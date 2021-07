Arriva dall’Agenzia delle Entrate un nuovo provvedimento che permetterà ingenti risparmi in bolletta. Il bonus acqua potabile 2021, contenuto nella Legge di Bilancio 2021, consentirà a privati ed imprese di usufruire di uno sconto del 50% sui consumi idrici sostenuti. Ai nastri di partenza anche il bonus idrico da 1.000 euro in attesa del decreto attuativo.

Dopo tant’attesa il provvedimento che detta le regole di funzionamento e disciplina le modalità di accesso al bonus acqua potabile 2021 è stato pubblicato sul sito internet dell’ente Agenzia delle Entrate.

In verità, non si tratta di un’agevolazione del tutto nuova. Già contemplata nella Legge di Bilancio 2021 se ne attendeva soltanto il via libera definitivo, arrivato qualche giorno fa. Ma in cosa consiste il benefit?

Destinatari del bonus acqua potabile saranno i privati cittadini e le imprese a cui verrà data la possibilità di godere di una detrazione fiscale del 50% sull’acquisto e l’installazione di particolari sistemi atti a limitare i consumi idrici e ridurre l’uso dei contenitori in plastica.

Tornando a noi, il nuovo bonus 2021 spetta agli esercenti attività d’impresa, enti del terzo settore, enti non commerciali, semplici persone fisiche, arti e professioni e agli enti religiosi riconosciuti civilmente, che pagano le spese su immobili posseduti o detenuti sulla base di un titolo idoneo.

L’importo massimo di spesa da portare in detrazione nella misura del 50% cambia al variare dei soggetti destinatari. Per meglio intenderci, si attesta sui 1.000 euro per le persone fisiche e a 5.000 euro per tutti gli altri soggetti rientranti in una delle categorie poco prima elencate.

Al fine di fugare ogni dubbio, occorre sottolineare che il bonus acqua potabile non ha nulla a che vedere con il bonus idrico 2021. Entrambi contenuti nella Legge di Bilancio 2021, sono due benefit distinti e separati.

Il bonus idrico 2021, poi, diversamente dal bonus acqua potabile per cui si ha il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, è ancora in attesa del decreto attuativo che ne ufficializzi l’operatività e quindi lo renda attivo e richiedibile dai beneficiari.

Bonus acqua potabile: a chi spetta?

È il provvedimento datato 16 giugno 2021 dell’Agenzia delle Entrate a stabilire beneficiari e modalità di funzionamento del bonus acqua potabile introdotto dal Governo capitanato dall’ex governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, nella Legge di Bilancio 2021, allo scopo di incentivare verso un uso parsimonioso della risorsa idrica e ad un ridotto consumo di materiale plastico.

Ma chi potrà beneficiare del bonus acqua potabile 2021? L’agevolazione spetta alle imprese, privati cittadini, autonomi ed Enti, che si dimostrano particolarmente interessati a ridurre l’uso di contenitori in materiale plastico, oltre ad avere a cuore il risparmio idrico.

A tali soggetti viene così riconosciuto un credito d’imposta del 50% sulle spese sostenute per l’acquisto e l’istallazione di particolari dispositivi, nel periodo di tempo che va dal 1°gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022.

Per come riportato dal sito agenziaentrate.gov.com e volendo entrare nei dettagli: “Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, è previsto un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare”.

Bonus acqua potabile 2021: come funziona

Le condizioni circa il funzionamento e i requisiti da soddisfare per accedere al bonus acqua potabile sono contenute nel messaggio reso noto dall’Agenzia delle Entrate il 16 giugno, consultabile sulla pagine internet ufficiale dell’Ente. Ad ogni modo, sono poche e semplici le indicazioni da seguire.

Come prima cosa, occorre sottolineare come il bonus acqua potabile non si sostanzia nell’erogazione di una somma di denaro a favore dei soggetti interessati all’agevolazione. Verrà, infatti, erogato nella forma di un credito d’imposta del 50% a copertura delle spese sostenute per l’acquisto e l’istallazione di dispositivi atti a consentire un risparmio idrico e/o a ridurre il consumo eccessivo di plastica.

Ovviamente, non tutti gli acquisti effettuati e le installazioni sono soggette alla detrazione del 50%. Il bonus acqua potabile si applica soltanto alle spese sostenute nell’arco temporale dal 1°gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022.

Anche i termini di presentazione delle domande di richiesta del bonus sono soggetti a scadenza. Occorrerà presentare le istanze dal 1° febbraio fino al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

Chiariamo meglio il funzionamento. Se le spese per l’acquisto e l’istallazione dei sistemi indicati del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate vengono affrontate durante l’anno in corso, l’istanza di richiesta del bonus acqua potabile va presentata dal primo giorno del mese di febbraio fino al 28 dell’anno 2022.

Analogamente, per le spese supportate nel corso del 2022 la domanda va inviata all’Agenzia delle Entrate sempre nei giorni che vanno dal 1°al 28 febbraio ma dell’anno 2023.

Inoltre, è bene precisare come l’importo massimo di spesa su cui calcolare il credito d’imposta del 50% differisce a seconda della categoria di appartenenza dei beneficiari.

In sostanza, nel caso siano i privati cittadini a voler fruire del bonus acqua potabile 2021 non potranno sostenere una spesa superiore ai 1.000 euro per l’acquisto e l’installazione dei sistemi previsti dall’Agenzia delle Entrate.

Se a voler beneficiare dell’agevolazione sono gli enti non commerciali, enti religiosi, arti e professioni o esercenti attività d’impresa, l’ammontare massimo di spesa non deve superare i 5.000 euro.

Bonus acqua potabile: senza ISEE per tutti

La novità del bonus acqua potabile è racchiusa in una caratteristica che rende l’agevolazione a portata di tutti. Diversamente da molti altri incentivi introdotti dal Governo, il bonus in questione potrà essere richiesto indipendentemente dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

L’unico accorgimento da seguire riguarda l’acquisto e l’installazione di strumenti indicati nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, vale a dire sistemi di filtraggio, mineralizzazione raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare.

Soltanto questi, infatti, danno diritto alla detrazione fiscale del 50%.

Come ottenere il bonus acqua potabile

Per poter richiedere e godere del bonus acqua potabile 2021 è necessario seguire una serie di indicazioni. Poiché le spese supportate devono essere in qualche modo dimostrate, è indispensabile mettere da parte i documenti comprovanti l’acquisto (fatture, documenti commerciali, etc.) contenente il codice fiscale del soggetto richiedente il bonus.

Non solo, anche la modalità di pagamento è sottoposta a specifica disciplina. Nel caso in cui il bonus acqua potabile venisse richiesto da persone private o differenti dagli esercenti attività d’impresa, le spese sostenute vanno pagate utilizzando strumenti di pagamento tracciabili.

A tal riguardo, si può optare per i bonifici bancari o postali, al pari di bancomat e carte di credito purché non si paghi tramite contante.

Un trattamento differente è riservato alle spese sostenute prima del messaggio n. 153000 dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso, le spese di acquisto o installazione vengono accettate in detrazione qualsiasi sia il metodo di pagamento utilizzato per saldarne il costo.

Inoltre, è consentito integrare la fattura o il documento commerciale legato all’acquisto inserendo nei documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il bonus acqua potabile.

Bonus acqua potabile: come fare domanda

La compilazione e l’inoltro delle istanze per richiedere il bonus acqua potabile 2021 va fatta esclusivamente online, dal piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione appositamente predisposta per richiedere il benefit.

Dopo 5 giorni dalla presentazione della domanda, l’Agenzia delle Entrate sottopone le istanze a revisione. Sia che la domanda sia accettata o rigettata, l’Ente comunica la sua decisione al richiedente elencando le ragioni di un eventuale rifiuto. Successivamente, il bonus viene portato in compensazione nel modello F24.

È possibile portare in detrazione il bonus nella dichiarazione dei redditi soltanto nei casi in cui l’agevolazione venisse richiesta dalle persone fisiche non esercenti attività di impresa, o lavoro autonomo.

Cosa è il bonus idrico 2021

Il bonus idrico 2021, da non confondere con il bonus acqua potabile, è un benefit di 1.000 euro spettante a chi effettuata particolari interventi e lavori nella propria abitazione allo scopo di ridurre l’eccessivo consumo di acqua.

È rivolto a tutti i cittadini residenti in Italia, a prescindere dal valore ISEE, come contemplato nella Legge di Bilancio 2021 in cui è contenuto.

Verrà corrisposto soltanto se verranno effettuati degli interventi su edifici già esistenti, escludendo dal benefit le nuove costruzioni.

Più nello specifico, il bonus idrico 2021 da 1.000 euro copre la spesa per la sostituzione dei sanitari in ceramica con nuovi dispositivi a consumo ridotto, le colonne doccia, i soffioni, con nuovi dispositivi a flusso d’acqua ridotto.

Come utilizzare il bonus idrico 2021

Oltre agli interventi sopra menzionati, il bonus idrico 2021 copre altre spese. Il riferimento è a quelle riguardanti la rubinetteria (bagno e cucina), dispositivi che consentono di controllare il flusso idrico con portata fino ai 6 litri al minuto, miscelatori, soffioni doccia con potenza non superiore ai 9 litri al minuto e le colonnine doccia.

Anche le opere idrauliche e murarie riguardanti lo smontaggio e la dismissione dei vecchi apparecchi, ove si rendano necessarie, sono ricomprese nel bonus idrico da 1.000 euro.

La scadenza del bonus, da richiedere qualsiasi sia il valore ISEE proprio, è stabilita al 31 dicembre 2021, salvo eventuali proroghe.

In effetti, l’estensione del bonus idrico 2021 potrebbe arrivare da un momento all’altro. Il bonus è tutt’ora in attesa del decreto attuativo che ufficializzi modalità di funzionamento e di richiesta.

Al momento, dunque è tutto fermo. Da voci di corridoio si apprende che il Governo Draghi sta lavorando alla misura, ma ancora nulla di ufficiale si profila all’orizzonte.