Stufa a Pellet, sostituisci l’impianto grazie all’Ecobonus 2024: ecco come funziona

Continua la discesa del prezzo del biocombustibile più amato dagli italiani: lo dicono i dati diffusi da AIEL a gennaio 2024 che sottolinea un calo del prezzo di vendita di oltre il 40% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno con un prezzo medio che si attesta al momento intorno ai 6 euro a sacchetto da 15 kg, contro i 9,31 euro di gennaio 2023.

Tale riduzione si sa è dovuto in prima battuta alla decisione governo di abbattere l’IVA sulla biomassa, facendola passare dal 22 al 10 per cento.

Una misura che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutto il comparto del pellet, dalla produzione ma anche alla vendita alimentati dalla biomassa.

Ecco perché molti stanno optando per la sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento, con le più moderne stufe a pellet.

Non tutti sanno però che per la sostituzione e l’acquisto di tali impianti e apparecchi è possibile accedere a delle agevolazioni che permettono un abbattimento dei costi relativi a tali impianti.

Non esiste in realtà un vero è proprio Bonus Pellet ma è possibile accedere a delle agevolazioni desumendole da altri bonus in circolazione come il bonus ristrutturazione e l’Ecobonus 50% .

Ciò che accomuna tali misure è l’obiettivo principale cioè l’efficienza energetica del proprio appartamento attraverso il miglioramento della classe.

Ma come funziona l’Ecobonus per sostituire la vecchia stufa a pellet? Scopriamolo nel dettaglio.

Stufa a Pellet, sostituila grazie all’Ecobonus 2024: ecco come funziona

Il Pellet continua da essere il biocombustibile preferito dagli italiani soprattutto dopo la riduzione del prezzo di vendita grazie all’abbattimento dell’IVA dal 22 al 10%.

La stufa a pellet, dunque è tra i riscaldamenti complementari più usati dagli italiani che permette di ottenere un risparmio di circa il 30% rispetto al gas.

Inoltre sono impianti di riscaldamento molto sicuri e dall’ottima resa e proprio questo ha spinto molti italiani a rimettere mano ai propri impianti di riscaldamento sostituendo i vecchi impianti con le nuove e più efficienti stufe a pellet.

Grazie all’Ecobonus è possibile accedere ad una detrazioni anche per l’acquisto di tali impianti Questo è richiedibile fino al 31 dicembre 2024 e la detrazione verrà spalmata in 10 quote annuali.

Per le stufe a pellet l’ aliquota varia a seconda dell’intervento che si deve realizzare:

• 50% per interventi di riqualificazione energetica del solo impianto di riscaldamento;

• 65% nel caso di riqualificazione energetica globale dell’edificio.

• 85% nel caso in cui vengano eseguiti lavori edili di consolidamento che vadano a migliorare la classe di rischio sismico.

Il Bonus ristrutturazione prevede di portare in detrazione spese fino a 96.000 euro e l’agevolazione non può essere richiesta più volte sul medesimo lavoro anche se la ristrutturazione può avere ad oggetto le pertinenze, ad esempio il garage, dell’unità immobiliare oggetto di primo intervento.

Per poter ottenere la detrazione è necessario rispettare alcuni requisiti: ad esempio una nuova stufa a pellet o camino dovranno un rendimento energetico pari o superiore all’85%, ma è necessaria una certificazione ambientale pari a 4 o 5 stelle a seconda che l’apparecchio venga sostituito o installato da nuovo.

Stufa a pellet, ecco chi può usufruire dell’Ecobonus

Lo abbiamo detto, per poter usufruire dell’Ecobonus per sostituire la propria stufa a pellet è necessario rispettare alcuni requisiti di accesso.

Per poter usufruire dell’ Ecobonus:

• il richiedente deve essere una persona fisica o un’azienda;

• l’immobile oggetto di intervento deve trovarsi sul territorio italiano;

• si deve trattare di una ristrutturazione/manutenzione straordinaria di un immobile già esistente e non di nuova costruzione;

• essere un soggetto residente o non residente in Italia, titolare di qualsiasi tipologia di reddito.

La detrazione può spettare nello specifico:

• agli enti e ai soggetti non titolari di reddito d'impresa come associazioni tra artisti o professionisti e società semplici;

• ai soggetti titolari di reddito d'impresa come le persone fisiche, società di persone, società di capitali;

• agli istituti autonomi per le case e alle cooperative di abitazione.

Possono fruire dell'agevolazione i titolari di un diritto reale sull'immobile, i condomini, gli inquilini e i familiari conviventi.

Ecco le modalità di pagamento da usare

Per poter accedere alla detrazione fiscale tramite Ecobonus per la sostituzioni di stufe a pellet, il pagamento dovrà avvenire secondo modalità appositamente previste.

Il pagamento dovrà essere fatto tramite:

• bonifico bancario o postale parlante, individuando la tipologia di intervento tra riqualificazione energetica o ristrutturazione edilizia;

• tramite finanziamento a rate.

Non è previsto in nessun caso il pagamento con assegni bancari, contanti o altri mezzi.