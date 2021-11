Finalmente una boccata d'aria fresca e una bella notizia per tutti i proprietari di veicoli: 18 regioni d’Italia cancelleranno il bollo auto. Inoltre, per tutti coloro che sono interessati ad acquistare una nuova auto, anche usata, il governo ha approvato un bonus senza ISEE, ovvero l'Ecobonus auto! Tutti i dettagli nell'articolo.

Finalmente una boccata d'aria fresca e una bella notizia per tutti i proprietari di veicoli: 18 regioni d’Italia cancelleranno il bollo auto. Attenzione però, Perché il provvedimento non è definitivo. Sembrerebbe infatti che le 18 regioni sospenderanno il pagamento del bollo auto fino al 2026.

A chi spetterebbe però quest’agevolazione? Ahimè, i fortunati a cui verrà cancellato il bollo auto saranno solamente i residenti in quelle regioni. Tuttavia, potrebbe anche darsi che altre regioni potrebbero prendere la medesima decisione.

Ma fino ad allora i residenti delle 18 regioni che ora andremo ad elencare, non pagheranno l’imposta di proprietà fino al 2026. Ma non solo. Tutti i proprietari di automobili, i primi 5 anni dall'immatricolazione della propria auto, potranno usufruire di una riduzione del 75% per gli anni successivi.

Inoltre, per tutti coloro che sono interessati ad acquistare un nuovo una nuova auto, il governo ha approvato un bonus senza ISEE, che potrà raggiungere anche i 6.000 € da spendere per l'acquisto della nuova auto, e che si andrebbe a sommare ai benefici della cancellazione del bollo auto.

Ma andiamo con ordine. In questo articolo parleremo proprio di queste due agevolazioni che vi permetteranno di acquistare una nuova auto, ottenendo allo stesso tempo tantissimi benefici e un risparmio sulle imposte senza precedenti: l’Ecobonus auto e la cancellazione del bollo auto!

Un’auto a costo zero!

Bollo auto gratis: le regioni che lo cancelleranno!

La logica che sta dietro la cancellazione del bollo auto è quella di agevolare l'acquisto di auto elettriche. In particolare, l'intento sarebbe quello di cancellare la tassa automobilistica a tutti i proprietari che intenderanno acquistare una vettura elettrica.

Ma non tutte le regioni hanno adottato questa linea, molte invece preferiscono sospendere il pagamento della tassa automobilistica soltanto per i primi 5 anni. In sostanza, saranno soltanto due le regioni che permetteranno la cancellazione totale del bollo auto per chi acquisterà un'auto elettrica: ovvero Piemonte e Lombardia.

Tutte le altre regioni, invece, hanno preferito adottare una linea meno flessibile che consisterà nella sospensione del bollo auto per i primi 5 anni, per poi beneficiare di uno sconto pari al 75% negli anni successivi. Ad esempio, nel caso in cui l'importo del bollo auto dovesse essere pari a 250 €, questo verrebbe ridotto a 62,50 €.

Ma bando alle ciance. Ecco qui di seguito l'elenco delle regioni che hanno deciso di sospendere il bollo auto per 5 anni. Attenzione però: ogni regione deciderà in autonomia quando e come attivare la sospensione del bollo auto. Non esiste quindi una data certa valida per ognuna di essi. L’elenco verrà redatto in ordine cronologico.

In sostanza, tutti gli automobilisti che decideranno di acquistare un’auto elettrica beneficeranno della cancellazione del bollo auto per ben 5 anni consecutivi, per poi ricevere uno sconto del 75% sull’importo normalmente dovuto.

Bonus auto senza ISEE: Ecobonus in arrivo!

Per tutti gli automobilisti che intenderanno acquistare la loro prossima auto elettrica, c'è una bella novità: un bonus auto senza ISEE, ovvero l’Ecobonus auto.

La notizia arriva proprio a seguito dell’approvazione del nuovo Decreto Fiscale, ossia il decreto-legge numero 146 del 21 ottobre 2021. Nel testo nel decreto è infatti emersa la riapprovazione dell’Ecobonus, ossia dell’agevolazione per l’acquisto delle auto elettriche.

Ma c’era da aspettarselo, considerate le direttive europee in materia di riduzione dell’inquinamento da CO2 per il 2050.

Si tratta di un'opportunità acquista che coinvolgerebbe tutti indistintamente, poiché il bonus viene riconosciuto senza limiti di reddito ISEE. L'unico elemento che consentirebbe il rilascio del beneficio sarà l'acquisto del veicolo elettrico o a basse emissioni, nulla di più.

Al momento dell'acquisto della vostra auto, infatti, se rientra fra le auto coperte dal beneficio, il proprietario potrà richiederlo e poter avere così uno sconto in fattura di ben 6.000€. Proprio così. Poiché, a differenza degli altri bonus attualmente in vigore, l'Ecobonus non viene rilasciato come credito d’imposta o detrazione fiscale, ma come un vero buono da utilizzare che si tramuterà in uno sconto sull’importo finale.

Nel frattempo, vi consiglio la visione del video del canale HD Motori con la recensione della nuova Honda Hybrid:

Bonus auto senza ISEE – Ecobonus, le scadenze!

Ma parliamo adesso di date. Il decreto fiscale ha permesso il ritorno in scena dell’Ecobonus auto il 27 ottobre del 2021. A partire da questa data, infatti, tutti gli automobilisti che intenderanno acquistare la loro prima auto elettrica o basse emissioni potranno usufruire dell’agevolazione.

Sembrerebbe però che l'ecobonus non avrà vita lunga. Il Governo ha infatti stanziato solamente 100 milioni di euro per sostenere l'agevolazione. Che cosa vuol dire tutto ciò? Questo vuol dire che tutti coloro che vorranno acquistare la loro auto approfittando del bonus, dovranno farlo entro il 31 dicembre 2021.

Ma attenzione, perché il bonus rimarrà attivo solamente fino ad esaurimento dei fondi.

Di questi 100 milioni di euro, solamente 5 milioni di euro saranno destinati all'acquisto di automobili appartenenti alla categoria M1, sia nuove che usate.

“Altri 10 milioni di euro verranno sfruttati per agevolare gli acquisti con emissioni di anidride carbonica non superiori ai 135g al chilometro; in questo caso, è necessario però rottamare il proprio veicolo attualmente in uso per accedere all’agevolazione.”

Invece, altri 20 milioni di euro saranno destinati all’acquisto dei mezzi commerciali.

La somma più alta, ovvero 65 milioni di euro, sarà destinata a coloro che intenderanno acquistare auto elettriche o ibride. Anche in questo caso sarà possibile beneficiare del bonus senza alcuna rottamazione del veicolo.

Come abbiamo appena detto, per usufruire dell’Ecobonus non è necessario possedere dei requisiti particolari di reddito ISEE. L’Ecobonus sarà, perciò, accessibile a tutti senza limiti di reddito e senza limiti di importo.

L'unico dettaglio da tenere in considerazione è quello della scadenza, ovvero il 31 dicembre 2021.

Bonus auto senza ISEE – Ecobonus, l’importo dell’agevolazione

Per chi se lo fosse perso, l'ecobonus consentirebbe al proprietario di beneficiare di uno sconto in fattura sull'importo normalmente dovuto. Questo cosa vuol dire?

In particolare, al momento dell'acquisto dell'auto a basse emissioni o elettrica, il richiedente potrà ricevere uno sconto pari a 6.000 €. Non tutti i beneficiari, però, potranno richiedere questa somma. L'importo del beneficio dipenderà da diversi fattori.

Per prima cosa bisognerà tenere conto delle emissioni dell’anidride carbonica. Un'auto ibrida o elettrica avrà un'agevolazione maggiore rispetto ad un'auto a basse emissioni, ma comunque maggiori rispetto ad un’auto ad emissioni zero.

Un altro fattore da tenere in considerazione sarà la rottamazione del vostro vecchio veicolo.

Inoltra, poiché l'ecobonus è valido anche per l'acquisto di auto usate, è necessario tenere in considerazione lo stato di usura della vostra auto.

Ad esempio:

“Per quanto riguarda i veicoli a zero emissioni, o le cui emissioni siano contenute e non superiori ai 20 grammi al chilometro, si avrà diritto allo sconto massimo pari a ben 6.000 euro; in questo caso, però, bisognerà provvedere a rottamare un vecchio veicolo.”

Se non rottamerete il vostro veicolo, lo sconto applicato sarà pari a 4.000 euro di Ecobonus.

Il Governo aumenta il costo della revisione obbligatoria di circa 10 euro, sfiorando così gli 80 euro per revisioni fatte in centri privati, ma al contempo offre il Bonus veicoli sicuri che azzera l’aumento stesso, per chi riesce a ottenerlohttps://t.co/It9uo74wVX

— Automoto.it (@Automoto_it) October 31, 2021











Bonus senza ISEE: Ecobonus per auto usate

Fino ad ora abbiamo parlato Ecobonus auto, riferendoci solamente all'acquisto di auto nuove. Ma cosa accadrebbe se invece che acquistare un’auto nuova, dovessimo acquistarne una usata?

Gli importi in questo caso variano leggermente. Ovviamente, il richiedente non potrà beneficiare dello sconto massimo, a meno che l’auto non rientri nelle categorie di auto a basse emissioni, anche se generalmente le auto usate non riescono a rientrare in questa categoria.

Ma andiamo con ordine. Se dovete acquistare un'auto usata beneficiando dell’Ecobonus auto, dovete sapere prima di tutto che dovrete necessariamente rottamare il vostro vecchio veicolo, altrimenti non potrete ricevere l’incentivo.

Anche in questo caso, tuttavia, verrà presa in considerazione l'emissione di anidride carbonica del veicolo per il calcolo dell’importo spettante.

In particolare, l'importo dell'Ecobonus sarà pari a 2.000 € per tutti i veicoli a zero emissioni o ad emissioni non superiori a 60 grammi al chilometro.

Invece, per tutti i veicoli, le cui emissioni saranno comprese tra i 61 e 90 grammi, l'importo massimo, Ecobonus auto sarà pari a 1.000 €, fino ad arrivare a 750€ per tutti i veicoli con emissioni fino a 135 grammi al chilometro.

Bonus senza ISEE – Ecobonus, come richiederlo?

Per richiedere l'ecobonus auto, in realtà non ci sono delle procedure così difficili a seguire. Tolta la prima difficoltà, ovvero l’assenza di limiti di ISEE, la strada per ottenere l’agevolazione è tutta in salita.

Come avete avuto modo di capire, l'ecobonus consente a richiedente di ricevere un vero e proprio sconto in fattura. Questo vuol dire che al momento dell'acquisto della vostra auto, nuova o usata, dovrete semplicemente dare il vostro consenso ad approfittare dell’agevolazione.

Dopodiché, tenuti conto delle caratteristiche della vostra auto, delle emissioni di anidride carbonica e della rottamazione della vostra vecchia auto, lo sconto sarà immediato ed automatico. Dopodiché, vi basterà cominciare ad effettuare i pagamenti.