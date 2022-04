Le risorse del nuovo DPCM mettono 650 milioni l’anno per tre anni, meno si inquina più si ottiene, ma il mercato dell’elettrico e dell’ibrido plug-in è ancora un mercato minore in un settore in crisi

Ancora incentivi per il settore dell’auto. Il governo, fra una misura e l’altra, prevede di stanziare fino a 8,7 miliardi di euro entro il 2030, questi i numeri già messi sul tavolo con il Decreto-Legge dello scorso 1° marzo 2022: 700 milioni quest’anno e un miliardo poi fino al 2030 per la “riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive”. L’obiettivo, che ora il nuovo ecobonus conferma, è duplice: da un lato rilanciare un’industria messa ko dalla pandemia e dalla crisi dei chip, dall’altro promuovere quella transizione ecologica dei trasporti che richiederà alla stessa industria consistenti investimenti.

L’ultimo DPCM, in attesa del via libera della Corte dei Conti e della pubblicazione in Gazzetta, prevede 650 milioni di euro di incentivi l’anno per l’acquisto delle vetture meno inquinanti e la rottamazione delle vecchie. Fino al 2024 fanno 1,95 miliardi di euro. Ma non per tutti, nonostante la filiera e le case abbiano premuto ovviamente il più possibile per allargare la platea dei beneficiari e degli incentivati alle aziende.

Qualcosina in realtà spunta a che per loro: le PMI, comprese le persone giuridiche e i traportatori in conto proprio e terzi potranno ottenere incentivi per le categorie di veicoli commerciali N1 ed N2, nuovi ed esclusivamente elettrici, purché rottamino un vecchio veicolo di classe inferiore all’Euro 4. Significa in soldoni 4 mila euro per un N1 fino a 15 tonnellate, 6 mila euro per un N1 oltre le 1,5 t, 12 mila euro per gli N2 tra 3,5 e 7 t; 14 mila euro per gli N2 fra 7 e 12 tonnellate. Le risorse approntate per queste categorie ammontano però a 10 milioni di euro nel 2022, a 15 mln nel 2023 e a 20 mln nel 2024, quindi miracoli non se ne potranno fare.

Va inoltre segnalato che una piccola quota dei fondi previsti è anche riservata al car sharing.

In ogni caso si tratta di incentivi che cercano di cogliere una platea ampia di acquirenti e che escludono le fasce di mercato premium, niente Tesla insomma.

Ma andiamo al cuore del sistema di incentivi varato.

Ecobonus: cosa si può comprare e quanto vale l’incentivo

Con l’eccezione di cui sopra, l’incentivo è rivolto esclusivamente alle persone fisiche e premia in ordine elettrico, plug-in ed endodermiche a basse emissioni (ossia i motori a scoppio meno inquinanti). Ecco le cifre:

Fino a 5 mila euro per le auto elettriche con emissioni di 0-20 CO2 g/km e prezzo fino a 35 mila euro + Iva. La cifra parte da 3 mila euro di incentivo base all’acquisto, ma si possono aggiungere altri 2 mila euro se è contestualmente viene rottamata un’auto omologata di classe inferiore ad Euro 5.

con emissioni di 0-20 CO2 g/km e prezzo fino a 35 mila euro + Iva. La cifra parte da 3 mila euro di incentivo base all’acquisto, ma si possono aggiungere altri 2 mila euro se è contestualmente viene rottamata un’auto omologata di classe inferiore ad Euro 5. Fino a 4 mila euro per le ibride plug-in con emissioni di 21-60 CO2 g/km e prezzo fino a 45 mila euro + Iva. Si comincia con 2 mila euro ma se ne possono anche in questo caso aggiungere altri 2 mila se al contempo si rottama un’auto sotto l’Euro 5.

con emissioni di 21-60 CO2 g/km e prezzo fino a 45 mila euro + Iva. Si comincia con 2 mila euro ma se ne possono anche in questo caso aggiungere altri 2 mila se al contempo si rottama un’auto sotto l’Euro 5. Si potrà anche richiedere un contributo di 2 mila euro per l'acquisto veicoli con emissioni da 61-135 CO2 g/km ( endotermiche a basse emissioni ) e prezzo fino a 35 mila euro + Iva, ma soltanto se contestualmente si rottama un’auto si classe inferiore ad Euro 5.

) e prezzo fino a 35 mila euro + Iva, ma soltanto se contestualmente si rottama un’auto si classe inferiore ad Euro 5. Fino a 4 mila euro per ciclomotori e motocicli elettrici e ibridi se viene rottomata una moto in classe da Euro 0 a 3 (il 40% del prezzo di listino con la soglia massima indicata) e fino a 3 mila euro (30% del prezzo di listino) per l’acquisto semplice. Le categorie sono L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7.

I nuovi incentivi non sono una novità, l’UNRAE, l’associazione delle case estere che vendono in Italia, e l’ANFIA, il ramo di Confindustria che segue la filiera automotive avevano letto il crollo del mercato italiano di marzo (un sonoro -29,7% a 119.497 vetture) come un congelamento della domanda nell’attesa di questi incentivi ora varati.

Di certo uno sguardo al mercato delle quattro ruote italiane, anche nel mese di marzo, aiuta comprendere peso e limiti delle nuove misure.

Ecobonus, quanto ci mette in tutto lo Stato

Come detto, soltanto nell’ultimo DPCM, sono previste risorse da 1,95 miliardi di euro, pari a 650 milioni l’anno. Ma come vanno alle varie categorie?

Le elettriche ottengono 220 milioni nel 2022, 230 milioni nel 2023 e 245 milioni nel 2024.

Le ibride plug-in 225 milioni nel 2022, 235 milioni nel 2023 e 245 milioni nel 2024.

Le endotermiche efficienti e con rottamazione 170 milioni nel 2022, 150 milioni nel 2023 e 120 milioni nel 2024.

Italia: il mercato dell’auto in cui si inserisce l’ecobonus

I dati dell’auto elettrica in Italia sono censiti fino a febbraio da Motus-e che calcola nei primi mesi un totale di vetture vendute tra BEV (auto elettriche) e PHEV (ibride plug-in) di 17.793 unità, delle quali il 62% ibride plu-in. Negli stessi due mesi sono state vendute in Italia 218.716 auto nuove (-21,4% sul gennaio-febbraio 2021), quindi – considerando solo il nuovo – le vendite di auto elettriche e ibride plug-in sono l’8,13% delle vendite di auto nuove.

Per comprendere la dinamica di questi fondamentali beni durevoli, va aggiunto che – sempre nel periodo gennaio-febbraio 2022 – il mercato dell’usato ha visto passare di mano 755.093 auto (+34,29%).

Sarebbe facile dunque pensare che la domanda sia solida, vista la crescita di oltre un terzo delle vendite di auto usate, ma che per il nuovo gli acquirenti abbiano aspettato gli incentivi di cui sopra. Così la pensa anche Motus-e. D’altronde le auto elettriche più vendute, sempre secondo l’associazione dei sostenitori del settore (fra loro Volkswagen Italia, Hyundai, Iveco, Smart, Tesla e Volvo, oltre a colossi della filiera come STM, ABB, Siemens, utility come A2A, Enel X ed Edison, servizi come Allianz e PWC), il parco circolante di auto ibride o plugin a fine febbraio era di 253.514 unità e le elettriche più venute nei due mesi erano in ordine la Fiat 500E (1057), la Dacia Spring (717), la Smart FORTWO (527), la Renault Twingo (386) e la Renault ZOE (351). Tutti modelli che possono entrare per fascia di prezzo tra quelli incentivabili dal nuovo ecobonus.

In ogni caso si tratta ancora di un mercato ridotto, nonostante le buone performance degli ultimi mesi parzialmente sospese dall’attesa del nuovo ecobonus: a febbraio la quota sull’immatricolato dell’elettrico saliva al 7,72% dal 5,81% del febbraio 2021. In termini assoluti comunque le cose non vanno bene neanche per questo settore: a febbraio le auto BEV e PHEV sono complessivamente cresciute del 2,57% rispetto al febbraio 2021, ma con una asimmetria importante. Le auto elettriche (BEV) sono infatti calate per immatricolazioni dell’8,39% (3.155 unità), mentre le ibride plug-in sono cresciute del 10,96% (5.437 unità).

Performance comunque inserite in un contesto molto sfidante su vari fronti: dalla carenza di microprocessori, alle incertezze sull’inflazione, sugli incentivi e in generale sull’andamento dell’economia e delle finanze pubbliche e private anche alla luce della guerra in Ucraina.

Considerando tutte le motorizzazioni a febbraio in Italia sono state vendute in Italia 110.869 auto, il 22,56% di auto in meno rispetto al febbraio 2021, quando ne era stato venduto il 12,34% in meno che nel febbraio 2020.

Ora forse gli incentivi miliardari messi in cantiere fino al 2030 potranno riavviare un po’ il mercato, ma sicuramente, con appena 26.024 punti di ricarica al dicembre 2021 (dati Motus-e) gli operatori dovrebbero interrogarsi anche sulle infrastrutture necessarie per lo sviluppo del segmento.

Oltretutto anche la distribuzione per queste motorizzazioni nate in epoca di sharing economy presenta delle peculiarità: se il 62,8% rimane il canale privato, il noleggio copre un corposo 22,8%, seguito dai Manufacturer and Dealers (“auto-immatricolazioni” di elettriche e ibride plug-in da parte dei concessionari) e dalle flotte aziendali (escluse dall’ecobonus come detto). L’auto venduta in Italia non viveva insomma così tante sfide tutte insieme, da molto, molto tempo e sicuramente la rivoluzione richiesta dovrà riprogettare tutta la filiera dalla produzione alla distribuzione alle strategie per la mobilità del governo, alle stesse strategie industriali nazionali. Molto più di un ecobonus.

(Giovanni Digiacomo)