittadini, grazie alla decisione dell'esecutivo Draghi potranno dire addio all'incubo dei debiti relativi al bollo auto e a tutte le sanzioni collegate ad esso. È stato, infatti, il governo Draghi a risolvere tutti i loro problemi.

Subito dopo l'accurata analisi dell’Agenzia delle Entrate in cui verranno individuati tutti i soggetti che potranno beneficiare del mini condono, partiranno tutte le comunicazioni per informare gli stessi dello stralcio.

La comunicazione dello stralcio

È molto probabile che il cittadino potrà andare direttamente sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate per controllare non su in posizione relativa al pagamento del bollo auto. In questo modo egli stesso potrà verificare se dovrà pagare il bollo auto relativo agli anni dal 2000 al 2010, oppure se è stato graziato dal nuovo provvedimento introdotto dal nuovo governo guidato da Draghi.

Ricordiamo che il bollo auto è una tassa automobilistica regionale e, pertanto, dovrà essere pagata proprio alla Regione. Sarà, nuovamente, compito dell’Agenzia delle Entrate comunicare alla Regione i cittadini che saranno esenti dal pagamento del bollo, come da norma.

Come vedere da sé la situazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Ecco un piccolo aiuto per voi che vorrete verificare la vostra posizione relativa al contributo automobilistico del bollo auto relativo agli anni che vanno da 2000 al 2010, sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il soggetto interessato a capire la propria posizione da debitore relativa a bollo auto potrà recarsi direttamente sul sito dell'agenzia ed entrare nella sezione denominata “avvisi”.

Occorrerà, poi, spostarsi nella sezione “Rottamazione-ter” oppure “Saldo e Stralcio”. Qui potrete osservare tutti i pagamenti pendenti del bollo auto, selezionando gli anni che vanno dal 2000 al 2010. In questo modo potrete capire se siete tra i fortunati, graziati dalla misura del Governo Draghi, oppure no.

È possibile che questa sezione dell’Agenzia delle Entrate potrà essere visualizzata da ottobre di quest’anno.

I provvedimenti regionali: la Lombardia rimborsa i pagamenti del bollo auto

Dopo la crisi economica portata dallo scoppio della pandemia di coronavirus, alcune tra le 20 regioni italiane hanno preso la decisione di alleggerire la tassazione dei propri cittadini. Tra le scelte c'è la rateizzazione dei pagamenti dell’imposta del bollo auto, in aggiunta alle decisioni prese dal governo Draghi.

Ma vi sono anche altri casi in cui la tassa automobilistica è stata del tutto eliminata, ovviamente sempre per alcune tipologie di cittadini e non per tutti. Queste scelte, ricordiamo che sono state prese per agevolare tutti quelle categorie di lavoratori più colpite dalla crisi portata dalla pandemica.

Un’importante decisione a questo proposito è stata presa dalla Regione Lombardia. La Lombardia ha scelto di agevolare gli intermediari e gli agenti di commercio, alcuni tra i lavoratori più duramente colpiti dalla crisi economica post pandemia.

Per andare incontro a costoro, la Regione Lombardia ha scelto di restituirgli proprio l’importa del bollo auto, versata lo scorso anno. Non è difficile immaginare il perché.

Questi lavoratori, infatti, hanno indubbiamente risentito della chiusura forzata, conseguente allo scoppio della pandemia di Coronavirus, dei mesi di marzo, aprile e maggio, e delle successive chiusure da ottobre 2020 ad aprile 2021, a seguito della seconda ondata.

E proprio per questo, la Regione Lombardia, oltre alle decisioni prese dall’Esecutivo Draghi, ha deciso di agevolare ulteriormente i propri cittadini, iniziando a rimborsare il pagamento del bollo auto relativo all’anno 2020.

La Regione provvederà a riaccreditare l’imposta attraverso un bonifico bancario. Riceveranno indietro il denaro tutte quelle micro imprese che sono iscritte in maniera regolare al Registro delle Imprese. Verrà rimborsato il bollo sia per veicoli a due ruote, che per veicoli a quattro ruote.

Sempre la Regione Lombardia, nei mesi scorsi, aveva aiutato anche un’altra categoria di lavoratori, coloro che lavorano, appunto, al volante. Sto parlando di tassisti o autisti di autobus, evitando di far pagare loro il bollo auto per quest’anno.