Arrivano purtroppo brutte notizie in seguito alla tanto attesa approvazione della bozza del nuovo decreto-legge che dovrebbe portare all’introduzione di nuovi importanti misure urgenti volte a sostenere e aiutare maggiormente i cittadini e gli imprenditori italiani maggiormente coinvolti dalla crisi conseguente l’esplodere dei contagi da Coronavirus. Infatti, all’interno della bozza emerge chiaramente l’intenzione del Governo guidato dal premier italiano Mario Draghi di voler dire addio definitivamente al bonus dei 2.400 euro per i lavoratori stagionali e dipendenti del settore turistico e balneare oltre che del mondo dello spettacolo. Ecco, quindi, una breve guida in cui saranno forniti tutti i dettagli in merito a come cambieranno gli importi del bonus, quali saranno i requisiti richiesti per poter accedere ai nuovi sostegni e a chi saranno destinati.

È arrivata purtroppo negli ultimi giorni la notizia in merito ad un sempre più vicino addio definitivo del bonus INPS onnicomprensivo dal valore di 2.400 euro.

Infatti, in seguito all’approvazione ottenuta durante il dibattito con il Consiglio dei Ministri, in merito al nuovo decreto-legge che prenderà il nome di Decreto Sostegni bis, sembrerebbe che l’intenzione del Governo italiano guidato dall’ex banchiere della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, abbia deciso di cambiare rotta per quanto riguarda i bonus, eliminando il tanto amato bonus da 2.400 euro.

Si tratta di una decisione importante che porterà a non poche preoccupazioni e discussioni da parte dei cittadini e dei lavoratori italiani, colpiti dalle restrizioni governative intraprese al fine di contenere il numero di contagi da Coronavirus, i quali molti di loro sono ancora in attesa di ricevere i soldi del bonus 2.400 del precedente decreto-legge 22 marzo 2021, numero 41, il cosiddetto Decreto Sostegni.

Tuttavia, dalla nuova bozza del decreto-legge emerge che attualmente la squadra di Governo capitanata dal premier Mario Draghi sia a lavoro per introdurre dei nuovi bonus, con importi ridotti, destinati a diverse categorie di lavoratori italiani.

Questi nuovi indennizzi non saranno soltanto indirizzati ai beneficiari del precedente bonus dal valore di 2.400 euro, ovvero lavoratori dello spettacolo, lavoratori dipendenti, stagionali e in somministrazione appartenenti ai settori turistici e balneari, ma sono destinati anche nei confronti di diverse altre categorie, quali lavoratori della pesca e operai agricoli.

Ecco, quindi, nel dettaglio quali saranno le misure che saranno intraprese dal Governo italiano con l’obiettivo di aiutare e sostenere i cittadini italiani in difficoltà, come saranno distribuiti i nuovi fondi dal valore di 40 miliardi di euro ottenuti dallo scostamento di bilancio, e quali saranno le categorie di cittadini e di lavoratori che potranno richiedere ed ottenere i nuovi benefici introdotti dal Decreto Sostegni bis.

Gli obiettivi dei bonus del Decreto Sostegni bis

Secondo quanto emerge in seguito all’approvazione della recente bozza in circolazione in merito al nuovo Decreto Sostegni bis, i 40 miliardi di euro che saranno stanziati per questo nuovo decreto-legge in materia di interventi urgenti volti ad aiutare le persone maggiormente colpite dalla crisi provocata dall’arrivo del Coronavirus, saranno ottenuti mediante uno scostamenti di bilancio, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco.

La conferma avvenuta il giorno dello scorso 20 maggio di quest’anno relativa al testo del decreto-legge che prenderà il nome di Decreto Sostegni bis, porterà così all’introduzione di importanti benefici e sostegni economici volti a perseguire degli obiettivi fondamentali.

Tra gli scopi principali da perseguire attraverso i nuovi fondi delle Decreto Sostegni bis vi sono sicuramente quello di offrire un maggiore accesso al credito e alle liquidità sia alle imprese colpite dalle chiusure delle proprie attività che tutte quelle categorie di lavoratori italiani che sono stati coinvolti dalla perdita del lavoro o dal calo della propria attività.

Draghi conferma l’addio al bonus INPS 2.400 euro

In seguito all’entrata in vigore del nuovo Decreto Sostegni bis, secondo quanto previsto dalla bozza del decreto-legge bisognerà dire purtroppo definitivamente addio, almeno per i prossimi mesi, al tanto richiesto bonus INPS onnicomprensivo dal valore di 2.400 euro.

Si trattava, come molti sanno, di uno dei primi sostegni approvati dai mesi in cui è esplosa la pandemia già dall’ormai ex Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che era volto ad aiutare maggiormente le categorie di lavoratori italiani appartenenti al settore turistico, balneare e del mondo dello spettacolo.

Tuttavia, ciò che in realtà cambia per quanto riguarda il sostegno previsto per questi lavoratori è l’importo.

Infatti, secondo quanto predisposto da parte dell’ultima bozza del Decreto Sostegni bis, il bonus dei 2.400 euro sarà coinvolto dalla diminuzione dell’importo, almeno per quanto riguarda le mensilità previste per i mesi di giugno e di luglio di quest’anno.

Si passerà quindi dall’assegno una tantum dal valore di 2.400 euro del precedente bonus, ad un assegno minore, dal valore di 1.600 euro, che sarà erogato da parte dell’Istituto INPS, in seguito ai dovuti accertamenti, con le stesse modalità previste per il bonus da 2.400 euro.

Chi può avere il bonus INPS da 1.600 euro

È chiaro quindi che la notizia dell’addio del bonus da 2.400 euro che sarà previsto in seguito all’approvazione e alla relativa entrata in vigore ufficiale del Decreto Sostegni bis non è stato affatto accettata in maniera positiva da parte dei lavoratori, che nell’ultimo anno si sono trovati a dover subire non poche perdite economiche.

Tuttavia, occorre specificare che la platea dei beneficiari del bonus da 1.600 euro previsto dal Decreto Sostegni bis resta pressoché invariata, in quanto potranno effettuare la richiesta e quindi avranno la possibilità di usufruire del bonus, le seguenti categorie lavorative:

lavoratori stagionali, in somministrazione, oppure con un contratto a tempo determinato, che appartengono al settore turistico o degli stabilimenti termali e balneari;

lavoratori stagionali e in somministrazione, anche appartenenti a settore diversi rispetto al turistico e degli stabilimenti;

Lavoratori intermittenti.

I requisiti per il bonus 1.600 euro

Occorre però specificare che sono stati predisposti anche alcuni specifici requisiti obbligatori che dovranno essere necessariamente rispettati per poter accedere al beneficio del bonus dal valore di 1.600 euro.

Si tratta quindi della condizione legata all’attività lavorativa effettuata tra il 1° gennaio e il giorno in cui entrerà in vigore del Decreto Sostegni bis, la quale dovrà essere stata coinvolta dall’effettiva cessazione o dalla riduzione del lavoro.

Inoltre, per poter ottenere il riconoscimento del bonus INPS dal valore di 1.600 euro, sarà anche necessario che i cittadini abbiano svoluto una prestazione lavorativa di almeno 30 giorni e che attualmente non risultino essere percettori dell’indennità di disoccupazione NASpI o di un assegno pensionistico, ne tanto meno potranno essere in possesso di una partita IVA o risultare iscritti alla Gestione Separata.

Lavoratori agricoli: arriva il bonus INPS di 800 euro

Il testo del Decreto Sostegni bis, dovrebbe inoltre prevedere all’interno dell’articolo 68, anche un nuovo indennizzo economico nei confronti di quei cittadini che effettuano un lavoro legato all’agricoltura, ovvero destinato quindi ai cosiddetti lavoratori agricoli.

In questo caso, si tratta quindi di un nuovo bonus INPS onnicomprensivo dal valore di 800 euro che potrà essere riconosciuto da parte dell’Istituto nei confronti di quei cittadini che risultano essere in possesso di alcune condizioni obbligatorie.

Rientrano quindi tra i requisiti necessari per poter ottenere il bonus da 800 euro per i lavoratori agricoli, le seguenti seguenti caratteristiche:

essere operatori agricoli;

avere un contratto a tempo determinato;

aver effettuato almeno 50 giorni lavorativi legati all’attività agricola durante il periodo dell’anno 2020;

non essere titolari di un contratto subordinato a tempo indeterminato, fatta eccezione dei contratti di lavoro intermittente senza diritto di disponibilità;

non essere percettori di un assegno pensionistico.

Le incompatibilità del bonus INPS da 800 euro

Secondo quanto disposto all’intento dell’articolo 68 della bozza del Decreto Sostegni bis, in relazione all’ottenimento del bonus INPS da 800 euro, sono state prese in considerazione anche alcune incompatibilità.

In questo senso, non potranno accedere al sostegno economico una tantum, tutti quei cittadini italiani che risultano al momento della domanda, essere percettori del beneficio del reddito di cittadinanza, reddito di emergenza o qualsiasi altro bonus una tantum che è stato destinato alle altre categorie lavorative, come ad esempio il bonus INPS 2.400 euro.

Inoltre, il testo della bozza del Decreto Sostegni bis ha anche specificato che il bonus INPS da 800 euro destinato agli operai agricoli sarà esente dalla cosiddetta imposta sul reddito delle persone fisiche e risulta essere compatibile con l’assegno ordinario di invalidità.

Lavoratori della pesca: bonus di 950 euro

Attraverso la bozza del Decreto Sostegni bis, il Governo Draghi ha pensato anche ad un’ulteriore categoria di cittadini italiani ovvero quelli che lavorano nel settore della pesca, anche in questo caso colpito dalla crisi economica conseguente l’ondata di contagi da Coronavirus.

Infatti, l’introduzione del nuovo decreto-legge porterà anche l’erogazione di un nuovo bonus INPS una tantum dal valore di 950 euro, in favore di tutti i pescatori autonomi, soci di cooperative che esercitano la pesca nelle acque interne, marittime e lagunari, in maniera professionale.

Tuttavia, anche in questo caso sarà necessario che i cittadini richiedenti non risultino essere beneficiari di un assegno pensionistico, o iscritti alla Gestione Separata.