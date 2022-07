Buone notizie per i docenti italiani. Arriva la conferma di un Bonus scuola da 500 euro che, cumulato all’altro, mette a disposizione della categoria ben 1.000 euro da spendere entro il 31 agosto 2023. Vediamo subito chi sono i fortunati destinatari di questo contributo e i requisiti da rispettare per ottenerlo.

La campanella per studenti e docenti ha smesso di suonare in gran parte dell’Italia. In alcune città si stanno ultimando gli esami di maturità ormai agli sgoccioli. La maggior parte degli studenti e dei docenti si sta godendo il meritato riposo dopo un anno scolastico ancora una volta movimentato a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con l’arrivo dell’estate non mancano, però, le novità, o meglio le riconferme. Dopo tanto vociferare sul taglio del Bonus da 500 euro destinato a specifici docenti, importanti novità arrivano per parte di questi.

Il Bonus da 500 euro confluirà nella Carta del Docente dal prossimo settembre come beneficio confermato per l’anno scolastico 2022/2023. Nessun taglio, quindi, come richiesto dalla commissione: la riduzione a 375 euro l’anno per ciascun docente non ci sarà.

A confermarlo è lo stesso esecutivo che chiude la questione sulla proroga del contributo riconfermando Bonus e somma anche per i prossimi anni, grazie al decreto legge 36 del 30 aprile 2022.

Non solo, chi non provvederà a spendere il voucher da 500 euro nella carta del docente (riferito all’anno scolastico 2021/2022) entro la scadenza fissata al 31 agosto 2022 non perderà il beneficio, ma avrà la possibilità di spendere un Bonus di 1.000 euro complessivi entro il 31 agosto del prossimo anno.

Vediamo insieme tutti gli ultimi aggiornamenti e chi sono i fortunati beneficiari degli importi previsti per la Carta del Docente.

Ecco i fortunati docenti di scuola che avranno questo Bonus da 1.000€ entro il 31 agosto

Come anticipato in apertura di articolo non a tutti i docenti di scuola spetta il Bonus da 1.000 euro calcolato come somma tra il Bonus da 500 euro per l’anno scolastico 2021/2022, da spendere entro il 31 agosto 2022 rimasto inutilizzato, e il Bonus da 500 euro nuovo di zecca confermato recentemente per l’anno 2022/2023.

Chi rientra nei fortunati beneficiari della Carta Acquisti, quindi, non dovrà necessariamente spendere entro fino agosto prossimo i 500 euro accreditati per l’anno scolastico ormai passato, ma potrà procedere con tutta calma per poi spendere l’intero Bonus da 1.000 euro entro e non oltre la scadenza fissata al 31 agosto 2023.

Spazzato via ogni pericolo su una possibile riduzione del Bonus 500 euro a 375 euro, vediamo chi sono i docenti che potranno usufruire dei 1.000 euro eventualmente da utilizzare entro la fine di agosto del prossimo anno.

A chi spetta il Bonus implicito nella Carta docenti

Prima, però, va fatta una premessa: il Bonus da 500, e quello cumulativo di 1.000 euro, vengono versati su una carta denominata “Carta docenti”. Un nome che è già tutto un programma, poiché delimita la cerchia di beneficiari.

Docenti sì, ma quali?

Ricordiamo a chi non avesse particolare dimestichezza con il comparto scuola che il Bonus spetta in primis ai docenti di ruolo, assunti con contratto a tempo indeterminato, facenti parte delle istituzioni scolastiche statali, ma non solo.

Nell’elenco dei potenziali beneficiari del Bonus, spuntano anche i docenti a tempo parziale e pieno, quelli in servizio nelle scuole militari o all’estero, nonché gli insegnanti in posizione di comando, fuori ruolo, distacco, o diversamente impiegati.

Stesso discorso vale per i soggetti che sono in prova o stanno sostenendo il periodo di formazione.

Cosa si può acquistare con il Bonus 1.000 euro

Con la Carta docenti, o meglio con il Bonus cumulativo di 1.000 euro spendibile entro e non oltre il 31 agosto 2023. si può acquistare un ampio assortimento di prodotti. Gli stessi possono essere acquistati recandosi personalmente presso un esercente, un ente aderente all’iniziativa, oppure tramite internet.

Il Bonus da 1.000 euro lo si può sfruttare per comprare libri e testi, e-book, riviste, pubblicazioni e qualsiasi altro materiale utile all’aggiornamento professionale.

Spazio anche all’acquisto di componenti hardware e software, di corsi di qualificazione delle competenze professionali (tenuti presso enti accreditati al MIUR), di corsi di laurea triennale, magistrale, specialistica o a ciclo unico.

Stesso discorso vale per i corsi post lauream e i master universitari.

I docenti potranno utilizzare il Bonus 1.000 euro anche per l’acquisto di titoli di accesso per musei, mostre, spettacoli dal vivo, eventi culturali, rappresentazione cinematografiche e teatrali.

Insomma, un pacchetto veramente variegato in grado di soddisfare qualsiasi necessità degli insegnanti titolari della Carte docente.