Ecobonus in partenza oggi 19 ottobre. Finalmente arriva il via libera all’apertura della piattaforma del Ministero dello sviluppo economico per accedere allo sconto del 40% sull’acquisto di moto e scooter elettrici. Vediamo subito come partecipare al click-day.

Dopo il boom degli incentivi per l’acquisto di moto e scooter elettrici ottenuto lo scorso maggio, quando i fondi previsti per tali veicoli erano terminati in pochissime ore, riparte il 19 ottobre la possibilità di prenotare lo sconto per l’acquisto di moto e scooter elettrici di categoria L.

Con rottamazione o senza di un precedente veicolo, gli italiani potranno acquistare una nuova moto o un nuovo scooter risparmiando circa il 40% del prezzo di listino.

È la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 19 agosto ad ufficializzare lo stanziamento di 20 milioni di euro voluto dal Governo Draghi per finanziare i nuovi incentivi per moto e scooter elettrici.

Le moto e gli scooter elettrici oggi sono la soluzione migliore per chi vuole spostarsi rapidamente in città, anche grazie al fatto che i prezzi si sono adeguati a quelli con motore endotermico.

Non va dimenticato che gli stessi, essendo a basso imbatto ambientale, sono esenti da bollo per almeno cinque anni.

Ma chi potrà partecipare al clickday per ottenere il riconoscimento dell’Ecobonus e quali sono i requisiti da rispettare?

Ecobonus, nuovo clickday 19 ottobre: sconto fino al 40% su scooter elettrici. Come averlo

Dopo il boom di richieste dello scorso maggio, riparte il nuovo Ecobonus per l’acquisto di moto e scooter a basso impatto ambientale. Gli incentivi letteralmente andati a ruba lo scorso maggio sono stati rifinanziati ad agosto ampliando cosi la platea di beneficiari.

Va detto che si tratta di una misura a cui si può accedere indipendentemente dall’ISEE, pertanto non sono vincolati al rispetto di particolari soglie reddituali e patrimoniali. In sostanza, tutti possono accedere allo sconto del 40% implicito nell’Ecobonus.

Per motorini e scooter elettrici l’ormai ex Governo Draghi aveva stanziato 15 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Risorse che per il 2022, come abbiamo detto, sono andate a ruba nel giro di qualche ora dall’apertura del clickday di maggio.

Per accedere ai nuovi incentivi, dunque si doveva aspettare il 2023, ma si è deciso di rifinanziare il fondo con ulteriori 20 milioni visto l’enorme successo della misura.

I nuovi fondi destinati all’acquisto di moto e scooter elettrici sono stati sottratti a quelli previsti dagli incentivi per le auto Plug-in.

Ripartirà, quindi, oggi 19 ottobre 2022 dalle ore 10 la possibilità per i concessionari di accedere alla piattaforma ecobonus.mise.gov.it per prenotare gli incentivi relativi agli acquisti di moto e scooter elettrici.

Da oggi, infatti, la somma verrà caricata sul portale ecobonus.mise.gov.it e sarà a disposizione di tutti coloro che vorranno acquistare moto o scooter elettrici a due ruote, usufruendo di uno sconto del 40% sull’acquisto.

Ecobonus, come accedere allo sconto fino al 40%

I nuovi incentivi previsti dall’Ecobonus offrono uno sconto fino al 40% sull’acquisto di particolari moto e scooter elettrici.

I veicoli interessati dall’agevolazione sono ben individuati. Si tratta di acquisti di ciclomotori e scooter nuovi che rientrano nei veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e.

Nel dettaglio, è previsto uno sconto del 40% del prezzo d’acquisto, fino a massimo di 4.000 euro (IVA esclusa). Questo importo è previsto in caso di rottamazione di un veicolo intestato allo stesso acquirente o a uno dei familiari conviventi.

La rottamazione deve interessare un veicolo omologato di classe Euro 0, 1, 2 o 3.

Nel caso in cui l’acquisto avvenisse senza rottamazione lo sconto sarebbe del 30% del prezzo di listino, fino ad un importo massimo di 3.000 (IVA esclusa).

Ma c’è di più. Con il nuovo Ecobonus è possibile acquistare anche modelli di moto e scooter a motore termico ibridi a due, tre o quattro ruote, sempre di categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e.

Gli sconti previsti per queste mote sono fissati nel 40% del prezzo di listino e fino a un massimo di 2.500 euro qualora ci fosse rottamazione di un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3.

Ecobonus, come richiedere gli incentivi per moto scooter elettrici

Per poter accedere allo sconto del 40% per l’acquisto di moto e scooter elettrici, il soggetto che intende procedere e portare avanti l’acquisto dovrà rivolgersi al proprio concessionario di fiducia e richiedere di portare avanti la pratica di acquisto e di richiesta dello sconto.

Il concessionario dovrà partecipare al clickday dalle ore 10 del 19 ottobre accedendo alla piattaforma messa in piedi dal Mise.

Fatto questo, basterà inserire i nuovi contratti di acquisto di moto e scooter elettrici prenotando perciò gli sconti.