Elenco bonus maggio 2022: quali sono le agevolazioni da richiedere subito con o senza ISEE? Tutti possono ottenere fino a 5.000 euro di bonus e incentivi per la propria auto, 600 euro per la salute mentale, rimborso sulla revisione auto, bonus spesa fino a 1.400 euro, bonus bici fino a 750 euro e nuovi aiuti per le imprese. Ecco tutti i nuovi bonus in arrivo a maggio!

Quali sono i nuovi bonus da richiedere a maggio 2022?

L’elenco delle nuove agevolazioni è lungo: ci sono degli incentivi da non perdere con o senza ISEE, fino a 5.000 euro per tutti. Quali? Si tratta di bonus per la tua auto, per la mobilità sostenibile, bonus per la salute mentale, bonus spesa e nuovi aiuti per le imprese e le attività in crisi.

Oltre alle novità sono state confermate altrettante agevolazioni: per esempio, il bonus benzina fino al 31 dicembre 2022, il bonus bollette esteso e rafforzato fino a fine anno, l’assegno universale per i propri figli, i bonus casa e il Superbonus 110% con proroga per le villette unifamiliari.

Se non vuoi perderti nessuna novità continua a leggere: potresti scoprire di aver diritto a molte agevolazioni che non conoscevi. Vediamo insieme quali sono i bonus da richiedere a maggio 2022: a chi spettano, come funzionano e da quando presentare la domanda.

Elenco bonus maggio 2022: rimborso revisione auto

A partire dal 1° maggio 2022 si apre la possibilità di richiedere il rimborso sulla revisione auto per tutti gli automobilisti che l’hanno effettuata a partire dal 1° gennaio 2022.

Chi ha effettuato la revisione nel 2021 ha potuto inoltrare la propria domanda fino al 30 aprile 2022, mentre Dal 1° maggio scatta la possibilità di ottenere il rimborso per le revisioni effettuate nel 2022.

Infatti, tramite l’apposita piattaforma “bonus veicoli sicuri” è possibile ottenere 9,95 euro di ritorno, ovvero il rincaro applicato alla tariffa ministeriale dallo scorso novembre. Possono richiedere il bonus revisione auto tutti gli automobilisti in possesso di un veicolo, ma è possibile inviare una sola richiesta nell’arco del triennio di introduzione della misura.

Le risorse a disposizione sono limitate, motivo per cui è importante richiedere subito il beneficio: tutti i dettagli nei nostri articoli dedicati.

Elenco bonus maggio 2022: incentivi auto fin a 5 mila euro

E sempre in questo settore, sono partiti i nuovi incentivi auto 2022 per l’acquisto di veicoli elettrici, ibridi, ma anche alimentati a benzina, diesel o Gpl (a basso consumo).

Il Governo ha approvato il DPCM che regola i nuovi incentivi auto 2022 fino a 5.000 euro senza ISEE per tutti coloro che intendono acquistare un nuovo veicolo con o senza rottamazione.

Per ottenere il massimo importo – ovvero 5.000 euro di sconto sull’acquisto – è necessario scegliere un’auto completamente elettrica ed effettuare contestualmente la rottamazione di un veicolo precedente. In alternativa, si possono acquistare auto ibride con emissioni inferiori a 60 grammi al chilometro, godendo di sconti fino a 4.000 euro con rottamazione.

Infine, se si decide di acquistare un veicolo endotermico – alimentato a diesel, benzina o Gpl – gli incentivi valgono solo previa rottamazione di un veicolo precedente e non possono superare i 2.000 euro.

Sono stati confermati anche gli incentivi moto 2022 fino a 4.000 euro, e gli incentivi per i veicoli commerciali fino a 14 mila euro.

Le domande per gli incentivi auto 2022 devono essere effettuate nella concessionaria presso al quale viene effettuato il nuovo acquisto: sarà quest’ultima a prenotare gli incentivi sulla piattaforma Ecobonus del MISE.

Elenco bonus maggio 2022: bici e monopattini fino a 750 euro

E passiamo a un’altra versione di incentivi per le biciclette elettriche, e-bike, e per i monopattini elettrici: grazie al bonus mobilità sostenibile si può ottenere un rimborso fino a 750 euro senza ISEE.

Fino al 13 maggio 2022 tutti i cittadini che hanno acquistato una bicicletta elettrica o un monopattino, ma anche abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico o servizi di sharing, possono richiedere un rimborso fino a 750 euro. L’acquisto, però, deve essere stato effettuato tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2020, e non si deve aver già beneficiato del bonus bici previsto per gli anni scorsi.

Il bonus bici non consiste in uno sconto sugli acquisti, ma piuttosto un credito di imposta che va applicato a tutti i cittadini che hanno già sostenuto la spesa per l’acquisto di uno dei prodotti o servizi sopra citati.

Contestualmente, in moltissime città italiane è possibile ottenere fino a 60 euro al mese pedalando: grazie alle iniziative sostenibili, i chilometri percorsi in sella a una mountain bike si trasformano in denaro. Per scoprire se la tua città ha aderito a questa tipologia di bonus bici senza ISEE puoi leggere il nostro articolo dedicato.

Elenco bonus maggio 2022: voucher psicologo fino a 600 euro

Un’altra agevolazione in dirittura d’arrivo, che si potrà richiedere dal mese di maggio, è il bonus psicologo 2022: in che cosa consiste?

Grazie a questa agevolazione, tutti i cittadini con ISEE alto o basso – entro i 50 mila euro – che soffrono di disturbi emotivi, depressione, ansia, stress, o alti disturbi legati alla pandemia di Covid-19, possono ottenere un voucher fino a 600 euro da spendere per la prenotazione di sedute di terapia presso gli esperti iscritti agli appositi Albi professionali. Si stima la possibile pianificazione di circa 12 sedute con questo contributo.

Come ha precisato il Ministro della Salute Roberto Speranza, il decreto attuativo del bonus psicologo è ormai completato: non si dovranno anticipare i soldi delle sedute di terapia, ma ci sarà una piattaforma attraverso la quale prenotare i propri voucher da spendere per migliorare la propria salute mentale.

Sul funzionamento del portale del bonus psicologo e sulle eventuali scadenze per la presentazione della domanda si attendono maggiori delucidazioni proprio dal decreto attuativo della misura.

Elenco bonus maggio 2022: tornato i buoni spesa per le famiglie!

E arriviamo ora ai bonus spesa di maggio 2022 per tutte le famiglie che si trovano in difficoltà economica: ogni nucleo familiare può ottenere fino a 1.400 euro da spendere per la spesa alimentare o per pagare le bollette.

Le città italiane hanno ancora a disposizione dei fondi da distribuire alle famiglie, ma solo se rispettano alcuni requisiti: oltre a un ISEE basso, vengono considerati anche la composizione del nucleo familiare (eventuali figli minori a carico o disabili) e la fruizione di altri sostegni al reddito.

Per ottenere i bonus spesa dal proprio Comune è necessario presentare la domanda online.

Elenco bonus maggio 2022: nuovi contributi a fondo perduto

A partire dal mese di maggio riaprono le domande di accesso ai contributi a fondo perduto 2022, ma non per tutti. Grazie al Fondo per il rilancio delle attività economiche sono stati messi sul piatto 200 milioni di euro per il 2022 destinati alle piccole e medie imprese nazionali.

I contributi a fondo perduto di maggio spettano a tutti coloro che svolgono attività di commercio al dettaglio, purché rientrino nella lista dei codici ATECO specificati dal decreto attuativo.

Per ottenere i nuovi finanziamenti a fondo perduto è necessario soddisfare due requisiti:

aver conseguito ricavi, nell’anno 2019, non superiori a 2 milioni di euro;

aver subito un calo di fatturato pari ad almeno il 30% nel confronto tra 2020 e 2019.

Quanto spetta a ciascuna attività? Per scoprire gli importi dei nuovi contributi a fondo perduto per le attività di commercio al dettaglio è necessario confrontare l’ammontare medio dei ricavi conseguiti nel 2021 rispetto a quelli ottenuti nel 2019:

al 60%, per le attività i cui ricavi nel 2019 non sono superiori a 400 mila euro;

al 50%, per le attività i cui ricavi relativi nel 2019 sono compresi tra 400 mila euro e 1 milione di euro;

al 40%, per le attività i cui ricavi nel 2019 sono compresi tra 1 milione e 2 milioni di euro.

Le domande per i nuovi contributi a fondo perduto si possono presentare a partire dal 3 maggio 2022 e fino a 24 maggio 2022, tramite l’apposita piattaforma del MISE.