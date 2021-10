Ecobonus auto, tornano a partire dal 27 ottobre gli incentivi, fino a 6.000 di sconto senza ISEE per l'acquisto di un veicolo a basse emissioni di CO2. Non si tratta di un incentivo da detrarre bensì di un vero e proprio sconto che il concessionario applicherà nel momento dell'acquisto. I vantaggi non si limitano a questo, per chi deciderà di acquistare un'automobile elettrica è prevista anche l'esenzione del pagamento del bollo auto oltre che dell'ecotassa. Tutti i dettagli nell'articolo che segue.

E' ufficiale dal 27 ottobre sono tornati disponibili gli ecobonus auto a prevederlo è uno dei tanti punti presenti nel Decreto Fiscale (DL 146/2021).

La buona notizia per tutti coloro con l'intenzione di acquistare una nuova auto è che non si tratterà di un'agevolazione fiscale da recuperare successivamente attraverso la detrazione IRPEF in denuncia dei redditi, ma si tratta di un vero e proprio sconto nel momento dell'acquisto.

Praticamente l'ecobonus auto è uno sconto che verrà applicato sul totale da pagare direttamente in fattura dal rivenditore.

L'incentivo è ammesso per l'acquisto di un’auto a bassa o zero emissione di CO2, nuova o usata.

L'entità dello sconto è di assoluto interesse visto che può arrivare fino a 6.000 euro per quanto riguarda l'acquisto di un'auto nuova mentre scende a 3.000 se si utilizza per un'auto usata.

Il consiglio però nel caso si voglia beneficiare di questi sconti è quello di affrettarsi visto le risorse sono limitate oltre al fato che sono in scadenza al 31 dicembre 2021.

L'ecobonus auto potrà essere richiesto da tutti senza alcuna necessità di presentare lo scomodo ISEE non sono previste infatti requisiti legati al reddito purchè si scelga di acquistare un'auto nuova e a bassa emissione ci CO2, caratteristiche che andremo ad approfondire nei paragrafi successivi.

Il governo Draghi ha puntato molto su questi incentivi impegnandosi a stanziare risorse importante, questo in linea con il tema che sta caratterizzando un po' tutto il mondo, ovvero quello legato alle politiche anti inquinamento, cercando di incentivare la transazione verso auto "green" meno inquinanti.

Nei prossimi paragrafi conosceremo tutto ciò che c'è da sapere sull'ecobonus auto, dalla procedura per poterlo ottenere, ai modelli di automobili ammessi a come il concessionario potrà recurare lo sconto effettuato al cliente.

Per chi fosse interessato al tema nel video You tube che segue tratto dal canale di DriveK, tutto ciò che c'è da sapere sui nuovi incentivi disponibili a partire da ottobre per l'acquisto di auto nuove o usate a bassa emissione di CO2.

Ecobonus auto 2021: disponibili dal 27 ottobre, senza ISEE

L'ecobonus auto è tornato disponibile per cittadini e concessionari, senza ISEE, dal 27 ottobre, lo sconto potrà essere applicato per l'acquisto di automobili a bassa emissione e quindi meno inquinanti.

I fondi che il governo Draghi ha destinato per questo incentivo ammontano a 100 milioni di euro suddivisi in 4 categorie, le seguenti:

65 milioni di euro dedicati a veicoli elettrici o ibridi , l'entità dello sconto applicato dal concessionario sarà variabile e dipenderà dal modello scelto dal cliente in base al valore di emissione di CO2, in questo caso non è necessaria la rottamazione;

di euro dedicati a , l'entità dello sconto applicato dal concessionario sarà variabile e dipenderà dal modello scelto dal cliente in base al valore di emissione di CO2, in questo caso non è necessaria la rottamazione; 20 milioni per l'acquisto di veicoli commerciali , di cui 15 destinati solo a veicoli con motorizzazione elettrica anche in questo caso si potrà accedere allo sconto senza bisogno di rottamare il vecchio veicolo;

, anche in questo caso si potrà accedere allo sconto senza bisogno di rottamare il vecchio veicolo; 5 milioni destinati all'acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi o usati;

nuovi o usati; 10 milioni per l'acquisto di veicoli con livelli di emissioni compresi tra 61 e 135 g/km CO2 a fronte però della rottamazione di una vecchia auto.

La procedura prevede che sia il concessionario attraverso la piattaforma telematica messa a disposizione del MISE a "prenotare" gli incentivi dell'ecobonus auto.

Gli incentivi saranno disponibili fino ad esaurimento fondi, la disponibilità potrà essere verificata consultando il portale dell'ecobonus auto, il MISE provvederà ad aggiorna il portale in tempo reale.

Ecobonus auto 2021: l'importo dello sconto per l'acquisto di auto nuove o usate

Dopo aver fatto una panoramica su quello che è l'ecobonus auto, andiamo ad occuparci in modo specifico degli importi dello sconto oltre a capire per quali veicoli potrà essere richiesto.

L'entità dello sconto che come già scritto può arrivare fino a 6.000 euro per auto nuove ed avverrà attraverso uno sconto in fattura applicato dal concessionario in fase di acquisto.

Il valore dello sconto viene comunque determinato da tre fattori che sono:

il valore delle emissioni di CO2 (minori le emissioni maggiore sarà lo sconto);

(minori le emissioni maggiore sarà lo sconto); la tipologia di veicolo che si acquista, nuovo o usato;

che si acquista, la scelta di acquistare l'auto con o senza la rottamazione.

Nell'ottica di essere quanto più utili possibile, scendiamo un più nello specifico.

Partiamo dai veicoli full electric, per i quali è previsto lo sconto maggiore, per questi veicoli per i quali sono previste emissioni che vanno da 0 a 20 g/km CO2 lo sconto sarà di 6.000 euro con la rottamazione o di 4.000 euro senza rottamazione.

Con l'aumentare delle emissioni lo sconto si riduce, è il caso delle auto ibride (21 e 60 g/km CO2) qui lo sconto può raggiungere i 2.500 se si ha un'auto da rottamare, in mancanza della quale scenderà a 1.500 euro.

Infine ci sono tutti gli altri veicoli con una soglia massima di emissione di 135 g/km CO2 per i quali lo sconto previsto dall'ecobonus auto-che in questo caso ammonta a 1.500 euro- potrà essere richiesto solo a fronte di una rottamazione.

Quanto scritto finora è valido solo ed esclusivamente per l'acquisto di un'auto nuova.

L'incentivo è previsto anche per l'acquisto di modelli usati, ma solo a fronte della rottamazione di una vecchia auto e solo se il veicolo acquistato rientra nelle seguenti fasce di emissione:

0-60 g/km di anidride carbonica (CO2), 2.000 euro di sconto;

61-90 g/km di anidride carbonica , 1.000 euro di sconto;

91-135 g/km di anidride carbonica , 750 euro di sconto.

Ecobonus auto: sarà il concessionario ad anticipare lo sconto al quale si ha diritto

Lo sconto previsto dall'ecobonus auto 2021, previsto per tutti quei veicoli a bassa emissione, potrà essere richiesto direttamente dal concessionario in fase di acquisto.

Una volta in concessionario e scelto il modello da acquistare, sarà il rivenditore a calcolare ed applicare l'importo dello sconto direttamente sul prezzo di listino comprensivo di IVA.

Chiaramente il calcolo verrà fatto tenendo conto di tutti i fattori elencati nel paragrafo precedente che andranno a determinare l'importo dello sconto.

E' di assoluta importanza che l'acquirente nel caso in cui preveda di rottamare la vecchia auto porti con il libretto di circolazione dl veicolo.

Il concessionario una volta applicato lo sconto avrà 60 giorni di tempo dall'immatricolazione dell'automobile venduta per recuperare la cifra anticipata al cliente.

La procedura prevede la prenotazione dell'incentivo direttamente sul sito del ministero dello Sviluppo Economico, una volta sul sito dovrà procedere con l'inserimento di alcuni dati come il numero di targa del nuovo veicolo ed altri dati relativi alla vendita.

Completata la procedura spetterà non allo Stato bensì alla casa automobilistica produttrice del veicolo rimborsare il concessionario attraverso un credito d'imposta.

La procedura completa è in ogni caso descritta nel dettaglio nelle guide redatte dal Ministero e disponibili sul sito ufficiale.

Se acquisti un veicolo a bassa emissione non paghi l'ecotassa

Come già scritto nel paragrafo introduttivo l'incentivo previsto dall'ecobonus auto rientra in quel pacchetto di misure con lo scopo di incentivare quella che può essere definita una "rivoluzione green",in questo caso specifico l'ecobonus auto ha come obiettivo quello di ridurre il numero di veicoli altamente inquinanti in circolazione.

Tema quello dell riduzione della CO2 in tutto il pianeta verso il quale c'è sempre maggior interesse da parte dei governi di tutto il mondo.

L'incentivo è rivolto all'acquisto di un auto nuova o usata a basse emissioni di anidride carbonica, può arrivare fino ad un massimo di 6.000 euro e potrà essere richiesto da tutti senza la necessità si presentare alcun ISEE.

I vantaggi legati all'ecobonus auto non si limitano solo allo sconto previsto, ma va ben oltre!

Chi infatti deciderà di acquistare un auto a bassa emissione di CO2 sarà esente dal pagare l'ecotassa.

Ma cosa è l'ecotassa e quando va pagata?

Al contrario dell'ecobonus, che incentiva l'acquisto di automobili ecologiche, l'ecotassa penalizza chi compra una vettura ad alte emissioni di CO2, applicando un surplus sul prezzo di listino.

L'ecotassa si applica sull'acquisto di veicoli nuovi ad alta emissione di CO2, cioè quando essa supera i 191 g/Km.

Dovrà essere pagata solo nel caso di acquisto di un'auto nuova non è infatti prevista nel caso si decidesse di acquistare un veicolo usato.

Gli importi dell'ecotassa variano seguendo il principio inverso rispetto a quello dell'ecobonus, ciò significa, più emissioni più cara risulterà l'importo da pagare.

Per l'anno corrente 2021 l'importo da pagare può variare da un minimo di 1.100 euro per quei veicoli con valori di emissioni compresi tra i 191-210 g/Km ad un massimo di 2.500 euro superata la soglia dei 291 g/Km.

Incentivi auto: se compri un auto elettrica non paghi il bollo per cinque anni

Le sorprese non finiscono qui, per chi decide infatti di acquistare un'auto a basse emissioni, oltre che godere degli incentivi previsti dall'ecobonus auto nuovamente disponibili a partire dal 27 ottobre potrà usufruire di un beneficio che tanti proprietari di automobili sognano da anni.

Quale?

L'esenzione dal pagamento del bollo auto!

Le auto 100% elettriche sono infatti esonerate dal pagamento della tassa automobilistica per ben cinque anni a partire dalla data di immatricolazione, provvedimento valido in tutte le Regioni italiane, a partire dal sesto anno si dovrà tornare a pagarlo, ma in forma assolutamente ridotta, ovvero al 25% della somma che si sarebbe dovuta pagare.