Come risparmiare sulla bolletta dell’Energia Elettrica con la domotica? Con le soluzioni Smart Home la casa diventa smart diminuendo i consumi e rendendo le bollette meno care di circa 200 euro.

La guerra Russia-Ucraina e gli strascichi dovuti alla pandemia da Covid 19 hanno generato negli ultimi mesi un aumento sensibile delle bollette di luce e gas. Molte famiglie si stanno interrogando su come far fronte a questa situazione di “caro bollette”. La soluzione sta nel trovare i metodi alternativi migliori che permettono di generare un risparmio sensibile sulle bollette di luce e gas.

Nell’attuale contesto storico il miglior modo per ridurre le bollette dell’Energia Elettrica sembra essere l’investimento in soluzioni smart ed in impianti domotici che, non solo semplificano la vita, ma permettono di ottenere un taglio sensibile dei costi delle bollette, attraverso un uso mirato e consapevole delle risorse energetiche.

Installare nella propria abitazione un sistema domotico significa rendere la propria scasa una vera e propria Smart Home. Tale soluzione permette di ottimizzare e gestire al meglio l’uso dell’energia elettrica, evitando qualsiasi tipo di spreco. Sulla base di un recente studio rendendo la propria casa smart si può arrivare a risparmiare circa 200 euro all’anno.

La gestione e la programmazione degli elettrodomestici di casa attraverso app e assistenti vocali, tipo Alexa e l’assistente Google, permettono di gestire i consumi convogliandoli in fasce orarie in cui l’energia costa meno evitando così sprechi.

Vediamo subito quali sono questi impianti che permettono un risparmio sensibile in bolletta di circa 200 euro.

Energia Elettrica, smart home e bollette meno care di 200€: bastano questi dispositivi

Uno dei vantaggi di avere un impianto domotico in casa è sicuramento la riduzione dei costi della bolletta dell’Energia Elettrica grazie ad una maggiore efficienza energetica che permette di ottenere un risparmio di circa 200 euro in un anno, ottenuto tramite una gestione migliore dell’elettricità.

Vari sono le tecnologie usate per rendere la propria casa una Smart Home. Il primo dispositivo che offre un aiuto perseguire tale obiettivo è il termostato smart per la caldaia.

La possibilità di controllarlo da remoto permette di gestirlo in maniera ottimale evitando sprechi e una sensibile riduzione dei consumi del gas. Il costo di un termostato smart si aggira variano tra 50/200 euro, a seconda delle funzioni. Il risparmio generato da un termostato smart su 100 ore di utilizzo non necessario è di circa 76 euro annui.

Altro dispositivo da non sottovalutare sono le prese elettriche smart. Esse permettono di gestire gli sprechi dovuti agli elettrodomestici in stand by azzerandone i consumi e permettendone un risparmio di circa 61 euro all’anno, rendendo al tempo stesso la bolletta dell’Energia Elettrica meno cara.

Energia elettrica, ecco le altre soluzioni Smart che permettono un taglio in bolletta

Per ridurre i consumi e risparmiare sulle bollette dell’Energia Elettrica è possibile utilizzare le lampadine Smart. Anche tali dispositivi permettono una riduzione sensibile degli sprechi e sono controllabili da remoto. E’ possibile integrarle con sensori di movimento cosi da accendersi solo all’occorrenza. L’utilizzo di 10 lampadine smart da 10 W permette un risparmio di circa 9 euro all’anno grazie alla tecnologia LED.

Un altro componente che potrebbe essere domotizzato è il condizionatore. Rendendolo Smart e gestendolo quindi da remoto potrebbe generare un risparmio su 100 ore di spreco di circa 22 euro all’anno, pari ad una meno 80 kWh all’anno.

Le altre soluzioni che permettono di avere bollette dell’Energia Elettrica meno care sono connesse all’utilizzo degli elettrodomestici intelligenti o Smart. Lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie vengono controllati ed attivati da remoto con la possibilità di programmarle nelle fasce orarie serali cosi da massimizzare il risparmio. In questo caso il risparmio medio in bolletta è di circa 32 euro all’anno.

Energia Elettrica, con i dispositivo Smart non solo bollette meno care ma anche sostenibilità ambientale

Cercare strade alternative per ridurre i costi in bolletta dell’Energia Elettrica è ormai prassi consolidata tra le famiglie italiane.

La Smart Home è considerata ormai una realtà diffusa tra gli amanti della tecnologia e a seconda della soluzione che si decide di acquistare è possibile determinare l’impatto sulle bollette dell’Energia Elettrica in termini di risparmio. Ma oltre ad avere una casa Smart, che significa “intelligente” bisognerebbe essere Smart nelle abitudini quotidiane adottando comportamenti più rispettosi e sostenibili dell’ambiente.

